"Vamos trabalhar para liberar recursos"

Reitor da Universidade Federal da Bahia entre os anos de 2002 e 2010, o professor e médico Naomar Monteiro de Almeida Filho assumiu o cargo de reitor pro tempore da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) logo que a instituição foi criada, em 2013. Nascido em Buerarema, cidade localizada a 450 quilômetros de Salvador, e criado em Itabuna, Almeida Filho seguiu o mesmo destino de muitos jovens do interior baiano: estudou até parte do ensino médio na cidade de origem e, depois, teve que mudar-se para Salvador para conseguir concluir os estudos. Com o objetivo de reverter essa narrativa, tão comum, e de proporcionar opções aos jovens estudantes do sul da Bahia, ele pretende agora levar às cidades daquela região a formação por meio de três ciclos, na qual os bacharelados interdisciplinares (BIs) funcionam como os primeiros. Além de implantar as sedes da UFSB em três cidades - Itabuna, Teixeira de Freitas e Porto Seguro -, Almeida Filho fala em formar uma grande rede de colégios universitários, conectada via internet, envolvendo também os municípios menores. No casarão, repleto de madeira de lei, da sede da Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira (Ceplac), em Salvador, ele conversou com Muito sobre mais esta missão, que considera uma realização profissional e que, agora, está completamente atrelada à sua terra natal.



As aulas da UFSB devem começar em setembro deste ano. Em quais cidades? Quais cursos já estão prontos?

Essa é uma das vantagens do regime de ciclos. Vamos abrir os quatro bacharelados interdisciplinares nas três sedes da universidade (Itabuna, Teixeira de Freitas e Porto Seguro). Além deles, vamos abrir também uma rede nos municípios de menor porte. Nos municípios que têm mais de 20 mil habitantes e mais de 200 egressos do ensino médio público, vamos abrir, na escola de ensino médio do município, um pavilhão que será o colégio universitário.

Como vai funcionar esse colégio?

É parecido com o Community College, que é o curso curto de dois anos. No nosso caso, será ainda mais curto. Em um ano e meio, o aluno poderá completá-lo. Ele começa o BI na sua cidade e só vem para a sede para a conclusão. Isso permite ter um número maior de alunos atendidos e, ao mesmo tempo, a inclusão social de quem, por condição socioeconômica, não iria à universidade.

Esse um ano e meio seria a fase preparatória para entrar no primeiro ciclo?

É dentro do primeiro ciclo. A estrutura é idêntica. A única diferença é que será ministrado em ambientes virtuais de aprendizagem.

Mas as cidades do interior têm uma dificuldade tremenda com sinal de internet, há pouquíssimos provedores.

Essa é a grande questão, e estamos decididos a investir uma parte importante dos recursos de capital da universidade para conseguir criar essa rede, porque, de fato, as dificuldades são grandes.

