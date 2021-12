Venha, vinho: iniciativa pela popularização da bebida

O inverno começou e, com ele, a temperatura pode ficar mais propícia para degustar um vinho. No entanto, associá-lo a ocasiões especiais e de luxo ainda é um pensamento muito comum entre os brasileiros, mesmo que exista um esforço de alguns profissionais e estudiosos para mudar esse paradigma. A bebida é milenar e não se tem registros de quando e quem fez a sua descoberta, mas esteve presente em boa parte das civilizações.

De acordo com o professor de gastronomia Alexandre Takei, há registros do consumo da bebida entre os egípcios, fenícios, gregos e romanos, sendo que esses últimos foram responsáveis por incrementar o processo de produção e as primeiras regiões vitivinícolas. As regiões mais antigas produtoras de vinho do mundo, atualmente, existem desde os romanos.

Por isso, a produção é dividida entre Velho Mundo – Europa, alguns países da Ásia Ocidental e o norte da África – e Novo Mundo – Américas e países como Austrália, Nova Zelândia e África do Sul.

“Diferentemente do Brasil, que ainda não tem tradição de produção de vinho e, consequentemente, de consumo, e onde apenas uma pequena parte da população de fato bebe o vinho, em outros países é muito mais comum encontrar alguém com a bebida, porque é acessível, tem de todos os preços e é uma cultura muito antiga”, explica Takei.

Mas algumas empresas brasileiras sugerem essa popularização. E a pandemia até tem contribuído para o aumento no consumo da bebida em casa. Segundo o Grupo Miolo, que possui vinícola no Vale do São Francisco, na Bahia, foi registrado um aumento de 131% nas vendas em maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os vinhos da Miolo são encontrados a partir de R$ 28 em supermercados e no formato de tampa de rosca, o que facilita o consumo do tradicional vinho de garrafa.

Para atingir justamente o público mais jovem que não quer complicação na hora de tomar um bom vinho, a empresa carioca Vivant Wines lançou no ano passado o primeiro vinho fino e seco em lata do Brasil. “Muita gente fica resistente quando mostramos a bebida na lata. Os vinhos não perdem em nada na qualidade, se comparado aos tradicionais de garrafas”, explica Alex Homburguer, um dos sócios da empresa.

Cada lata de vinho das uvas cabernet sauvignon, merlot, chardonnay, pinot noir ou syrah pode ser encontrada a partir de R$ 12 em supermercados e bares. Em 2019, foram cerca de 170 mil latas vendidas.

Pensando em atrair um público mais diverso, foi criada a Adega Terroir no boêmio bairro do Rio Vermelho. As amigas Carol Souza e Ju Sena fizeram um curso sobre vinhos e começaram a frequentar adegas em Salvador, mas logo ficaram incomodadas com a forma como tudo funcionava nesses ambientes. “Eram sempre as mesmas pessoas. Um público muito limitado, normalmente, homens mais velhos e da mesma classe social. Não nos sentíamos à vontade com o ambiente”, conta Carol sobre a insatisfação que levou as amigas a abrirem uma adega mais descontraída e com preços mais baixos.

O lugar, que preza pelo aconchego, tem como proposta fazer com que o cliente se sinta em casa. “A pessoa chega, nos fala algo sobre o seu gosto e sugerimos um vinho. Nosso papel é adivinhar o que ele quer, porque ele não precisa saber termos técnicos e nem perguntamos nada disso”, explica Carol, que trabalha com vinhos a partir de R$ 50, mesmo com as dificuldades com taxas e impostos, rótulos de regiões menos conhecidas, como Israel e Macedônia, por exemplo, além de vinhos orgânicos.

A sommelier Patrícia Penha concorda com Carol. Ela diz que o grupo de pessoas que consomem nos restaurantes caros e tradicionais faz com que exista um engessamento do consumo. “É criada uma imponência [pelos profissionais e adegas] para um simples momento de prazer que é beber um vinho”, comenta.

As grandes escolas de vinho e os cursos inacessíveis oferecidos também são fatores que restringem o público, na sua opinião. “Eu procuro sentir onde o cliente quer chegar com nível de informação e, a partir disso, me posiciono de uma forma ou de outra. Temos sommeliers muito engessados”.

Takei começou a se interessar pela bebida há 10 anos e se descreve como “educador em vinhos sem gravata”. Para ele, o vinho não deve ser necessariamente relacionado a algo chique: “O vinho vai do refinado ao trivial, faz parte da refeição do dia a dia para muitas pessoas, e, para nós, ainda vem associado a algo muito sofisticado”.

Assim como Patrícia, o professor acredita que a democratização do vinho começa quando as pessoas passam a conhecê-lo e diz que o seu trabalho é, justamente, abrir caminhos para isso. “Quanto mais gente bebendo vinho, mais ele se populariza, e eu não acho que isso vai acontecer se elas acharem que deve ter todo um protocolo para o consumo”, explica.

Para Patrícia, a falta de incentivo para consumir vinho é o que afasta novos apreciadores. “A democratização do vinho passa por muitas vertentes, mas acredito que o preço não é tão determinante assim. Você acha vinhos no supermercado a partir de R$ 20”.

Atualmente, ela trabalha como sommelier do restaurante Manga e representa uma importadora de vinhos ecológicos, mas já são 15 anos de carreira, em que passou por restaurantes famosos em São Paulo, e com vivência em enologia na África do Sul. “Precisamos criar o acesso ao consumo cotidiano, como é com a cerveja. Temos vinhos até para levar para a praia”.

Como o conhecimento é a principal via de mudança, Patrícia ministra cursos introdutórios acessíveis para os interessados na bebida. Os cursos envolvem degustação e custam cerca de R$ 180.

Takei conta que tem se surpreendido cada vez mais com a quantidade de pessoas interessadas no seu curso. “Lancei meu curso online e percebo que as pessoas têm dúvidas muito comuns, e eu não sei até que ponto tem gente, já com conhecimento no mundo dos vinhos, olhando para essas dúvidas”, questiona.

“Democratizar vinho é oferecer conhecimento de qualidade, acessível e no nível de profundidade que a pessoa quer. Se o iniciante se apaixonar e quiser estudar mais, ótimo, existe curso para isso, mas, às vezes, a pessoa só precisa saber qual a temperatura ideal para o vinho, o que ela gosta de beber e como escolher a taça, é simples”, completa o professor.

