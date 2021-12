Visões da cidade: artistas estrangeiros revelam impressões sobre Salvador

Pense na vastidão do hemisfério sul. Dentre seus mais de 40 países e milhares de cidades, Salvador exibe-se singular. É uma das pontas do triângulo transatlântico entre África, Europa e América Latina. É cria da escravidão e demais heranças coloniais que ainda operam por aqui. “Qual lugar seria mais adequado para as questões do Sul global e o desafio da descolonização das relações Norte-Sul?”, pergunta Manfred Stoffl, diretor do Instituto Cultural da República Federal da Alemanha, o Goethe-Institut, para que possa responder na sequência: “Salvador, como cidade moderna, com sua rica cena cultural e as influências afro-brasileiras, é muito inspiradora para artistas do mundo todo”.

Por essas razões, a cidade foi eleita para sediar a única residência artística do Goethe nesta banda do mundo. O programa, batizado de Vila Sul, foi criado há dois anos e já trouxe a Salvador mais de 60 artistas. Estavam interessados em questões de gênero, diversidade, racismo, colonialismo.

De todos os projetos que já passaram pela residência, Manfred conta que ficou particularmente tocado pela força dos encontros da ativista angolana Grada Kilomba com mulheres do movimento negro; pelo espetáculo de dança desenvolvido pelo coreógrafo americano Augusto Soledade com jovens do subúrbio; pelo filme que o videoartista britânico Isaac Julian fez sobre Lina Bo Bardi, com apoio de artistas locais.

A seleção tem como pré-requisito o interesse pelos desafios do Sul. As indicações vêm da rede do Goethe (são 159 unidades em 98 países). Um júri formado por estrangeiros e locais avalia as propostas.

A residência fica lá mesmo no Goethe, no Corredor da Vitória – são quatro apartamentos, com sala e cozinha compartilhada. Até agora, eles ficavam por aqui por dois meses, mas Manfred conta que a ideia é aumentar este período. “Essas oito semanas pareciam às vezes muito curtas e agitadas. Esperamos poder dedicar mais tempo à implementação dos projetos”.

Mesmo após a mudança, os residentes não precisarão entregar um produto artístico ao deixarem a cidade. Ficam livres para criar, nesse sonho maravilhoso de sair para conhecer o mundo, cabriolar pensamentos imaginativos e serem bancados por isso. Devem, no entanto, participar de pelo menos dois eventos públicos, como palestras e oficinas.

Neste ciclo do programa, desembarcaram por aqui, em meio à turbulência eleitoral, uma queniana, um tunisiano, um parisiense, um britânico e um alemão. Alguns já tinham vindo a Salvador, outros só a conheciam como uma ideia. Voltam outros.

>> Em casa no terreiro

Ng’endo Mukii (Quênia)​

A cineasta queniana Ng’endo Mukii fez um filme sobre a vereadora Marielle Franco

Ng’endo Mukii nunca tinha estado no Brasil. Mas quando chegou aqui e entrou pela primeira vez num terreiro, sentiu como se preenchesse algo que estivesse faltando. “Era como se aquilo fizesse parte de mim e eu não soubesse. Senti como se eu tivesse chegado a uma casa em que já estive em outra vida”.

O desconhecimento inicial virou potência. Veio para a residência artística sem um projeto fechado. Queria explorar a área e os encontros e ver o que sairia daí. Mas tinha um filme a mostrar, feito em quatro dias, sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada há oito meses no Rio de Janeiro.

Conheceu a história de Marielle pela professora Andrea Medrado, que em setembro foi a Nairóbi, onde Ng’endo vive, e pediu que ela fizesse o filme. Mostrou-o durante o Panorama Internacional Coisa de Cinema, e ao final da exibição era tanta gente chorando que ela começou a chorar também. “Nunca tinha vivido isso. As plateias aqui foram tão acolhedoras que têm me lembrado do meu propósito”.

Quis traçar aqui um caminho inverso. Produzir em Salvador um filme sobre uma militante negra do seu país, Wangari Maathai (1940-2011), primeira africana a ganhar o Nobel da Paz, em 2004, pela luta em defesa do desenvolvimento sustentável e da democracia. “Ela sempre foi atacada pelo governo. Eu ouvia meu pai dizer: ‘Ela está indo longe demais...’. Mas Wangari estava salvando a floresta para todos nós”.

