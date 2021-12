Viagem gastronômica a Minas no centro da Graça

Quem passa apressado rumo ao centro da cidade talvez nem perceba o pequeno restaurante escondido no final da apertada Rua Humberto de Campos, no coração do bairro da Graça. Mas a verdade é que ali se esconde uma bela surpresa. O Otta Bistrô oferece uma comida saborosa e justa em termos de preço. Aberto em julho deste ano, o lugar nasceu a partir da determinação do mineiro Paulo Barros, que decidiu investir no ramo após 25 anos dedicados ao emprego formal.

Além do ambiente aconchegante, com fotos que trazem singelos retratos em preto e branco do cotidiano e decoração intimista, o atendimento é de primeira. A simpatia dos garçons é tanta que deixa o cliente com o sentimento de estar em casa. O prato mais pedido é o suave risoto de coco e camarões, que custa R$ 45 e serve bem aos mais famintos (dois comem bem).

O almoço tem um preço convidativo. Por apenas R$ 29, você saboreia um prato principal (proteínas) e escolhe os acompanhamentos. Além disso, pode optar pelo combo generoso, no valor de R$ 43,90, que dá direito a uma entrada, prato principal e uma sobremesa. Não deixe de provar o pão de linguiça com queijo canastra. Uma pequena viagem gastronômica ao interior de Minas Gerais com um toque de comida feita em casa!

O risoto de coco e camarões (R$ 45) é o queridinho do Otta Bistrô. Foto: Raul Spinassé / Ag. A TARDE

Otta Bistrô Rua Humberto de Campos, 312, Graça – 71 3561-7638. Aberto de terça a domingo, sempre a partir das 11 horas

Destaque O prato mais pedido da casa é o suave risoto de coco e camarões, que custa R$ 45 e serve bem aos mais famintos (comem sem sofrimento duas pessoas ou mais)

