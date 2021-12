Viver para contar

_A gente tem que andar sempre melhorzinha, ouviu? Ainda mais assim com a nossa cor. Tem que se dar o valor.

Cici sussurra o conselho enquanto ajeita a touca da neta. A menina já está de avental, quase pronta para a aula na cozinha onde aprende a fazer acarajé, abará ou um prosaico macarrão com cenoura. Depois que a oficina termina, ela conta histórias. Fala sobre a origem dos pratos ou desfia fábulas de bichos para falar de modos.

Há mais de uma década Cici vai todas as tardes ao Espaço Cultural da Fundação Pierre Verger, no Engenho Velho de Brotas, onde todos a conhecem como Vovó Cici. Senta-se à grande mesa que ocupa parte do pátio, em meio ao jardim. As crianças, moradoras do bairro, vão chegando e tomando-lhe a bênção, distribuindo abraços e beijos. Em seguida, partem para a aula do dia. Pode ser de dança, de capoeira, de percussão. Para cada uma Cici vai adaptando as histórias. Na de percussão, por exemplo, pode contar como surgiram os instrumentos:

– A Bíblia diz que o primeiro instrumento foi a lira. O som da lira vem do arco dos guerreiros. Depois vieram os instrumentos percussivos. Há uma parte na Bíblia, no Gênesis, que diz que Lúcifer tocava um belíssimo pandeiro e dançava para agradar a Deus. Crianças, vamos fechar os olhos, vamos ver um anjo lindo, cheio de luz, e Deus sentado observando ele tocar e dançar. Mas vocês sabem, né, vocês sabem que ele fez uma coisa feia e toda essa beleza se acabou?

– Vovó, posso dizer o que ele fez? – uma criança retruca.

– Pode.

– Pisou na bola, não foi?

– Foi. Pisou na bola feio! Ficou atolado para sempre!

Explica que essa é sua linguagem com os meninos e meninas.

– Minha filha, a pedagogia fica doida comigo. Só faltam arrancar os cabelos.

Às vezes, eles pedem que ela conte histórias de terror, como a dos filmes e séries. Cici não gosta muito dessas, mas se é o Dia da Cultura, como prefere chamar o Dia do Folclore, abre uma exceção.

– Pois bem, vovó não viu, mas as pessoas antigas contam... Vocês conhecem muito bem o Pelourinho, não é?

– Conheço, vovó.

– E o que tem muito no Pelourinho? Fulano, você sabe?

– Ah, casas antigas.

– Dez para você. Mas tem mais coisas ali. Você, fulano?

– Ah, ladeiras.

– Muito bem. E você, beltrano, o que tem naquelas ladeiras que chama a atenção?

– Ah, o calçamento.

– E vocês sabem como se chama aquele calçamento? Uns chamam de cabeça de nego, outro de pé de moleque. Por que tem esses nomes? Por causa do formato. Pois bem, contam que numa certa noite estava chovendo, relampejando. Tinha uma casa ali bem velha, que não morava ninguém. A janela batia, a porta batia, o vidro quebrava, uma zoada danada, quando, de repente, eles ouviram um barulho que não tinha como confundir. Vocês sabem o que foi? (E aí cada um diz, porque eles têm que entrar na história).

– Já sei, minha vó. A mula sem cabeça!

– É verdade. Aquelas ferraduras batiam na cabeça de nego ou pé de moleque e soltavam cada uma faísca que alumiava tudo! E elas vinham soltando fogo pela boca. Peraí, mas a mula sem cabeça é sem cabeça, não é?

– É, minha vó.

– E como é que elas não batiam em porta nenhuma? Como é que elas desciam aquela ladeira toda? Alguém sabe me dizer?

– Claro, minha vó, que eu sei. Ela tinha um chip no pescoço!

“As minhas crianças são geniais”, Cici comenta, envaidecida. Mas as histórias que ela mais conta, e pelas quais tornou-se conhecida – rendendo-lhe convites para eventos no Brasil e no exterior – são as que falam sobre a cultura afro-brasileira. Transforma as histórias dos orixás em exemplos de valores e comportamentos, por isso prefere uns a outros. A de Ogum, senhor da guerra, costuma evitar. Já a de Iemanjá ela conta muito, é um sucesso garantido no coração dos meninos.

