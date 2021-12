Veja ensaio com os mascarados do carnaval de Maragogipe

Ui, careta! Você sabe quem sou eu ? Desafia o folião com voz fina, coada pelo pano que sustenta a máscara. Maragojipe bem caberia num conto de Ítalo Calvino. Como em alguns dos povoados fantásticos erguidos pelo escritor italiano, a cidade se reparte em duas no carnaval. Uma é visível, de fantasias coloridas e máscaras melancólicas. A outra, misteriosa, compartilha silenciosamente os segredos dos foliões.

As "caretas", fantasias com máscaras, devem ocultar a identidade do folião até a terça-feira da festa. E, para não ser descoberto, vale tudo: luvas, capuzes, enchimentos e até os olhos, únicas pistas, têm as pálpebras pintadas para dificultar o reconhecimento.

O ritual, que preserva séculos de carnavais, foi tombado como Patrimônio Imaterial da Bahia, em 2009. Para incentivar a singularidade das manifestações, a prefeitura promove concursos de fantasias e marchinhas.

Desde 2013, as "caretas" de Maragojipe participam do Festival lnternacional da Máscara Ibérica, em Lisboa, por apresentarem semelhança com os artefatos confeccionadas do lado de lá do Atlântico. "Eles fazem com madeira. As minhas, que aprendi a fazer com meu avô, são de papel machê", explica o artesão Bartolomeu dos Anjos, o Barbudo, 58. Também em 2013, o cineasta Spike Lee filmou o carnaval da cidade para o documentário Go Brasil, go!, que deve ser lançado em maio deste ano no Festival de Cannes.

