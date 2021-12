Vocação e entusiasmo compensam condições desiguais para atletas baianas

Quase não há nuvens no céu e o celular informa que a temperatura é de 29° C. Mas parece muito mais. No pátio em frente aos vestiários do centro de treinamento do Barradão, 51 meninas e mulheres aguardam o começo do treino, marcado para as 15h. Cássia, 22, que nunca jogou por um clube, chega ofegante e informa ao preparador físico do Vitória, Jeferson Queiroz, que acaba de entregar o eletrocardiograma e a cópia da identidade ao departamento de futebol feminino.

Agora são 52. Desse grupo, 30 vão fazer um treinamento tático para a partida do próximo domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do campeonato brasileiro da primeira divisão. Nenhuma delas recebe um centavo. Apenas o uniforme.

Por decisão da atual diretoria do clube, o único representante nordestino na elite do futebol feminino, o orçamento foi concentrado no elenco masculino, levando a uma debandada de atletas após o Brasileiro, mesmo com a excelente campanha. Sete foram para o rival Bahia, onde conquistaram o campeonato estadual. Duas para a Ferroviária, atual campeã brasileira em 2019 e líder do campeonato deste ano.

As 22 atletas que não estão competindo vão treinar fundamentos, nas laterais do gramado. Fora uma adolescente de classe média-alta, que treina por amor ao clube quando sai da escola bilíngue em que estuda, as demais buscam um lugar ao sol. Incluindo Laís, 16 anos, que encara três horas em um ônibus desde Mata de São João para treinar por uma hora e depois voltar para casa.

Ciclo menstrual

Outras 18 meninas não comparecerem ao treino neste dia, por causa de lesões, desânimo, falta de dinheiro para o transporte ou porque a menstruação chegou. O ciclo menstrual começa a chamar atenção dos preparadores físicos como uma barreira a mais, além do inconveniente das cólicas, depois que a fisiologista mineira Ivi Casagrande, 29 anos, detectou o risco maior de lesões nas atletas durante a menstruação.

No Bahia, o assunto é levado a sério desde agosto do ano passado, quando o preparador físico Ítalo Trinchão começou a desenvolver, junto com um especialista em TI, um software que cruza os dados do calendário menstrual.

“Para 90% das nossas atletas, o primeiro dia da menstruação é o mais sensível”, avalia Ítalo. Mas esse não é o único complicador em termos de lesão para as mulheres. Como no futebol feminino as categorias de base são quase inexistentes, a maioria das jogadoras não aprende a se movimentar no gramado de uma forma que force menos o corpo e acaba se expondo mais a lesões. “Aos 30 anos, tem coisas que ainda estou aprendendo com os meninos da base do Bahia”, afirma Fabi Miguel, que chegou para defender o Esquadrão depois de quatro anos nos Estados Unidos, onde defendeu duas equipes universitárias e ainda concluiu a graduação em administração de empresas. Fabi elogia a estrutura oferecida pelo tricolor.

Ainda que tenha um orçamento limitado, de R$ 1 milhão por ano, o Bahia conseguiu atrair Zizi, que defendeu a Seleção Brasileira na última Copa do Mundo e jogava no São Paulo, além da lateral-direita Tayane (ex-São José) e a goleira Anna Bia, também com passagem pela seleção.

O Bahia evita divulgar o valor dos salários, mas se o dinheiro disponível para o futebol feminino do clube fosse todo para a folha de pagamento das atletas, a média salarial seria de R$ 3,3 mil. Como ainda há outras despesas, como a comissão técnica e aluguel de casa, a remuneração média é menor, o que não diminui o interesse de jogadoras pelo time. A meio-campista Milena Bispo, que jogou pelo Bahia em 2013 e está de volta ao tricolor, faz uma comparação sobre o que mudou nesses cinco anos. “A gente mal entrava no Fazendão. Hoje usa as coisas que o masculino profissional usa”, diz.

A lateral Tayane, por sua vez, destaca a segurança em relação ao corpo em caso de uma lesão séria. “Aqui temos atenção médica. Uma amiga minha em São Paulo precisou fazer uma cirurgia e teve que fazer vaquinha para pagar”, relata. O Bahia, aliás, conseguiu o patrocínio específico para o time feminino de uma clínica voltada para as mulheres.

