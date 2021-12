Fosse somente o purismo e a cozinha teria atravessado o tempo emoldurada numa ficha técnica. Mas, não. Cada experimento, ousadia ou acidente tem construído a história que contamos, a do homem e a do que ele come. Os puristas que perdoem: ainda que o ingrediente saia, o nome pode ficar.

Foi assim com a maniçoba de marisco feita por Márcia Vitória da Cruz. Depois de vinte anos no preparo da receita tradicional, a chef de São Francisco do Conde resolveu arriscar uma versão marítima, aproveitando a intimidade com o Recôncavo.

O caminho pareceu natural para quem já não seguia a cartilha mais ortodoxa, segundo a qual maniçoba é um cozido feito com a folha da mandioca e nada mais.

No lugar das carnes salgadas e defumadas, Márcia coloca camarão, polvo, mexilhão, lula, sururu e pescada branca, além de gostinhos caseiros como mapé, ostra ou preguari. O refogado de alho, cebola, tomate e pimentão é igual, mas entra limão para marinar as proteínas e o hortelã substitui o coentro. O leite de coco dá o toque final, que pode ser acrescido de dendê.

Uma coisa que não muda é o cuidado com a maniva. A folha precisa ir dormindo e acordando na água fervente, ensina a cozinheira, um dia depois do outro, até se desprender do veneno, do amargor e virar esse milagre que a gente aprendeu com os índios. Pedida certa no São João, quando o restaurante de Márcia se enche de gente para comer maniçoba no café da manhã.

Da panela de barro sai a cura para o tanto de licor de uma noite mal dormida ou a força para a fogueira e o forró que ainda virão. Lembrando sempre que marisco é mais leve do que carne e, como o resto é folha, dá para saborear sem culpa. Quem ainda não se convenceu, que olhe a foto da versão afrancesada que a chef preparou antes de tirar suas conclusões.

Última dica. Uma vez em São Francisco do Conde, procure outras adaptações tão sedutoras quanto a maniçoba: tem efó de marisco, aquele cortado de taioba que a gente come rezando; curau, que mistura mar e milho verde e uma receita paterna de mangalô, feijãozinho que, diz a superstição, ainda renova as energias.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA EDIÇÃO DESTE DOMINGO, 10, DA REVISTA MUITO

adblock ativo