Vida de ouvido

Desde as escadas, seguindo pelos corredores, os acordes de piano preenchem o caminho: City of Stars, do filme La La Land, que ganhou seis Oscars este ano, incluindo Música Original e Trilha Sonora. Carmen Mettig aguardava a reportagem dedilhando em um grande Essenfelder preto. A canção faz parte do repertório do espetáculo Tocando o coração, que celebrou neste domingo, 23, no Teatro Sesc Senac, no Pelourinho, os 25 anos do Instituto de Educação Musical (IEM), fundado por ela em parceria com as Faculdades Integradas Olga Mettig, que leva o nome de sua mãe.

A aproximação de Carmen com a música começou na infância, a partir da influência da família. “Todo mundo tocava na casa do meu avô alemão. Todo sábado e domingo, eles se reuniam. Minha avó cantava, meu avô tocava violoncelo, meu pai e meu tio tocavam violino, minha tia tocava piano”. Foi com esta tia que ela iniciou os estudos – de tão pequena, nem tem lembranças muito nítidas. “Eu amava música e minha mãe me botou para aprender. Fiz música, balé, dança contemporânea. Tudo de arte”. Mais tarde, com aulas particulares com a pianista Lia Hasselman até chegar aos Seminários Livres de Música, que dariam origem à Escola de Música da Ufba.

Método Willems

Foi na Ufba – onde se especializou em piano e educação musical – que Carmen teve contato com alguém que marcaria sua carreira. “Ah, Edgar Willems, o marco da minha vida profissional”. Com o professor e musicista belga, que ministrou cursos em Salvador, ela aprendeu o método Willems que aplica no IEM. Já era professora de piano e do curso de licenciatura da Escola de Música. “Veio uma filosofia, princípios que fundamentassem o nosso trabalho. Com a gente era tudo muito intuitivo, o povo brasileiro é criativo. Mas a gente não tinha o ‘porque eu faço isso, qual a fundamentação, porque isso vem primeiro do que isso’. Ele mostrou tanto os princípios como a parte de obedecermos às etapas psicológicas da criança”.

A metodologia de Willems deriva dos estudos do austro-suíço Émile Jaques-Dalcroze, com os quais travou conhecimento por meio de uma discípula, Lydie Malan, professora do Conservatório de Viena. De Dalcroze veio o ponto focal do método Willems: a determinação de que é preciso centrar o aprendizado no cérebro, deixando de lado a experiência corporal e emocional. O desenvolvimento auditivo primeiro é desenvolvido através do corpo, para depois ser sistematizado, quando a criança já desenvolveu a percepção musical. “Ele dizia que a música está dentro do ser humano. A gente dizia: ‘minha filha vai estudar piano’. Como se a música está ali e a gente vai pegar um instrumento e começar a tocar. Não. Todo mundo tem um potencial musical. A música está tanto no universo como está dentro de nós”.

Com este norte, ele usou o próprio ser humano como base do processo, relacionando-o com os três elementos da música: ritmo, melodia e harmonia. “Temos nossa parte fisiológica, física corporal; temos uma parte afetiva, a nossa alma, nossa sensibilidade; e temos nossa parte intelectual”, enumera. Aplicando teoria e prática, Carmen vai usando o corpo para explicar.

“Na música também temos três coisas: o fisiológico é o ritmo. Você está ouvindo uma música e já começa [ela bate os pés e estalar os dedos, dançando] o corpo a chamar”. O ritmo corresponde à marcação temporal da música, através do encadeamento de sons e pausas e a duração de cada um deles. “O afetivo, os sentimentos as emoções, a beleza, a alma, com a melodia. Quando você ouve uma música, você até se emociona pela beleza da melodia”.

A melodia, segundo ela, corresponde, na música, a voz principal da composição, estando expresso, por exemplo, no que pode ser cantado de uma canção. “A harmonia é a parte da Inteligência, porque aí você já vai ter que entender as coisas. Saber que aquele acorde é tal, que aquela música está naquela tonalidade. Isso, na criança, vem mais tarde”. A harmonia refere-se às notas agindo em conjunto, como num acorde ou ainda no conjunto de instrumentos tocando juntos.

