Você vai ouvir falar de Cascadura

Após 20 anos de estrada, Cascadura despediu-se do público com um show no último domingo, dia 6 de dezembro. O publicitário Ricardo Cury, que acompanha a banda desde o começo, assina esta crônica

Cheguei ao Pelourinho ansioso. O último show que eu tinha visto do Cascadura foi em 2007. O primeiro, coincidentemente, foi ali também, no Pelourinho, em 1995. Primeira formação. Cândido, Alex, Flash, Tony, Fábio e Jean. Vinte anos depois, muita coisa mudou. No Pelourinho e na banda. Daquela formação só restava Fábio, que agora tinha Thiago Trad na bateria e a companhia luxuosa do baixo e guitarra de Cadinho e Du Txai. O show era uma homenagem a Bogary, mas como se não bastassem as fantásticas músicas desse álbum, eles ainda tocaram as fantásticas músicas dos outros: Senhor das moscas, Mesmo estando do outro lado, Contra luz - verdadeiras trilhas sonoras -, Queda livre, Wendy, Minha doce senhora, O delator… uma sequência interminável de hits.

- Essa banda tem futuro - disse a um amigo.

1993.

Diz a lenda que, após ser admitido na audição, o baterista Jean Franco recebeu, junto com discos do Grand Funk e do Black Crowes, uma missão do cantor Fábio:

- Estude a música e as batidas dessas bandas, mas também estude o visual.

1994.

Como fazia todo mês, abri ansiosamente a revista Bizz que chegava às bancas. Numa seção chamada Você vai ouvir falar de, ela me dizia que eu ainda iria ouvir falar de uma jovem chamada Cameron Diaz e de uma banda de rock de Salvador chamada Dr. Cascadura. Na parte superior, uma foto da atriz; embaixo, uma foto da banda. Li, reli e vi aquela foto inúmeras vezes, tentando imaginar o som a partir do visual daqueles cabeludos com calças bocas de sino, miçangas, batas, uma bateria, um baixo, voz e três guitarras, como dizia o texto.

- Eu já ouvi - disse um amigo meu da escola -, mas não gostei. O cara canta muito mal, a voz dele é horrível…

O ano virou, eu agora também tinha uma banda e uma cena parecia começar naquele meio de década. No Pelourinho, na frente do bar Creole Cajun, um cartaz dizia que eles tocariam aquela noite. Passei o show tentando identificar quem era quem na revista e já reconhecia potenciais músicas de sucesso. Quase todas.

- A banda é sensacional, o cara canta muito, você não entende nada de rock - disse ao meu amigo da escola, na segunda-feira.

No show seguinte, mesmo com o primeiro disco pronto, Dr. Cascadura #1 (para muitos, com razão, o melhor disco da banda), a formação já era outra. Mudaram o aplicado baterista e um dos guitarristas, mas a referência 70 se manteve, ou melhor, ficou maior com a entrada de Paulinho Oliveira na guitarra. Compuseram novas músicas e, mesmo com o primeiro disco não lançado, entraram nos Estúdios WR e gravaram o segundo, intitulado Entre. Para muitos, com razão, o melhor disco da banda.

Com o atraso na prensagem do primeiro e com o segundo agora pronto, os dois discos foram lançados quase simultaneamente; porém, antes do show de lançamento de Entre (1999), o baterista Maurício Braga saiu e a sina de mudanças constantes começou. Assisti a incontáveis shows no Calypso, antigo reduto roqueiro, no Rio Vermelho, onde cada apresentação era com uma formação diferente. Em uma época, quem estivesse lá entrava na banda. Toquei bateria algumas vezes, revezando com Ivan Oliveira, que já se revezava entre a bateria, o baixo e o teclado. Paulinho, Alex Pochat, Ricardo Flash, Tony... Os anos foram passando e, um a um, os músicos foram saindo, deixando a coisa um tanto melancólica e Fábio Cascadura, sozinho.

- A banda vai acabar? - perguntavam-se todos.

- Acho que vai - respondiam-se.

2003.

Na mesma cena musical, o baterista Thiago Trad formava suas bandas. O conheci em 1996, ambos adolescentes, ele no estilo New Metal. Tocou na Smooth Pod e na Inkoma, com Pitty. Com o fim desta última, Thiago, também sozinho, encontrou Fábio:

- Você tá sem baterista?!

- Você tá sem banda?!

Marcaram um ensaio.

"Foi bem quando estava descobrindo os anos 70. Todas aquelas bandas que o Cascadura usava como referência eram minhas também, e fui pra o ensaio de calça boca de sino, costeletas", conta Thiago, fazendo o destino repetir, de forma irônica, a história com Jean. Mas, como ironia é pouco, ele entrou no estúdio e viu Fábio de short, chinelo, camisa de botão e um chapéu "estava na praia". Vivendo em grande estilo.

