Violência e tráfico estão ligados

Luiz Cláudio Lourenço já passou alguns dias na cadeia, mesmo sem ser condenado. "Brinco com os alunos que, se vierem trabalhar comigo, vou mandá-los para a prisão". O cientista social mineiro, que estuda a sociologia do aprisionamento, foi um dos primeiros acadêmicos a se debruçar sobre o tema na Bahia, indo às prisões em busca da história recente da criminalidade no estado. Escreveu textos sobre a organização das facções que dominam as penitenciárias, ouvindo dos presos lições preciosas sobre como o Primeiro Comando da Capital (o mesmo de São Paulo, aqui, associado a grupos baianos) e o Comando da Paz (nascido originalmente no Presídio Salvador para ajudar na manutenção da ordem na unidade e corrompido para o crime) atuam nas unidades. Especialista no tema, Lourenço é um dos coordenadores do Laboratório de Estudos sobre Crime e Sociedade, Lassos, da Universidade Federal da Bahia, e defensor de uma política de segurança que privilegie "projetos para o protagonismo da população jovem de risco", em vez do puro policiamento. Acredita que o aumento do encarceramento esteja ligado ao dos homicídios em Salvador. "Quem está sendo preso é o pequeno varejista. Isso abre uma disputa de território e ela sempre é violenta, negociada a bala e irrigada a sangue".

Qual a avaliação que o senhor faz da segurança pública na Bahia?

A diretiva é investir em mais polícia e policiamento, na perspectiva de solucionar ou reduzir o número de crimes, sem se preocupar com fatores que possam incidir sobre as causas. As políticas de controle social são maiores e recebem mais recursos que as de defesa social. Essa desproporcionalidade, no meu entender, é um problema. Mas não estamos isolados nesse posicionamento. A segurança pública em outros estados também é assim. São Paulo tem o maior exército de policiais militares do Brasil e investe pesadamente em política de controle social, muito mais do que em defesa social.

Segundo a ONU, Salvador é a 13ª mais violenta do mundo. A capital da Bahia é, de fato, tão violenta?

A violência aqui não é generalizada. Os homicídios não são gratuitos. Eles acontecem em áreas específicas e por motivos específicos. Se você está andando na orla ou se mora ali, dificilmente será morto, mas pode ser assaltado. Há violências diferentes em diferentes áreas. Se você mora em Periperi, por exemplo, a chance de morrer é maior. Seja vitimado pela polícia, pela disputa de grupos locais ou, até mesmo, por uma milícia ou grupo de extermínio. É uma morte muito concorrida.

Nos anos 1980, a Bahia ficava na 23ª posição no ranking nacional de homicídios. O que desencadeou esta violência?

Uma das coisas foi o aumento do encarceramento. Quem está sendo preso é, sobretudo, o varejista de drogas, o pequeno traficante. Esse cara é facilmente capturado e condenado. Quando aumenta esse perfil, do pequeno traficante de drogas preso, abre-se uma disputa negociada a bala e irrigada a sangue. Isso acelera o número de homicídios. Se formos analisar o encarceramento na Bahia, ele aumenta proporcionalmente à escalada de assassinatos. A correlação é maior quando comparamos as prisões de um ano e os homicídios do ano seguinte.

Então o crime organizado na Bahia não é tão organizado?

Dentro das prisões, as gangues são muito organizadas e seus códigos são totalmente respeitados. Quando você vai para a periferia, isso é flexibilizado. A margem de manobra é muito maior na periferia que na prisão. Em confinamento, todo mundo está se vigiando, muito mais do que sendo vigiado. O que manda na periferia é a economia. O empreendimento econômico que pode ser gerado ali pelo tráfico é grande e a disputa é feroz. Quando o mercado desestabiliza, a mercadoria sobe de preço e torna-se mais atrativa. O risco é maior, mas garante mais lucro.

Leia a íntegra da entrevista na Muito deste domingo.