"Todos os dias penso em desistir. Mas não vou, é o meu sonho" Carol de Paula, jogadora do vitória | Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

Profissionalismo

Colega de faculdade do tricolor Ítalo Trinchão, o preparador rubro-negro Jeferson Queiroz faz ponderações parecidas às do amigo sobre as dificuldades da modalidade. “Muitas garotas chegam ao nível profissional sem ter passado por nenhum trabalho de formação dentro do futebol”, afirma.

No comando do Centro de Formação de Futebol da Bahia (CFFB), um dos principais centros de formação de jogadoras do estado, Francisco Cardoso, o Quinho, reclama da falta de profissionalismo: “Falta aos dirigentes dos clubes se capacitarem e conhecerem profundamente o futebol feminino”. Ele afirma já ter formado no centro 934 jogadoras. O CFFB mantém uma parceria com o Ypiranga para a disputa do Campeonato Baiano de Futebol Feminino. Em 2018, chegou às quartas de final, mas não disputou em 2019. “Estou em busca de recursos para botar o time em campo este ano”, afirma.

Outra instituição com foco na formação de atletas é o Desportivo Lusaca, que fez uma rápida parceria com o Bahia para a disputa da segunda divisão do brasileiro do ano passado. O clube, com sede em Dias D’Ávila, pretende lançar o Lusaca Kids, para reforçar o status do clube como formador de atletas. Para o diretor da equipe, Leon Ferreira, é uma ideia diferente no contexto brasileiro. “É algo que se vê muito nos Estados Unidos, mas não aqui no Brasil. Aqui não se tem categoria sub-13 para as mulheres”. Mesmo revelando jogadoras, os clubes não conseguem ganhar dinheiro com a transferência delas, graças ao sistema contratual das atletas, que assinam um vínculo amador, sem compensação financeira em caso de saída. “Sempre mandamos jogadoras para outros clubes e não recebemos nada com isso. É difícil de se manter assim”, desabafa Leon.

"Aos 30 anos, tem coisas que ainda estou aprendendo com os meninos da base do Bahia" Fabi Miguel, atleta do bahia e administradora | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Talento

Muito mais cedo que as menstruações vem o talento com a pelota. É o caso da lateral Jamille Agapito. Apesar dos 16 anos, está no clube desde 2013, uma tentativa anterior do clube de montar uma equipe feminina. Enverga a camisa rubro-negra entre as profissionais desde os 13. Precisa conciliar a ascendente carreira nos gramados com as tarefas de mãe e a rotina de uma estudante normal, cursando o 1º ano do ensino médio. Recebia um salário e ajuda de custo do clube, mas desde o fim de 2019 isso já não vem mais ocorrendo. “Hoje quem ajuda é minha mãe, com dinheiro e cuidando de minha filha”. Integrando o elenco de convocadas para a preparação da seleção brasileira sub-17 que disputará o sul-americano da categoria em abril, na Venezuela, pode estar de saída do Vitória rumo ao São José, de São Paulo.

Outra esperança das Leoas é a zagueira Carol de Paula, 22 anos, uma das mais “veteranas” do elenco rubro-negro, que é o segundo mais jovem dentro do Brasileirão A1. Pelas dificuldades, a retirada dos gramados passa por sua cabeça. Mas seu coração sempre rechaçou a ideia: “Todos os dias penso em desistir. Mas não vou, é o meu sonho”.

Sonho compartilhado também pelas meninas da base do clube, que aspiram pela chance ao sol. A também ponta Laís, 16 anos, parte para cima com a habilidade e molejo para quebrar as defesas adversárias. Molejo conquistado no balé, que costumava fazer até perceber que preferia mais as chuteiras que as sapatilhas. Gasta mais de seis horas diárias para ir e voltar dos treinos, duas vezes por semana e financia tudo do próprio bolso. Talvez no balé fosse melhor? Não saberemos. Laís mantém os olhos na bola. “É difícil, mas prefiro estar aqui fazendo o que amo”.