Sentados em volta da mesa, as crianças ouvem e depois fazem desenhos. Gostam também de brincar de orixá, teatralizando o que ouviram.

– Ei, venha, você vai ser Oxum – diz uma menina, para logo depois se arrepender. – É, mas assim também está muito dura. Oxum não é assim, não!

A alguns metros dali, Cici roga por seriedade, bem na hora em que voa um chinelo que fazia as vezes de instrumento sagrado.

Antes, quando não contava histórias nem era avó, ela, que não pariu nenhum filho, Nanci de Souza Silva, 77, trabalhou por 22 anos como cobradora de ônibus na antiga Vibemsa, atual Viação Rio Vermelho. Carioca de nascimento, como o sotaque ainda entrega, gostava de reparar no jeito de ser baiano. Veio para Salvador há quase meio século, depois de crescer ouvindo os primos dizerem que ela precisava conhecer a Bahia, uma terra cheia de mistérios, onde os tambores tocavam a noite inteira. E alertavam que, quando chegasse aqui, ela precisava ficar atenta, porque tinha que pisar primeiro com o pé direito e beijar o chão, senão nunca mais ia ter sorte na vida.

Calhou que Cici não viesse de passeio, mas para tratar de uma questão espiritual. Veio fazer sua iniciação no candomblé e pensava em voltar para retomar o emprego como funcionária pública no Rio de Janeiro, mas acabou ficando de vez.

– Orixá disse que a minha vida era aqui. Que nem adiantava mais eu voltar, porque meu destino era aqui. E assim foi. É coisa do destino da gente.

Registros

A Pierre Verger Cici refere-se sempre como “meu pai Fatumbi”. Eles se conheceram no terreiro Ilê Axé Opô Aganju, de Lauro de Freitas, comandado pelo babalorixá Balbino Daniel de Paula. Tinha por ele mais uma relação de reverência que de amizade.

– Toda pessoa que era envolvida com culto de orixá conhecia meu pai Fatumbi. Ele era uma autoridade de candomblé. Depois que eu vim trabalhar aqui é que conheci um outro lado da vida dele.

O convite para atuar na Fundação Pierre Verger veio no começo da década de 1990, quando Cici já estava aposentada. A pesquisadora alemã Angela Lühning a chamou para trabalhar ao lado de Verger na identificação de imagens do seu acervo. Por quatro anos, foi como sua sombra. Passou a morar na fundação.

– Penso que trabalhei com ele direto, dia e noite, de 1992 a 1996.

O dia e noite não é força de expressão. Já adoentado, Verger tinha horários pouco ortodoxos, regidos pela insônia. No meio da madrugada, costumava pegar a bengala e bater com ela na parede, para se comunicar com Cici.

– Quando ouvia aquele pof, pof, pof, eu fazia: ‘Meu pai?’. E ele dizia do quarto dele: ‘Vamos trrrabalhar’.

Para não perder tempo, Cici já dormia vestida. Às duas, três horas da manhã, levantava, lavava o rosto e ia ver fotos. Sentavam-se num canto do quarto e Verger ia abrindo as caixas, reavivando memórias.

– Ele ia lembrando de tudo, minha filha, de detalhes incríveis. E eu ia anotando num caderno, entendeu?

Ali passearam por muitas noites pela África até chegar ao Brasil. Juntos, identificaram 11 mil imagens. Muitas dessas fotografias mostravam cerimônias religiosas. Cici se impressionava de como, separadas por um oceano, elas se pareciam.

– Muitas são exatamente iguais. [Os rituais] Foram guardados nas casas tradicionais. Foi porque eu vi que foi. Tem fotos que você não sabe onde é Brasil onde é África. Só conhecendo muito...

Para reparar em detalhe por detalhe, ela trabalhava com uma lente “de uns dez centímetros, assim retangular”. Olhando em retrospectiva, acha que despertou aí, no meio de tantas minúcias, a vontade de contar histórias do seu povo.

