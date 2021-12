Viagem de mestre de capoeira vai virar livro e filme

Desde 2008, a cada 18 de outubro, brasileiros e norte-americanos festejam o Mestre Acordeon Day na cidade de Berkeley (EUA). On the road, de bicicleta, o baiano de 71 anos fez sua jornada de herói

Uma história é feita de décadas de tempo, a outra, de milhares de quilômetros. Em determinado momento, se encontram, como numa encruzilhada. Capoeira já foi crime previsto pelo código penal brasileiro, hoje corre o mundo incensada. No próximo sábado, 18, a cidade de Berkeley, nos Estados Unidos, vai celebrar o Mestre Acordeon Day, como acontece desde 2008. O ilustre homenageado vive lá há 35 anos. Aos 70, já tendo feito de um tudo - deu milhares de aulas, escreveu livros, compôs músicas, gravou discos, participou de documentários -, decidiu partir para a viagem de uma vida. Em setembro de 2013, saiu de bicicleta da baía de São Francisco tendo como destino a Baía de Todos-os-Santos, beira de onde nasceu.

Quando começou a contar a ideia para a família e para os amigos, unanimemente acharam que ele estava ficando doido. Foi, então, "racionalizando" o plano. Ia ficar um ano fora da academia, mas da viagem sairiam mais um livro, mais um disco, mais um filme. Para justificar perfeitamente, estabeleceu que o dinheiro arrecadado com a venda desses produtos seria destinado ao Projeto Kirimurê, que criou há oito anos para enriquecer a vida de crianças e adolescentes do bairro de Itapuã. Por trás do discurso, era outra a verdade maior. "O que eu queria mesmo era fazer uma imersão pessoal, uma investigação de mim mesmo".

Seu desejo era estar só, ao sabor do vento, mas os alunos foram se empolgando com a travessia. Quando viu, estava como Forrest Gump, cheio de seguidores. Em cada canto onde parava para conhecer grupos de capoeira, mais gente se juntava ao grupo. Chegou a contar 29 bicicletas na comitiva. Quando chegou a Salvador, depois de pedalar cerca de 20 mil quilômetros em um ano e 12 dias, eram 15 ciclocapoeiristas. Entre eles estava a americana Suellen Einarsen, 57, mais conhecida como mestre Suely, esposa de mestre Acordeon. Ela ficou com tanto medo de todas as coisas ruins que poderiam acontecer que preferiu ir junto, em vez de ficar só imaginando.

Ainda nos Estados Unidos, a armada criou uma plataforma de financiamento coletivo para custear a viagem, mas desde sempre tratava-se de ter disposição e coragem. Seguindo pela rodovia pan-americana, a ajuda foi chegando de muitas partes. Com um "buenas tardes, señor", saíam comida, suco, um lugar para passar a noite. Às 4 da manhã, já estavam de pé, para aproveitar o dia, quando rodavam 80, 90, 100 quilômetros. Além do desgaste físico, tinha o sol forte, o vento de derrubar, a chuva insistente. "Essa canseira não me ganha", Acordeon repetia, desafiando a si mesmo.



Melhor defesa



Em La Ventosa, no México, ele enfrentou um dos piores momentos da viagem. Estava atravessando uma avenida quando foi atropelado por uma Kombi. Suely olhou para trás e só viu as mochilas voando. Teve medo de chegar mais perto e dar de cara com o pior. Quando foi até lá, reparou que ele estava inteiro, fora a "dor miserável" causada por um afundamento na costela. Depois de uma passagem pelo hospital, voltou para a estrada. "Tem dois caminhos: aceitar ou ficar de chororô. Aceitar é mais produtivo. A dor para um atleta é comum". Aprendeu com a capoeira que a melhor defesa é não tentar bloquear os movimentos, mas esquivar-se.

Foi o que fez quando decidiu alterar a rota traçada no mapa. Iam passar pela Venezuela, mas, devido à situação política "aquecida", resolveram seguir pela Colômbia. A Amazônia foi a porta de entrada para o Brasil. Desceram a floresta de barco - "as bicicletas ainda não sabem nadar" - e daí vieram como aquelas crianças que por minuto perguntam quanto falta para chegar. No dia 20 de setembro, cá estavam, cercados pela curiosidade dos kirimurês.

Acordeon não sabe precisar o quanto aprendeu e mudou depois da viagem, mas tem umas desconfianças. A de que a gente não precisa de tanto quanto imagina - começou carregando 40 quilos na bicicleta e terminou com três camisas, dois shorts e três cuecas - e a de que as pessoas são mais generosas do que parecem a distância.

O vasto material produzido durante a jornada - são cerca de 16 terabytes de filmagens e seis mil fotos - ainda está sendo editado.



Meio Che



Ubirajara Guimarães Almeida foi batizado Acordeon numa roda comandada por mestre Bimba, lendário criador da capoeira regional. É, portanto, seu legítimo representante. Aos 23 anos, criou o Grupo Folclórico da Bahia e começou a fazer shows pelo país. Ganhou títulos em campeonatos nacionais de capoeira até que foi convidado, na década de 70, a se apresentar nos Estados Unidos. Gostou e foi ficando. Nos primeiros anos, trabalhou com construção e outras "mil coisas", virando-se na base do "how are you?", até conseguir abrir, em 1979, uma academia em Berkeley. É dele o primeiro livro sobre capoeira escrito em inglês.

Ana Paula Almeida, um de seus quatro filhos, é quem dirige o Kirimurê. Ela conta que o começo da mudança do pai foi difícil "para os dois lados". "Ele vinha uma, duas vezes por ano... Mas a gente entendeu, porque ele sempre foi pai de muitos".

Mestre Itapuã, também aluno de mestre Bimba, viveu um pouco da "maluquice" do velho amigo indo encontrá-lo em Sergipe. "Ele já tinha feito tudo que pretendia com a capoeira, o que faltava era essa aventura, meio como Che Guevara".

Entre um passeio e outro pela cidade, os gringos revolucionários voltaram a se encontrar numa roda na sede do Kirimurê. Mestre Acordeon estava novamente no papel de professor, misturando o português com o inglês e distribuindo dezenas de broncas democraticamente. Leva a capoeira a sério, é a sua devoção.

Elisa Pasquini, 29, ali conhecida como Tu Chegas, chega sempre à roda de sorriso aberto. Nascida em São Paulo, mora desde pequena nos Estados Unidos. Há quatro anos, conheceu Acordeon. Quando o namorado disse que ia participar da viagem, resolveu ir também. Com um português quase perfeito, não é por falta de vocabulário que resume o que sente pela capoeira. "É tudo. É minha vida".

