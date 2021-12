Viajante em pânico

Salvatore Carrozzo, 35, ama viajar. Da infância guarda apenas sua coleção de aviõezinhos de metal. “Deve estar no sangue”, acredita o filho de um italiano e uma suíça. O problema é que Salvatore tem medo, mas muito medo de avião. Não foi sempre assim. Por causa das nacionalidades da família, viajou a vida inteira para visitar parentes. O trauma aconteceu em 2010, quando viu seu pai vivo pela última vez em um aeroporto de Roma.

Ele permaneceu na Europa, enquanto o pai, que estava com câncer, retornou ao Brasil, onde foi internado e entrou em coma. “Passei a associar viagem de avião a morte”, conclui. Se puder escolher, vai de carro ou ônibus, não importa quão longo seja o percurso.

A ansiedade começa antes da compra da passagem e só termina com o pouso do avião no destino final. Ele toma, sob orientação psiquiátrica, um comprimido na véspera, outro a caminho do aeroporto e mais um durante o voo. De tão grogue, prefere viajar com alguém que o ajude com as malas. Passa por isso, pelo menos, uma vez por ano. O medo lhe serviu de inspiração para lançar, em abril, o blog Rivotravel – mistura de “Rivotril”, remédio controlado, como o que toma, e “travel”, que significa viagem em inglês.

O conteúdo é dividido entre aviação, turismo, resenhas de obras sobre o tema e, claro, suas experiências e de outros “panicados” como ele. O namorado ajuda na edição e diagramação do blog. Seu próximo passo é criar um canal no YouTube. Essa foi a forma que o jornalista encontrou de continuar escrevendo sobre algo que gosta depois de sair da redação de um jornal, quando chegava a viajar uma vez por mês.

Trabalhando como freelancer, pretende manter o projeto mesmo que não haja retorno financeiro. Por conta do fascínio pelo assunto, até pensou em ser piloto de avião ainda durante a faculdade, mas desistiu. Os passageiros agradecem.

