É permitido, sim, e cai muito bem a combinação de vinho com sanduíche. Não um misto quente sem graça, mas variações de pães e recheios saborosos e criativos. O foco é ter em mente o vinho certo para harmonizar, ou, pelo menos, não "brigar" com o recheio do sanduíche.

Pães de forma - preto, com grãos diversos, light ou não - pão francês, ciabatta, pão italiano e tantos outros disponíveis em padarias e mercados. Para rechear, vale optar pelo que mais gosta, sem abrir mão da criatividade: presunto de parma, fatias de pernil assado, salmão defumado, mortadela da boa (com pimentinha-do-reino ou ervas...), agrião, tomate, rúcula, muçarela de búfala, queijo prato, cotagge... Para temperar, um fio de azeite