– Esse trabalho talvez inspirou aquilo que eu tinha adormecido um pouco em mim, que eram as histórias tradicionais.

Verger não chegou a ver Cici no papel de contadora, nem fez retratos seus, ela que sempre correu de câmeras. Em 1996, o icônico fotógrafo francês faleceu. Cici continuou por lá, acompanhando pesquisadores, até fazer, em 2002, nas comemorações pelo centenário de Verger, a primeira oficina de contação de histórias, a convite de Angela, que dirige a fundação. Em 2005, quando o Espaço Cultural foi criado, oficializou-se no posto.

– Ela faz um trabalho que é o de construir pontes, de resgatar a oralidade, de fortalecer nas crianças a consciência de que fazem parte da cultura afro e baiana – conta Angela.

Viagens

Cici até hoje evita descer as escadas que levam ao casarão onde trabalhava com Verger, para não avivar as saudades. Quando se senta para fazer as imagens desta reportagem, depois de relutar o quanto pôde, confidencia que a foto dele de que mais gosta, a mais linda, não foi tirada na África, mas na China.

– É de uma sampana [barco asiático], você vê ali o céu e o mar. O mundo dividido entre o céu e o mar e, no meio, aquela pequena sampana... Que coisa mais linda... É de uma solidão... Você viaja. O que eu aprendi naqueles anos nunca iria aprender numa universidade, numa escola.

Depois foi ela mesma viajar, foi ela mesma para a universidade. Em 2000, recebeu um convite para palestrar na Suíça, na Musik Akademie Basel. Foi contar “uma belíssima história de Oxum”.

– Sou devota de Ifá. É o destino. Você só faz o que está no seu destino.

O auditório ficou lotado. Entre os presentes também estavam uns babalaôs nigerianos, e aí o que aconteceu? (ela também conversa assim, fisgando a atenção do interlocutor). E aí o que aconteceu foi que, no meio da apresentação, ela cantou músicas que se cantam aqui no Brasil.

– Minha filha, quando começou a tocar ijexá, os nigerianos pararam e se levantaram. Conforme eu estou dançando devagarinho, que eu já usava isso [aponta para a muleta], eles subiram para o palco e eu chamei o povo. Menina, eu vi coisa! As pessoas dançavam... Entraram em transe.

Os convites a levaram para outros países, França, Estados Unidos, Cuba – essa, de todas, a viagem de que mais gostou. Há quatro anos, apresentou-se num encontro na Casa de Las Américas.

– Eu chorava... Vi tudo de novo. Eu vi a Bahia que fala espanhol. Até a risada é igual. Em Habana Vieja, vi cinco iaôs andando pela rua. As mulheres vendendo amendoim, vendendo laranja... Tem coisas que você identifica porque conhece.

Também aqui ela participa de muitos eventos. Em outubro, foi até Cachoeira para o “Caruru dos 7 Poetas”, criado pela organização cultural Casa de Barro, evento que integrou a programação da Flica. Coautora de Cozinhando História(s), livro que registra a origem de pratos afro-brasileiros, como o acarajé, o abará e o amalá, Cici foi uma das escritoras homenageadas. Lá, ela contou a história do caruru, que depois foi servido para o público, tocou pandeiro, cantou, chamou a plateia para dançar. Terminou sua participação com um “Fora, Temer!”.

A contadora de histórias Danielle Andrade estava na plateia e riu de vê-la assim antenada. Quando a conheceu, Danielle participava do Boca do Céu, encontro internacional de contadores de história em São Paulo. Cici estava lá desfiando suas “sabenças africanas”, como Danielle diz. A curitibana já vivia em Salvador e não acreditou no que viu.

– Fiquei maravilhada. Aquele monte de gente, doutores da USP, todos ajoelhados diante daquela figura. E eu aqui, vizinha dela, e não a conhecia.

Naquela ocasião, era tanta gente querendo falar com Cici que Danielle não encontrou uma brecha para chegar perto. Mas ficou tão impressionada que dois dias depois de voltar a Salvador foi procurá-la na Fundação Pierre Verger. Virou uma ouvinte frequente e encantada. Com o tempo, foi se perguntando como é que Cici não era uma figura reverenciada em tudo que é canto da cidade, e aí, para reparar essa injustiça, decidiu criar um evento inteiro para homenageá-la.