Na primeira semana de dezembro, Ng’endo fez uma oficina de animação em São João do Cabrito, no subúrbio ferroviário, com 20 jovens artistas para dar vida ao curta, e vai depois exibi-lo no Quênia. Como um jeito de dizer que, apesar das distâncias, os dois países se veem e se escutam.

Ng’endo estudou cinema nos Estados Unidos. Quando voltou a Nairóbi, começou a questionar um mundo de coisas, como o porquê de mulheres negras dali usarem loções para clarear seus rostos, num sonho de serem brancas. O estranhamento virou o filme Febre Amarela, seu trabalho mais premiado (veja em ngendo.com/yellow-fever).

Ao chegar aqui, uma das primeiras coisas que notou foi a abundância de cabelos afros. Conta que no Quênia os cabelos naturais ainda podem “decidir se você terá um trabalho melhor ou não”. Muitas usam perucas, diz, e feitas com cabelos brasileiros. “Nós estamos usando o seu cabelo todo o tempo. Eu não sei quem está mandando, mas nós estamos recebendo”, ri.

>> A África como uma lenda distante

Samy Ben Redjeb (Tunísia)

O DJ e produtor Samy Ben Redjeb criou um selo de música africana

Em 2016, o tunisiano Samy Redjeb veio pela primeira vez a Salvador. Ia discotecar num evento e preparou um set com música angolana. “Pensei que as pessoas iam ficar totalmente loucas”, diz, num português aprumado. Os gatos-pingados que estavam no cercadinho vip até que se animaram, mas a pista mesmo flopou. “Eu não sabia o que fazer. Depois entendi que aqui é preciso misturar sempre com música brasileira. Senão, você perde a pista”.

Dono de um selo de música africana, a Analog Africa, sediado na Alemanha, Samy ainda se impressiona com a maneira como os sons feitos hoje no continente ainda não chegaram com força por aqui. “É uma música que tem impacto muito forte na Europa nesse momento. As pessoas veem como algo especial, com uma qualidade incrível. E aqui as pessoas não conhecem. É estranho, porque com uma população tão grande de ascendência africana, devia ser muito mais. Mas aqui a África é como uma lenda, não é? Uma coisa que faz parte, mas faz parte de longe”.

Samy começou a se interessar por música quando viajou ao Senegal a trabalho. Ganhava a vida como instrutor de mergulho. Ouvindo o que era produzido por lá, quis achar uma maneira de exportar aquilo. “A música que chegava para a gente era sempre naif, alegre, e essa não é a real”. Depois, foi trabalhar num hotel na Grécia e acabou virando DJ em festas. Encontrou um catálogo de música africana e se apaixonou pelos grupos do Zimbábue, onde começou a colecionar vinis. Assim, foi nascendo a Analog Africa, pela qual também lançou dois discos de música brasileira (um de forró e outro de carimbó).

Quando veio para a residência, Samy tinha o projeto de fazer uma plataforma em que as pessoas pudessem clicar nos países africanos e conhecer os grupos de cada lugar. Mas pensa, agora, em deixar essa ideia para o futuro.

Aproveitou o tempo por aqui para dar palestras, tocar em festivais e participar de uma exposição sobre música angolana na Casa de Angola, no último dia 7. Nesta quarta, 12, ele participa do CMC Festival – Ciclo de Música Contemporânea, no Teatro Vila Velha. Do pagode onipresente nas ruas de Salvador, ele diz que não gosta. Prefere os sons “tradicionais”.

>> Pontes com cola de mandioca

Hugues Anhes (França)​

O francês Hugues Anhes tenta aproximar diferenças com a fotografia

As fotografias do francês Hugues Anhes são, para ele, um modo de aproximar as pessoas. Por isso, não importa muito o lugar onde esteja, diz. Mas sentiu que em Salvador esse desejo se acentuava, por conta da “segregação” entre ricos e pobres, entre brancos e negros. “Eu cresci em Paris numa vizinhança muito misturada. Muitos amigos meus vieram de países da África. Nesse sentido, é muito parecido com aqui. Mas, quando cheguei, fiquei desapontado pela questão do racismo. Pensei que o Brasil estaria mais avançado nisso”, conta.

