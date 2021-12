Verão para todos os corpos

Você já deve ter visto na internet uma imagem que ensina como ter um corpo de praia. Se não, anote os passos: 1. Tenha um corpo. 2. Vá à praia. A marca baiana Cynd Biquínis segue à risca esse manual libertário. O forte da loja são os modelos feitos para mulheres plus size (gordas, em bom português). Mas não vá pensando que eles ficam no recatado e discreto, para esconder mais do que mostrar.

Os biquínis, supercoloridos e descolados, são feitos para gente disposta a causar na praia - ou, dito de outro modo, a "botar a cara no sol", meme que batiza a nova coleção, já à venda. Cynthia Paixão abriu a loja em 2011, depois da frustração de bater muita perna por aí sem encontrar um biquíni para chamar de seu. "Meu objetivo é que minha cliente se sinta linda".

Para isso, aposta na sinceridade acima de tudo e faz peças sob medida, do jeitinho que a mulher se sentir mais confortável. Os biquínis sob encomenda custam a partir de R$ 160, e os demais, a partir de R$ 75.

Cynd biquínis |Shopping Vasco da Gama (Av. Vasco da Gama). De segunda a sexta, das 9 às 18h, e aos sábados, das 9h às 14h.

Destaque | Os biquínis podem ser feitos sob encomenda, para mulheres de todos os tamanhos, e fogem do pretinho básico.

adblock ativo