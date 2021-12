Velhos fliperamas retomam nas telas dos smartphones

Nos anos 1980, os fliperamas ajudaram a revolucionar a indústria dos videogames. Facilitando o acesso aos aparelhos em uma época onde ter um console para jogar em casa não era algo barato e, por vezes, impossível, eles se popularizaram em todo o mundo.

Mas novas gerações de jogos e opções de aparelhos chegaram ao mercado, mais modernas e práticas, a ponto de se conseguir jogar os mesmos jogos das máquinas de fliperamas, que eram o ápice da modernidade há 30 anos, na tela dos smartphones.

Diante disso, você pode pensar que os fliperamas devem ter morrido, tal qual os disquetes e outras tecnologias de seu tempo. E é aí que mora o erro: os fliperamas continuam firmes, mesmo diante de um cenário pandêmico que obrigou as pessoas a ficarem trancadas em casa e não poderem ir mais às casas e bares onde há máquinas em funcionamento.

Muitos setores sofreram com a pandemia. O dos jogos virtuais não foi um deles. Pelo contrário, gente trancada em casa sem muitas opções de entretenimento significou um dos maiores crescimentos no número de jogadores da história. De acordo com pesquisa feita pela DFC Intelligence no ano passado, literalmente metade dos sete bilhões de pessoas jogaram algo. E mais: 40% dessas pessoas jogaram todos os dias. Um número impressionante.

Mas a pandemia foi um duro golpe para os fliperamas. Diversos pontos tradicionais ao redor do mundo fecharam e aqui também não foi diferente. Então, como eles sobreviveram? Se adaptaram. Sistemas digitais moldados para rodar os jogos antigos junto com controles de fliperamas, as chamadas bartops ajudaram a trazer a nostalgia das máquinas ao conforto das casas sem precisar desembolsar os R$ 1 mil, no mínimo, necessários por uma máquina completa.

Máquinas

O designer Fagner Santos, que trabalha na fabricação de máquinas de fliperama e, desde o ano passado, vendeu mais de 100 modelos do tipo, explica: “Aquelas pessoas que curtiam jogar nas máquinas de rodoviária querem relembrar os velhos tempos para distrair a mente e é aí que os jogos de fliperama entram”.

Fagner, inclusive, atesta em causa própria, sendo ele mesmo um nostálgico dos jogos antigos, quando durante a infância, nos anos 90, pegava o troco do pão e comprava todo de fichas para jogar um dos maiores clássicos de fliperama até hoje popular no Brasil: o jogo de luta The King of Fighters. “Ia umas três, cinco vezes, por dia. Era difícil passar dos chefões com uma ficha só”, brinca. Quando não tinha, ficava vendo a galera jogar também. “Até hoje paro umas três vezes por semana para brincar um pouco. Só que agora sem precisar contar as fichas”.

Sua antiga paixão o levou a criar um canal do no YouTube há alguns anos, onde ensinava pessoas a emular os jogos antigos nos PCs e notebooks. E virou profissão no ano passado, quando começou a fabricar os bartops, após perder metade da renda por conta da pandemia. “É um sonho poder viver hoje daquilo que é a minha maior paixão”, conta. Seu plano para as bartops é começar a vender para todo o Brasil. “A procura aumentou legal, vejo em anúncios que as máquinas triplicaram de preço, muita gente quer jogar”.

Amor à primeira vista

Engana-se quem pensa que apenas os mais velhos jogam os antigos fliperamas. Há um público mais jovem interessado na plataforma. É o caso do professor Matheus Silva, 24. Ele conheceu os fliperamas ainda na infância, após ver uma máquina em uma mercearia. “Foi um amor à primeira vista. Era acostumado a jogar sozinho, mas ter um lugar onde as pessoas se encontravam para jogar umas com as outras era sensacional, embora eu fosse ruim e perdesse as fichas fácil”, relembra, brincando.

Com o tempo, esses locais foram ficando cada vez mais restritos aos shoppings e foi aí que ele teve a ideia de remontar um espaço para as pessoas se encontrarem e jogarem, tal qual nos seus tempos de infância, dentro de uma lanchonete. Assim surgiu a Liddell Arcades, em março do ano passado, na Pituba. O local conta com duas máquinas que rodam o The King of Fighters, o jogo favorito de Matheus.

E o negócio deu certo. Cerca de 10 a 15 pessoas passam por lá durante a semana e, para Matheus, talvez o sucesso fosse ainda maior em um cenário sem pandemia. “O movimento é legal, começamos há pouco tempo e no meio de medidas de restrição. Deu para ver que havia gente sentindo falta de um espaço assim e é por isso que a galera tem nos abraçado”, conta.

Curiosamente, seu público é composto por pessoas mais novas. “Por incrível que pareça, quem joga mais aqui é quem não viveu a época de ouro dos fliperamas”, afirma. Tanto Mateus quanto Fagner concordam que o cenário dos fliperamas aqui na Bahia não é dos mais positivos, embora ambos vejam algum crescimento com suas experiências.

“Aqui os fliperamas estavam praticamente mortos, mas voltaram a dar sinais claros de vida”, diz Matheus. E embora a nostalgia seja o principal motivo para que os jogos de fliperama sobrevivam ainda hoje, o elemento de socialização trazido por esse tipo de plataforma não dá para ser ignorado.

*Sob supervisão do editor Marcos Dias

