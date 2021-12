Wagner Moura é uma grande referência para mim

Alice Braga, 29, a atriz brasileira mais requisitada nos sets hollywoodianos passou em Salvador para visitar sua "família de axé" e deu uma entrevista exclusiva para a Muito. A sobrinha de Sônia Braga está com a agenda cheia e fala sobre os projetos no cinema brasileiro. Em 2013 será lançado Elysium, filme do sul-africano Neill Bloomkamp que ainda tem Wagner Moura no elenco.

Você está no elenco do novo filme do diretor sul-africano Neill Bloomkamp. Pode falar sobre o projeto?

Elysium foi um projeto muito interessante. Eu já era fã do trabalho do Sul Africano Neill Bloomkamp, que dirigiu Distrito 9. Ter a possibilidade de trabalhar com ele foi maravilhoso. É um projeto bem bacana. Com um roteiro forte e atores maravilhosos. Reencontrar o Wagner nesse filme foi especial pelo fato de ser o primeiro filme internacional dele e principalmente por reconectar com uma pessoa que adoro e admiro muito. Uma pessoa que teve e tem uma importância enorme no que acredito que seja atuar. Ele é uma grande referência para mim. O filme será lançado em março de 2013.



Tem algum diretor com quem quer muito trabalhar?

Eu estava querendo muito trabalhar com o José Eduardo Belmonte e fiquei muito feliz com ele agora. Está no início agora e nem tem título ainda. Ele tinha um e resolveu mudar e agora está na fase de rescrever o roteiro.

Então, você agora começa a se preparar para este trabalho?

Já. A gente começa a trabalhar no final de outubro, então, vou começar a me preparar no final de setembro.

A gente sabe que é muita batalha. Mas, fora a entrega e o talento, onde entra a sorte e o dedo de Deus nisso tudo?

Acho que sempre tem ali um caminho que é abençoado e agradeço muito tudo o que aconteceu em minha vida e pelas oportunidades de trabalho, de poder exercer o que ofício que amo e viver do que gosto. Uma vez vi uma frase que era assim: não existe nada como a sorte …. Então, acho que é isso, existem oportunidades e eu quis ao máximo me entregar a elas para ir ao máximo que pudesse, me entregar de alma, de verdade, batalhar para que as coisas acontecessem.

Você parece mesmo muito intensa. O que te move?

Sou, muito, às vezes queria ser menos do que sou. Mas, o que me move é o desejo de fazer o que amo, é ter o prazer de fazer. Aprendi com minha mãe essa coisa de estar presente nas coisas que amo, de aproveitar cada minuto.

Como você se define?

Ai, sou péssima nessa pergunta. Me defino assim, como uma garota que fala muito e rápido, que é ansiosa.

adblock ativo