Seguindo esta sequência, é possível trabalhar a música dentro das possibilidades de cada faixa etária. Entre os cursos oferecidos pelo IEM, há um de musicalização para bebês. “Todo mundo fala: ‘o que é que o bebê vai fazer?’. É um trabalho de laço afetivo”. Nesse terreno, tudo está sobre brincadeiras musicais – os pais, ou mais frequentemente, as babás, aprendem o que fazer durante as músicas para estimular os pequenos a partir de dois anos. “Os batimentos [bate na própria perna], estalar os dedos, o martelinho”, cita. As ferramentas vão avançando à medida que a faixa etária vai aumentando: há bichos de brinquedo que emitem sons da natureza, guizos, conjunto de sinos (esses já são úteis para apresentar a gradação de sons, do mais fino ao mais grave), materiais alternativos, como garrafas PET até chegar aos instrumentos propriamente ditos. “O trabalho Willems é uma metodologia progressiva, que respeita o desenvolvimento da criança”.

Coletividade

Além da iniciação musical, o instituto oferece outros cursos, como coral (infantil e técnica vocal para adultos), solfejo, canto para adultos, e instrumentos musicais, além de pedagogia para educadores musicais pelo método Willems. Carmen destaca, no entanto, que o objetivo está além de formar eventuais músicos profissionais. Para ela, sob a perspectiva do seu mestre, a educação musical desenvolve reflexos corporais, desenvoltura, disciplina, sensibilidade e senso de coletividade – naquele momento em que se tem que trabalhar em grupo, ou fazer o rodízio de um instrumento. “Essas crianças que fazem música a gente vê que tem uma abertura, eles são mais sensíveis, no sentido de admirar as coisas belas. Os relacionamentos são mais fáceis”, aponta, citando pessoas que seguiram em outras profissões, e de vez em quando dão notícias. Com o aniversário do IEM, a escola começou uma campanha para que ex-alunos mandem recordações.

As aulas de Carmen, seja no instituto, seja antes disso, renderam profissionais da música. Um deles foi um dos principais arranjadores do que veio a se tornar a axé music, o maestro e compositor Alfredo Moura, aluno de Carmen ainda em um curso no Colégio Nossa Senhora do Carmo. Ele tinha oito anos e permaneceu por pouco mais de um ano. “Eu era terrível. Indisciplinado, mal comportado, rebelde sem causa. Um diabo. Coitada da minha primeira professora de iniciação musical e piano”. Moura aponta, no entanto, que não havia tratamento diferenciado. “Treinava-nos a perder a timidez, o medo do público. A ter disciplina. Não puxava a brasa para a sardinha de ninguém. Era igual para todos. Uma santa artista! Já não há mais disso. Há outra coisa, mas igual a professora Carmem, já era. Quem estudou, estudou...”. Já há anos no outro lado da moeda – atualmente é professor da Escola de Música da Ufba, Moura classifica a professora como gênio. “Talentosíssima, um talento que Salvador não merece”.

Anos depois, deixou sua marca durante o nascimento do axé music, mas a pretensão, naquela época era respirar outros ares. “Apenas era um jovem, em começo de carreira (comecei a trabalhar com 16 anos), que precisava urgentemente ganhar um troco para escapar de Salvador. Tinha uma alergia ao cheiro de xixi na rua. Hoje, graças a Deus, me curei. Toquei para tentar juntar dinheiro para ir estudar fora”, relata. Acabou passando fora do Brasil 16 dos 30 anos de axé: se formou em Composição na Universidade de Aveiro, em Portugal e fez mestrado em Composição e Arranjo de Jazz na Universidade de Louisville, no Kentucky (EUA). “Foi uma mensagem que recebi de Apolo em pessoa, para que não ficasse surdo como meus compatriotas que não puderam fugir, nem se preocuparam em colocar protetor auricular. O volume de som produzido pelo trio (e pela sociedade, em geral) é criminoso. Em Salvador, é fruto de descaso do poder público, misturado com ignorância e aquele ranço baiano que todos conhecemos, a inveja. Aquela opção pela burrice que Caetano já apontou”.

