Vida sob os arcos

Zé Diabo, 67, pede que o rapaz antropólogo acenda o fogo. De esguelha, o observa, ri da sua falta de jeito. Quando a página do jornal finalmente se inflama, acende o charuto. À sua frente, um Exu que criou com as próprias mãos espera. Deleita-se como se não tivesse ninguém olhando - ou, mais, talvez por isso - e só depois de estar envolto em fumaça interroga, com ar altivo: "O que você quer perguntar? Pergunte!".

Nosso assunto percorre solitário a Ladeira da Conceição da Praia desde 14 de julho do ano passado, quando José Adário dos Santos, pelo seu nome de batismo, recebeu uma notificação da prefeitura indicando que deixasse a oficina no nº 26 em 72 horas, para que tivessem início as obras de restauro no local, a cargo do Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional (Iphan).

Serralheiros, marmoreiros e ferreiros, ocupantes de outros 14 arcos, afligiram-se com o mesmo papel. O absurdo do prazo era tão evidente que, por pressão dos ocupantes, ele se estende até os dias de hoje. E o que Zé Diabo pensa de tudo isso? Eis, afinal, a pergunta.

Para respondê-la, ele precisa fazer um preâmbulo de 56 anos. Quando ele chegou ali para aprender a domar o ferro, era ainda menino. Entre uma lição e outra, pegava água na Ladeira da Preguiça, para que seu mestre tomasse banho, e levava na cabeça as ferramentas de orixás produzidas na oficina para serem vendidas no Mercado Modelo. Ganhou aí o apelido que não lhe causa agrado nem desgosto. Cresceu, aprimorou-se, virou nome de respeito em tudo que é terreiro. Muitos santos manifestados aqui têm um axezinho seu.

E, ademais, fez uma lança para o escritor Jorge Amado, que ainda está lá no jardim de sua casa, hoje museu, e esculpiu para Carybé um Ogum "completo". Quando o antropólogo brasiliense Lucas Marques decidiu pesquisar a ferramentaria de orixás na Bahia, foi em sua porta que bateu. Hoje, além dos objetos sagrados, Zé Diabo faz os agogôs dos Filhos de Gandhy, um ou outro portão enfeitado. Tudo isso para dizer que essa história não começou ontem. "Vou para onde, com essa idade? E todo mundo que está aqui? Só tenho que pedir a Deus e a Nossa Senhora".

Vida sob os arcos

Igual, mas diferente

É curioso que as notificações de desocupação emitidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) tenham chegado aos arcos cinco meses antes de o projeto de requalificação ser concluído pelo Iphan, o que só aconteceu em dezembro passado. Nesse meio-tempo, a conversa que se ouvia ali e alhures era que, após as reformas, o local daria lugar a residências artísticas, como se essa fosse a última etapa do processo de melhoramentos, digamos.

Na fachada de alguns arcos, pequenos cartazes protestam: "Iphan, quer abrir ateliês para artistas? Ótimo! Então, em vez de desalojar trabalhadores, por que não ocupa os 1.500 imóveis abandonados no Centro Histórico?".

Nos órgãos públicos, não houve quem assumisse a paternidade da ideia, e a prosa acabou mudando de rumo. A bem da verdade, o Iphan não teve relação direta com as notificações nem tem gerência sobre o uso dos imóveis, que são de propriedade do município. O antigo secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Sedes) Guilherme Bellintani chegou a se reunir pessoalmente com os ocupantes para garantir que eles mesmos iriam continuar ali, mas primeiro seria preciso fazer a obra, que integra o programa PAC Cidades Históricas, do governo federal.

Amparados por essa informação, passaram a viver numa espécie de bipolaridade transitória. Querem a reforma, dadas às condições insalubres de muitos arcos, mas também querem garantias jurídicas de que poderão voltar, sem ser um negócio "de boca". E que, entre uma coisa e outra, tenham onde trabalhar, já que tiram dali o sustento de suas famílias.

As negociações entre as partes, que caminhavam lentas, brecaram no rescaldo do desdobramento da Sedes em duas secretarias: a de Cultura e a de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego, que é a que está agora à frente do processo. Em janeiro, foram aos poucos sendo retomadas. Sérgio Vilalva, diretor de desenvolvimento econômico da nova Sedes, diz que já identificou dois imóveis próximos para onde os ocupantes poderiam ser temporariamente realocados e trabalha com a defensoria pública para finalizar o termo que garanta legalmente o retorno aos arcos.