O ensaio rolou, a química aconteceu e eles passaram por diversas formações, mudando guitarristas e baixistas, até se firmarem com Martin e Luiz Fernando, com quem gravaram Vivendo em Grande Estilo. Para muita gente, com razão, o melhor disco da banda. Um divisor de águas nessa extensa carreira. Ainda a sonoridade 70, porém menos Led Zeppelin e mais Beatles. E foi com esse disco debaixo do braço que deixaram de ser uma banda local e passaram a ser uma banda de estrada, viajando de carro pelo Brasil, na conhecida Turnê do Pálio, a mala abarrotada de instrumentos, pouca roupa e pouquíssimo dinheiro. Instalaram-se em São Paulo, fizeram muitos shows, mas a sina persistia e logo perderam Martin e Luiz Fernando. O primeiro foi tocar com Pitty, e o segundo entrou para o conservatório musical. "Bateu um desânimo, já eram quase 10 anos disso. E eu achei que ali era o fim…", diz Fábio.

- A banda vai acabar? - perguntavam-se todos.

- Acho que vai - respondiam-se.

Mas não acabou. Afinal, a casca é dura. Ao voltar para Salvador, ele mostrou músicas novas a Jô Estrada e André T, produtores de Vivendo em Grande Estilo. "Na mesma hora concordamos que tínhamos de gravar aquilo. Ele querendo terminar e a gente dizendo 'vamos gravar um disco novo antes'", conta Jô.

A ideia era gravar e então encerrar as atividades, como os Beatles fizeram com Abbey Road. Mas, por sorte ou sincronia, o cantor Lobão estava editando a revista Outracoisa, vendida com algum disco de banda de rock brasileira, e o Cascadura foi escolhido para estrelar uma edição. O disco seria o já rodado Vivendo em Grande Estilo. Mas houve problema em uma das edições e o lançamento foi adiado. Fábio ligou para Lobão:

- Já que a gente não vai sair na próxima edição, dá tempo de gravar e lançar um disco novinho, o que acha?

Em três semanas, finalizaram Bogary, lançado em 2006. Para muitos, com razão, o melhor disco da banda. Se, quando começou, o sonho de Fábio era chegar pelo menos aonde a seminal Úteros em Fúria havia chegado, então já podia se aposentar. Suspendendo o plano de lançar o disco e acabar com a banda, agora ao lado do baixista Tiago Aziz e do retorno do guitarrista Cândido Soto Jr., o Cascadura participou de festivais pelo Brasil e conquistou a reverência de artistas como Caetano Veloso e Nando Reis. Quase dois anos depois, quando o gás do Bogary parecia, enfim, acabar, a revista liga dizendo que ainda tinham quatro mil exemplares, todos com o Bogary no depósito. Iriam queimar tudo.

Fábio e Thiago então ofereceram um real por revista. Negócio fechado. Vendiam por dois reais. Quem já tinha um, comprou outro, e quem não tinha comprava cinco. "Vendemos tudo", diz Thiago. Mais CDs nas ruas, mais shows eram agendados e Bogary teve seus 10 mil discos vendidos. Isso em pleno anos 2000. Está tudo no documentário Efeito Bogary (2009). Depois de quase seis anos, Fábio tinha em seu baú músicas para um disco. Ou mais de um. E assim, mais uma vez, ele e Thiago entraram no estúdio com Jô Estrada e André T e produziram o duplo Aleluia (2012). Para muitos, com razão, o melhor disco da banda.



2015.

- A banda vai acabar? - perguntavam-se todos.

- Vai - respondeu Fábio.

Em um comunicado na internet este ano, o Cascadura anunciou que cumpriria a agenda de shows fazendo cada um ser a despedida de um disco. Fábio quer viver outras histórias. Já Thiago vai continuar suas buscas sonoras. "Tem que ser instrumental, né? Ele não vai mais me ter pra fazer as letras", brinca Fábio.

- A banda vai acabar? - eu pergunto.

- Nunca - eu respondo.

Com a biografia e, sobretudo, com a discografia que tem, onde é difícil dizer qual é o melhor disco, o Cascadura está imortalizado. Hoje, 6 de dezembro de 2015, tem o último show. É no Pelourinho. Eu, se fosse você, ia lá ouvir.

Os Discos

1. Dr. Cascadura #1 - Disco setentão, cheio de "baby" nas letras. Nicarágua e Sexta-feira estão nele.

Ricardo Cury Você vai ouvir falar de Cascadura

2. Entre! - Os riffs 70 e os "baby" continuam. Traz Batismo e Rodas no asfalto

Ricardo Cury Você vai ouvir falar de Cascadura

3. Vivendo em Grande Estilo - O Rubber Soul do Cascadura. Destaque para o hit Queda livre

Ricardo Cury Você vai ouvir falar de Cascadura

4. Bogary - Tem nome baiano, mas foi feito em SP. É o Revolver deles. Ouça Senhor das moscas

Ricardo Cury Você vai ouvir falar de Cascadura

5. Aleluia - O mais baiano dos discos, um Álbum Branco cheio de hits. Ouça Aleluia

Ricardo Cury Você vai ouvir falar de Cascadura

adblock ativo