Viagem gastronômica pela Ásia

Japão, Tailândia e Índia. Uma viagem por três países asiáticos em uma experiência gastronômica única é o que nos promete o rodízio servido no novíssimo Ko Phai. Chef do primeiro tailandês da cidade, o Zen, o carioca Vinícius Figueira, 30, retorna ao Oriente com esta casa, aberta em agosto último, na rua Bartholomeu de Gusmão, no Rio Vermelho, coladinho à já tradicional Cantina Du Vini – há até uma entrada que interliga os dois ambientes, que têm em comum ainda o serviço de manobrista.

Os alemães dizem que o diabo mora nos detalhes. Deuses, no caso, bem que poderiam ser responsabilizados pelos molhos, cordeiros e massas oferecidos no cardápio. Além do à la carte, no qual domina a comida japonesa, o restaurante tem no rodízio asiático seu grande trunfo. O valor (R$ 74,90 no almoço e R$ 84,90 no jantar) pode até parecer banhado em shoyu, mas, creia, vale cada centavo.

São pratos de arroz e de molhos, sopas, massas, makimonos, sushis, temakis, sashimis, robatas, pokes, entradas e sobremesas. Não saia de lá sem provar os camarões empanados na mandioca, o atum em crosta de gergelim servido com molho de tamarindo e o Mussaman Curry, cordeiro refogado ao leite de coco.

Foto: Margarida Neide / Ag. A TARDE

As sobremesas incluem desde torta búlgara a sorvetes (o de capim-santo é uma loucura na boca). E, claro, se estamos falando em experiências, vale pedir desde a chegada um Moscow Mule (R$ 17,90). O drinque queridinho da vez leva melaço de gengibre, sumo de limão, vodca e cerveja pilsen.

Ko phai Bartholomeu de Gusmão, 124, Rio Vermelho – 71 3235-5401. De terça a quinta e aos domingos, das 12h às 16h e das 16h às 23h. Sexta e sábado, até a 0h.

Destaque O rodízio é uma excelente pedida para quem deseja literalmente viajar pela culinária asiática. R$ 74,90 (almoço) e R$ 84,90 (jantar). Reservas e informações: 71 3013-818

adblock ativo