Irmandade

Por ora, tudo segue como antes, mas de uma maneira apreensivamente nova. Em todo canto, espera-se. Simone de Oliveira, 34, pinta as unhas enquanto assiste à novela na televisão. Os seios fartos acomodam a tatuagem que avisa: "Ostentação & Luxúria". Ao lado, seu filho de 10 anos dorme, alheio ao calor sufocante. "Ele está de férias, pediu para vir comigo". Ela também chegou ali nova, tinha 17 anos quando começou a acompanhar o pai à marmoraria. Começou como secretária, depois foi dando conta de todo tipo de serviço, pia, bancada, soleira.

Ela participou de todas as reuniões referentes à obra, mas a primeira vez que viu o projeto de como ficaria o arco que sua família ocupa há "décadas e décadas" foi num jornal. "Um absurdo. Se isso está aqui erguido, é porque a gente conservou".

Também desconfia de que a reforma irá durar apenas um ano, como foi anunciado - "só idiota para acreditar numa coisa dessas" -, e acha melhor que a coisa seja feita por etapas. Primeiro nuns arcos, depois em outros, para que pudessem ir se ajeitando sem ter que sair de lá. Mas se o único jeito for esse, espera que a prefeitura os realoje de fato para um local próximo. "Os clientes já conhecem esse ponto".

Paulo Evangelista, 42, seu vizinho de arco, também é marmorista. De pé no balcão da oficina, conta que seu pai chegou ali em 1930 e corre para mostrar as fotos em que aparece naquele mesmo lugar, em versão miúdo. "A gente sempre desejou a reforma, mas sair daqui vai ser um baque para mim. Tenho muito amor por esse arco". Chora. E mais adiante, de novo.

Já chegou a morar no mezanino, há cinco anos vive de aluguel em Sussuarana. Lembra de quando se encontrava ali quem forrasse sofá, polisse ouro, consertasse arma de fogo. O tempo foi selecionando os ofícios sobreviventes. Paulo espera que esteja sempre entre eles. Quando olha de frente, vê o Forte São Marcelo na Baía de Todos-os-Santos, se vira à esquerda avista o Elevador Lacerda, amarelinho como o sol. "Isso daqui não tem preço".

Além da vista da ladeira, alheia a modernidades tediosas, também há ali um som próprio e constante, feito de barulhos de placas que se partem, de ferros que se moldam. O serralheiro Edmilson Rodrigues dos Santos, 64, não os repara mais. Acostumou-se. Há quase 50 anos, estava voltando da escola quando passou na rua e viu que procuravam um ajudante. Foi até lá e está até hoje. De aprendiz virou "doutor", conhecimento que deu sustento a seus quatro filhos. Entre os muitos serviços de gradis e ferragens para navios, lembra de quando soldava peças para o jornal A TARDE, na Praça Castro Alves.

Figura popular entre os colegas, Edmilson acabou virando um representante do que chama de "irmandade dos arcos". "Pode ver, do lado de cá da ladeira, está tudo vivo. Do lado de lá, está tudo morto... Em time que está ganhando não se mexe".

Obra de arte

Os arcos coloridos destacam-se entre outras preciosidades no frontispício de Salvador. Eles foram finalizados em 1879, para dar sustentação à Ladeira da Montanha. No início, não eram habitados, e existir gente ali debaixo é uma dessas coisas que só se vê na Bahia. Pessoas e arcos estiveram sossegados até 1978, quando um deslizamento de terra na ladeira matou 21 pessoas. No começo da década de 1990, os arcos passaram por uma reforminha na fachada, e foi só.

Para Carlos Amorim, superintendente do Iphan na Bahia, os arcos "são uma obra de arte da engenharia" e precisam ser recuperados. "É um projeto simples, de restauro. Queremos mantê-los em condições mínimas de salubridade e higiene, que a rigor hoje não existem". Cada um terá banheiro, exaustores e instalações adequadas de água e eletricidade. Aqueles que ficam ao pé da ladeira, próximos à Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, passarão por uma "intervenção contemporânea", com varandas e novas escadarias.

O autor do projeto é o arquiteto cubano Yoanny Rodríguez Calvo, que vive em Salvador. O custo estimado da obra é de R$ 3,5 milhões. Amorim descarta a possibilidade de fazer as obras por etapas, por conta do "custo absurdo" que a medida acarretaria. "Seria impossível. Não teríamos como justificar perante os órgãos de controle que nós fizéssemos uma obra que custa x por 10x". Que outras incógnitas solucionem-se em bom termo.