A primeira edição do Pedra de Encantaria, que reuniu contadores de histórias baianos, aconteceu em 2015 e a segunda edição ocorreu em março deste ano.

– Não é que ela participe do evento, ela é o motivo de ele existir. A gente está acostumado a pensar nos griôs como pessoas detentoras de uma sabedoria quase ingênua. É um lugar quase alegórico... E quando você está na presença dela, você entende de onde a gente veio, quem a gente é. É uma conexão com o mundo e com o outro.

Com Cici, ela também repensou o jeito com que trabalha.

– Quando a gente é mais jovem, tem a tendência de querer acalmar as crianças, a querer entretê-las, e Cici não faz isso. Ela tem tanto domínio das histórias que conta que as crianças ficam naturalmente atentas. É uma relação que se estabelece.

Respeito

Quanto conta uma história, Cici diz que seu intuito é “desmistificar essa perseguição que as pessoas têm com o culto afro-brasileiro”.

– Eles falam mal de uma coisa que não conhecem.

Às vezes, tem adultos que não querem que os filhos ouçam as histórias que Cici conta. Isso já aconteceu em rodas e também em escolas onde ela é convidada a falar.

– Sou uma pessoa que respeita todas as religiões, todas as crenças, para que a minha seja respeitada. Se chega um crente aqui e diz: ‘Posso dar uma palavrinha?’, eu digo que pode. Ouvir não vai me fazer mal. No final tem umas que saem até minhas amigas.

Cici gosta de andar sempre de branco, para exaltar seu orixá, Oxalá, e estava um dia passando pela rua quando duas crianças encheram a mão do barro de uma construção próxima e o jogaram nela, gritando: “Sai, sua macumbeira!”. Depois saíram correndo. Cici conhecia a mãe dos meninos, que estava trabalhando, e por isso foi bater na porta da avó deles.

– Eu sei que seus netos não sabem o que é macumbeira. Sei que alguém ensinou essa palavra pra eles e mandou que eles fizessem isso. Ela ficou assim espantada e depois me pediu desculpas.

Na outra margem, há gente de santo que não gosta muito de saber que Cici conta histórias de orixás.

– As pessoas de antanho, mais tradicionais, acham que não vale a pena, porque não há respeito, entende? São histórias que vieram com muita dor, debaixo de muito sofrimento.

Mas Cici não desiste da missão de que se incumbiu. E aproveita para dar uma alfinetadinha em quem só quer aparecer com a religião, do mesmo modo com que ralha com as traquinagens dos seus netos.

– Muita gente, hoje em dia, diz: ‘Ah, ele é de candomblé’. Cici cultua orixá. É diferente. Uma coisa é cultuar orixá, cumprir suas obrigações. Outra coisa é querer se aparecer. Cici não quer se aparecer, nem gosta. Por isso que eu disse a você... Veja que tem outras pessoas por aí...

(Isso foi ela ao telefone, quando nos falamos pela primeira vez, querendo me convencer de que não valia a pena marcar a entrevista. Mas como quem menos gosta de aparecer costuma ter mais a dizer, insisti até que ela aceitou).

Humilde e atarracada, Cici sentiu-se grande quando foi homenageada na mesquita de Salvador, no bairro de Nazaré. Foi lá sabe por quê? Para falar sobre o culto de Ifá, que, explica, vem de Meca, para você ver como as coisas do mundo rodam, rodam e estão sempre se encontrando.

– Antigamente, os deuses foram homens que por sua sabedoria protegeram seu povo. E eles sempre foram enaltecidos, lembrados, mesmo após sua morte. Esses se tornaram orixás. Aqueles que nada fizeram foram esquecidos para sempre. Em cada cidade onde eles viveram até hoje se faz culto. Como muitos de seus descendentes vieram no navio negreiro, a gente faz aqui na Bahia o culto de todos os orixás.

E uns séculos mais veio Cici, para contar, daquele jeitinho dela.

– Sou só uma pequenina griô que conta histórias de sua cultura para quem quiser ouvir. É só isso.