Estakazero

Outro aluno que se tornou conhecido graças à música popular foi o vocalista da banda de forró Estakazero, Léo Macedo, que foi aluno durante um projeto realizado por ela na Escola de Música da Ufba por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (Fapex). “Foi uma experiência muito importante na minha vida. Tanto que hoje eu sou um profissional, vivo da minha voz, do meu canto. No momento em que eu estava no curso, eu não tinha essa noção. Só depois é que eu fui saber o quanto foram importantes os anos que eu passei no coral”.

Léo permaneceu no grupo entre 1984 a 1987, saindo aos 13 anos. Além do aprendizado, o cantor destaca a oportunidade de se apresentar em público e quebrar a timidez. “Foi muito rico para mim a vivência, já me apresentei muitas vezes no salão da Reitoria, no Teatro Castro Alves. Foi uma experiência fantástica”, lembra, mencionando também viagens feitas à Aracaju (SE) e Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Ele também teve a oportunidade, durante esse período, perceber seu potencial na música – desde essa época, já era solista do coral masculino.

Tudo isso sob o incentivo da “pró Carmen”, como se refere carinhosamente a ela. “Era como uma mãe para mim”. Coincidentemente, a mãe de Léo também acompanhou do grupo por um tempo, como pianista. Depois de passar pelas aulas de Carmen, além de outros cursos na Escola de Música, onde sua mãe era professora, Léo começou a carreira. Inicialmente, aos 19 anos, no velho esquema de cantar em barzinhos. Em seguida, foi vocalista da banda Colher de Pau, até chegar à Estakazero há 16 anos.

Contos de fadas

Os alunos de Carmen literalmente “se espalharam pelo mundo”. Um deles, o cantor lírico Marco Antonio Jordão, também participou do projeto em parceria com a Ufba e segue em voo alto na música: graduado pela Unesp, com mestrado pelo Conservatório de New England – tendo entre os professores a mezzo-soprano Lureta Bybee – ele chegou em 2014 a The Metropolitan Opera, tradicional companhia de Nova Iorque. Ele também começou o curso de iniciação musical em 1984, aos 6 anos, e cantou no coral infanto-juvenil até 13. “Minha mãe era cantora lírica e eu tinha contato com a música desde antes do nascimento. Tive a sorte de ter sido aluno de Carmem desde cedo, por ela ser considerada a melhor professora de iniciação musical”.

Apesar da distância temporal, Jordão avalia como fundamental a formação nesses primeiros anos. Após sair da classe, participou, a partir de 1995, de alguns musicais produzidos por Carmen. “Foi extremamente importante na minha formação como músico e artista porque eu pude passar pela experiência da montagem de um musical, tive exposição no palco, além de dançar e atuar em diferentes personagens”.

Em meio à correria nos bastidores do Met Opera, onde integra o coro como tenor, Jordão diz reservar à professora “um lugar especial” e rememora o incentivo recebido desde a infância. “É uma pessoa que acredita no poder transformador da música”. Na companhia norte-americana, ele vive o que chama de sonho realizado, já tendo dividido o palco com estrelas como Plácido Domingo.

Ainda em Salvador, Carmen já previa o futuro do aluno. “Existem muitas pessoas que me influenciaram e apoiaram, às quais eu sou eternamente grato. Sem dúvida, Carmen é uma delas. Além de ensinar, ela também encoraja os alunos. Lembro bem dela me falando: “Ainda vou te ver cantando em Nova Iorque’. Bem, agora só falta ela vir”.

