Vida de graça

Almir tem um sonho. Aos 100 anos, deseja entrar para o livro dos recordes como o palhaço mais antigo do mundo. Enquanto o reconhecimento não chega, Pinduca, seu personagem há 78 anos, segue aprontando

Almir vem caminhando vagaroso, apoiado num braço por uma bengala, no outro pela filha. Cumprimenta a visita com entusiasmo, mesmo que tenha atrapalhado seu cochilo da tarde, uma coisa verdadeiramente imperdoável. Solta um suspiro quando se recosta no sofá. Dali vê novelas na televisão e ri de Chaves, um dos seus programas favoritos. Também acompanha um ou outro jornal e todos os jogos do Vitória. Está desgostoso com o time. "Mas o senhor não viu que o sub-17 ganhou?". "Sim, mas adianta o que, se os outros perderam?". Adianta pouco, mas não é tão grande o abalo. Em cem anos de vida, Almir já passou por perdas piores e alegrias infinitas. Desde que se entende por gente, é palhaço. Palhaço Pinduca. Está conversando, contando seus casos, quando uma mosca vem perturbá-lo. "Está vendo essa mosca? Está só aqui me aplaudindo". Pausa. "Você ouviu o que eu falei? A mosca está me aplaudindo!". Ainda busca a certeza de que suas palavras de divertir encontrem o riso esperado.

No último dia 10, Almir Rodolpho Almeida comemorou o centenário com uma festa no Pelourinho. Aproveitou a ocasião para celebrar os 78 anos de Pinduca. Na festa, vestiu branco, como é seu gosto - "por ser a cor da saúde e da paz" -, e, ao fim das apresentações, aproveitou para convidar todos para seu aniversário de 101 anos. "Minha vida é muito boa. Os dias têm altos e baixos, a gente se zanga, às vezes, se aborrece, também, mas é maravilhoso tudo. Quem é que quer morrer?".

Ele mesmo é que não quer. Quando tem que ir ao médico, fica logo nervoso, pensando que vai ouvir assim: "Olhe, o senhor só tem mais não sei quantos dias de vida...". Mas, ao sair da consulta, estando tudo bem, até canta para quem estiver perto. Vira atração.

Outro dia, sua geriatra o convidou para uma noite de bolero, modalidade em que já foi campeão, mas ele não pôde ir por uma questão de agenda. Lamentou a ausência. Seria uma oportunidade de arrumar uma namorada. "Uma de uns 80 anos, meu pai?", pergunta a filha caçula, Dôra Almeida, que vive com ele. "Não! Quem gosta de velho é reumatismo".

Tatiana Mendonça

Vida de graça

E também o Guinness Book, no qual Pinduca pleiteia uma menção como palhaço mais antigo do mundo em atividade. Oficialmente, o recorde ainda pertence ao norte-americano Floyd "Creeky" Creekmore, que faleceu em 2014, aos 98 anos.

Em outubro do ano passado, Pinduca se apresentou no Centro Cultural Plataforma para tentar oficializar o título. Ele subiu ao palco de peruca laranja, suspensório, calça colorida e bengala, que vez ou outra rodopiava no ar. Cantou umas musiquinhas e por fim fez seu número predileto: a dublagem, com direito a requebros, de New York, New York, de Frank Sinatra.

De pai para filho

Paulo Almeida, um dos seus sete filhos, o acompanhava no palco, ele que também é palhaço. Quer tentar adivinhar o nome? Palhaço Pinduquinha, claro. Todos da família eram alegremente obrigados, digamos assim, a participar das apresentações que o pai fazia pela cidade. Apesar do passado comum, só Paulo seguiu carreira.

Pinduca lembra que Paulo tinha só 6 anos quando começou a se apresentar e que não gostou muito, porque estava vestido de mulher. "Virei para ele e falei: entra lá e remexe!". Dos Estados Unidos, para onde foi em turnê com seu grupo, o Caravana da Arte, Paulo envia memórias mais doces. "Sempre esperava o momento de entrar, mesmo sem script, sem roteiro. Sempre fui fascinado pela palhaçaria e, tendo um dentro de casa, só facilitou os meus pensamentos e os meus sonhos".

Outro artista da família é Aila Menezes, a quem Pinduca considera "a melhor cantora do mundo". Num show da neta há duas semanas, ficou o tempo todo com ela no palco. Cantou, dançou, fez graça. "Só não gostei do tanto de homem que arrumaram para me carregar".

Almir, ou Mimi, como a família o chama, é um mulherengo assumido e incorrigível. A certa altura, faz um mea-culpa: "Eu sei que não fui um ótimo marido".

A esposa da vida inteira faleceu há oito anos, e agora, sem ela ali, ele até acha de contar a tática que utilizava para conquistar as garotas - ou talvez seja só piada. Que pegava umas notas de dinheiro, filhas únicas, e formava pilhas falsas com jornal recortado. Juntava todas numa pasta de mão e aí, com o alvo por perto, abria a maleta sem querer querendo, para impressionar as incautas.

O palhaço e pesquisador Demian Reis vê em Pinduca um legítimo representante da palhaçaria brasileira. "Ele carrega a tradição da comicidade oral, que é muito forte e característica do palhaço brasileiro, que fala bastante e improvisa". Demian já participou de algumas homenagens a Pinduca e eles acabaram tornando-se amigos. "É uma pessoa iluminada, amorosa, doce".

Paulo lamenta que o pai não tenha o merecimento que lhe cabe. "Ele nunca foi reconhecido como devia. Fez espetáculos beneficentes, shows nas melhores empresas, e ir para a mídia ainda é difícil".

Um dia no circo

Almir começou a viver de alegria em 1937, aos 22 anos. Foi ver o circo Arco-Íris, no Largo dos Mares, na Cidade Baixa, e logo no começo do espetáculo ouviu do apresentador que naquela noite não haveria palhaço, porque o salafrário tinha fugido com sua mulher. Ele perguntou se alguém queria se candidatar a assumir a função por um dia, e Almir imediatamente levantou o braço. Quando chegou ao picadeiro, começou a brincar com uma anã, tentou roubar-lhe um beijo e levou de volta um murro na cara. Tudo de brincadeira, tudo de verdade. Tomou-se de amor pelo picadeiro, virou palhaço.

Nunca teve coragem nem vontade de sair pelo mundo viajando com uma trupe, mas, quando um circo aparecia em Salvador, lá estava ele, para ganhar o que lhe dessem. Pagava as contas de casa com o salário de recreador do Sesi e os bicos como Papai Noel e orador da queima de Judas. Ao se aposentar do Sesi, virou palhaço em tempo integral. Em tudo que foi clube da cidade ele fez show, animou milhares de aniversários. Usava uma calça com cintura de bambolê e um dia uma criança tocou fogo... "no meu raboooo", conta, rindo para se acabar.

Para fazer as fotos para esta reportagem, Almir e Pinduca voltaram ao picadeiro onde tudo começou. Assim que chegou ao circo Picolino, foi logo dizendo: "Aqui, eu remoço". Pediu para voltar vestido de palhaço, com a desculpa de que não queria deixar ninguém esperando que se desarrumasse. No caminho, alegrava-se cumprimentando um e outro. "Eu quero é aplauso!".