Ele veio para cá para dar continuidade ao projeto Mostre-se (#affichezvousproject), que desenvolve desde 2016. Hugues faz retratos de quem encontra na rua e, por fim, grava um vídeo em que contam quem são e o que desejam para o futuro. Ele também pede que escolham uma palavra para inspirar as pessoas. “É bem simples, bem direto. Com esse projeto, eu tento dar voz às pessoas. Fazer com que elas falem por elas mesmas. É como construir uma ponte”.

As imagens, impressas como lambe-lambe, já começaram a ser espalhadas no centro da cidade e também estarão em Plataforma. Os retratos são sobrepostos em muros e depois rasgados, transformando diferentes num só. “Meu foco é no que nos une. No fim das contas, temos os mesmos sentimentos”.

Em setembro, ele fez algo parecido na reserva indígena de Lower Brule, nos Estados Unidos. Retratos contemporâneos de integrantes da tribo Lakota juntaram-se a imagens de antigos líderes, num jeito de unir ancestrais e descendentes.

As últimas semanas em Salvador o tomaram não só pela busca dos personagens e histórias, mas também por uma cola que fosse menos prejudicial ao meio ambiente. Por questões de sustentabilidade, não queria usar a química. Acabou descobrindo um jeito de fazer cola com mandioca, disse, com um sorriso largo no rosto.

Volta e meia, os amigos da residência colaboram com o trabalho sugerindo lugares, trocando ideias ou segurando um rebatedor. “A gente troca muito. Temos uma conexão, é como uma família. Nossos projetos são totalmente diferentes, mas a gente se ajuda muito. É algo bem natural e bem rico”.

>> Ficar juntos, a ideia é essa

Hans Diernberger (Alemanha) e Will Saunders (Inglaterra)

Os artistas multimídia Hans Diernberger e Will Saunders registraram um jogo de baleado com times formados por pessoas trans

Um dia bonito, uma praia, um grupo de gays e trans jogando baleado na areia. Uma europeia de férias em Salvador viu a cena e tratou logo de falar com os amigos, Hans Diernberger e Will Saunders: ”Vocês precisam vir aqui registrar isso”. Dois anos depois, eles vieram.

Para entender o que aquela cena significava e, de modo mais amplo, retratar o momento atual da população LGBT em Salvador, cercaram-se de ativistas da cena, como Milena Passos, Paulete Furacão e Keyla Simpson. A ideia inicial era reproduzir o jogo numa praia, mas eles perceberam que as pessoas estavam com medo. “Elas não querem se mostrar muito. Parece que há uma mudança desde que o novo presidente foi eleito. Mas há, ao mesmo tempo, um sentimento de que as pessoas vão ficar juntas, o que é muito inspirador”, conta Hans, que nasceu na Alemanha.

Entre uma conversa e outra, tiveram a ideia de criar um grupão no WhatsApp para reunir os jogadores-personagens. “A gente sempre tenta trabalhar de maneira colaborativa, mas, desta vez, está sendo algo novo. São 30 pessoas, é muita gente. E eles estão superempolgados dizendo: ‘Ah, a gente podia fazer desse jeito’, ‘eu posso fazer a maquiagem, sem problemas’. É muito bom”, ri.

O jogo foi transferido para o teatro do Goethe e registrado em 360 graus em dois dias de filmagens. Entre uma partida e outra, conversaram sobre futuro. Quando o material ficar pronto, cada um poderá escolher que jogador seguir, como se também estivesse no jogo. O vídeo estará disponível no YouTube e na biblioteca do Goethe.

Neste domingo, 9, eles apresentam no instituto um outro projeto, a instalação A única gueixa homem do Japão. Por três meses, acompanharam a rotina de Eitaro Matsunoya, a raridade do título. A dupla trabalha junto desde 2012, numa divisão que costuma ser assim: Will, que é britânico, cuida do som, e Hans fica com o vídeo. No fim, viram uma coisa só.