Curiosamente, as aulas não lhe reservaram apenas progressão profissional. Nelas, conheceu Joseni, mãe de seu filho, Gabriel. Toda a história de Jordão, incluindo o trecho romântico, tem ares de contos de fadas, mas neste caso, o final feliz sofreu mudanças. “Um dos papéis que fiz foi o de príncipe da Cinderela. Ela era o Lobo Mau em uma das cenas. Então, todos brincavam falando que no IEM o príncipe se casa com o lobo mau, que na verdade é uma linda mulher”.

Educação para a vida

Hoje coordenador de percussão do Neojiba, Isaac Novais também passou pelas turmas de Carmen no início do trabalho do IEM, ainda na sede da Rua da Mouraria, em 1995, aos 6 anos. O instituto mudou-se recentemente para um casarão na Rua Florianópolis, no Jardim Brasil. “Comecei com aula de bateria e solfejo lá, iniciação musical. Só parei quando entrei na Ufba, em 2008”. Isaac aponta a abordagem de grupo como um ponto forte do método utilizado pela pedagoga. “O IEM para mim, a professora Carmen, foi o que me deu todo o suporte musical. Na área de performance, na área técnica, no desenvolvimento musical mesmo, no solfejo, teoria. Mas também nas aulas em grupo, porque as aulas de solfejo lá não são individuais, é prática coletiva de musical. No Neojiba a maioria aulas também são coletivas”.

Para ele, as aulas foram além das questões sonoras, e lhe trouxeram o jogo de cintura de trabalhar em equipe, não somente no tocante ao respeito aos colegas, mas ao desenvolvimento da harmonia. “O que observo, em geral, é a facilidade em relação à percepção musical, em termos de como tocar em grupo, ouvir o grupo todo, não tocar individualizado. Uma visão mais voltada para o coletivo. A gente toca em orquestra. Eu sou percussionista, estou tocando só a minha parte da percussão, mas ela se relaciona com o que as cordas estão fazendo, as madeiras. Então a gente tem uma visão do todo”.

O diretor musical do Neojiba, Eduardo Torres, observa que a dinâmica de uma orquestra ou de outro agrupamento musical se aplica ao cotidiano. “Para que a música e o resultado sejam bons, é preciso que exista uma sintonia entre todos. E essa sintonia é trabalhada. Vem da disciplina, da concentração, de comportamentos que são positivos”, reforça, fazendo a comparação. “Na música, tem o solo, em que você tem que se expressar de maneira clara, e tem a hora em que você está acompanhando. Você tem que estar ouvindo quem está solando e se adequar. Se alguém não entende que está acompanhando, vai tocar tão forte que o solista não vai ser ouvido e o resultado não vai ser bom”.

Além dos ex-alunos presentes no programa, Carmen tem uma ligação direta com o Neojiba e compôs a banca da seleção da primeira formação da orquestra, participou do primeiro seminário pedagógico e, de vez em quando, é convidada a aconselhar a direção do projeto. “Carmen Mettig é uma pessoa muito especial, há muitos anos ela faz esse trabalho de educação musical de uma maneira excelente aqui em Salvador; é conhecida no Brasil todo como representante da escola de Willems, que é muito boa, foi professora por muitos anos da universidade. Eu fui aluno dela”, revela.

Torres foi colega do diretor-geral e fundador da Neojiba, Ricardo Castro, na turma de Percepção Musical, durante a graduação na Ufba. Na mesma trilha da formação musical de jovens, o pianista e regente cita os dois lemas do programa: “Aprende o que ensina’ e “Lugar de plateia é no palco“. “A metodologia claro que varia de acordo com a idade, com o repertório. Mas há uma base em comum: reconhecer que em todas as pessoas há a possibilidade de fazer música, de estar no palco”, diz, reafirmando as convicções de Carmen. “O professor precisa também sentir que ele cresceu com a aula, sair melhor, mais feliz”, conclui a pedagoga, citando outro discípulo de seu mestre. Seja em seu piano, ou deslizando entre os corredores e as salas do IEM, com gestos de maestrina, ela parece feliz.

adblock ativo