6 reações alérgicas graves causadas pela vacina da Pfizer são confirmadas nos EUA

Seis casos de um tipo de reação alérgica grave à vacina contra o coronavírus fabricada pela Pfizer e BioNTech foram confirmados, neste sábado, 19, pelo Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. De acordo com o órgão, os pacientes que receberam o imunizante tiveram anafilaxia. Os casos estão sendo investigados.

De acordo como publicou a CNN Brasil, as pessoas atingidas são adultos com menos de 65 anos, e a maioria hospitalizada, e já tratada de imediato. Todos foram submetidos à observação, disse Tom Clark, do CDC que apresentou dados ao Comitê Consultivo em Práticas de Imunização.

Clark disse que as reações não levaram a um problema de fabricação localizada, uma vez que as fotos que o CDC recebeu mostram que as vacinas aplicadas eram de mais de uma linha de produção.

Ainda de acordo com a publicação, das 112.807 pessoas vacinadas registradas no sistema de segurança da vigilância sanitária até sexta-feira, 3.150 disseram ter sintomas após a vacinação que os impossibilitaram de seguir com as atividades de rotina.

No Reino Unido, órgãos reguladores disseram na semana passada que as pessoas com um "histórico significativo" de reações alérgicas não devem ser submetidos a vacina contra a covid-19 da Pfizer e da BioNTech.

Por causa do alerta, as autoridades americanas e europeias pretendem restringir a imunização para pessoas com o tipo grave de reação.

