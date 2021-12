"Vamos beber vinho sem frescura"

Entre os bons tintos produzidos no Sul do Brasil, um dos destaques vai para a Don Laurindo, localizada no Vale dos Vinhedos (RS), cujos rótulos finos são, em grande maioria, premiados. A história da família Brandelli no Brasil começa em 1887, quando Marcelino Brandelli chega ao país, na segunda grande imigração italiana. Da região de Verona trouxe a tradição do cultivo da uva e elaboração de vinhos mais simples. O filho de Marcelino, Cezar, manteve a tradição, e seu neto, Laurindo, que batiza a vinícola, não só deu continuidade como começou, já nos anos 70, a converter o cultivo das castas americanas para as viníferas, estas, sim, das quais se elaboram vinhos finos. Aos 57 anos, Ademir Brandelli não só cresceu em meio aos vinhedos como quis estudar enologia para melhorar a qualidade dos rótulos da família. Hoje a Don Laurindo, marca criada em 1991, possui 15 hectares de área plantada e produz 120 mil garrafas por ano entre tintos, brancos (varietal e assemblage) e espumantes. Todos assinados por Ademir, que assumiu o posto de patriarca após a morte do pai, Laurindo, em 2014, aos 83 anos.

De que modo a crise econômica vem impactando o setor e a Don Laurindo?

Para nós, do Vale dos Vinhedos, com o dólar alto, contraditoriamente à crise, cada dia está aumentando o fluxo de turistas. São pessoas que degustam e compram vinhos. Em parte, está bom por isso. Foram mais de 400 mil turistas em 2015. E é um turista com poder aquisitivo alto. Este ano, a previsão é que passe de 500 mil. Para quem está fora do Vale, a crise realmente deixa as pessoas com medo de consumir, de gastar. E os primeiros cortes no orçamento não são do pão e do leite, mas do que é supérfluo. Pessoalmente, acredito que o país não vai parar. Teremos momentos de dificuldade, mas será um aprendizado.

Qual a expectativa do setor num eventual governo de Michel Temer?

Sem dúvida nenhuma, vai melhorar. Primeiro, porque o setor produtivo de qualquer ramo de atividade precisa de boa autoestima. Nós, que geramos a economia, empregos, pagamos impostos, estamos com a autoestima baixa. E creio que vai melhorar para o setor e para os consumidores. A promessa de redução de IPI finalmente será cumprida pelo governo federal, e isso vai refletir no bolso do consumidor final, que vai pagar menos pelo vinho.

Em que termos ocorreu a promessa da redução do IPI?

Na abertura da Festa da Uva, início de abril, o ministro Miguel Rossetto, anunciou publicamente, prometeu que ia reduzir para 4%. Mas, até agora, nada aconteceu.

O que mais o setor pleiteia?

Há o pleito antigo de fiscalização das fronteiras pela PF. O que entra de vinho contrabandeado do Uruguai, Argentina e Paraguai no Brasil... Sem pagar imposto e, às vezes, mercadoria de qualidade duvidosa.

Agora, falando da produção em si. Há problemas de excedente de estoque do Sul este ano, não é?

Sim. Mas, este ano, vai dar uma quebra, porque houve uma produção menor, de cerca de 50% de uva (por fatores climáticos). E, só por isso, os "cabeças" do setor já estão querendo importar, abrir as porteiras. Uma coisa aprendi com meu pai, o Laurindo: pé no chão. Tudo bem, se vender como no ano passado, vai faltar. Mas, daqui a nove meses, já teremos uvas sendo processadas. Não é abrir as portas que vai resolver.

A safra menor pode vir a impactar no preço ao consumidor final?

Em parte. Mas acho que não se pode abusar dos preços, porque o maior problema do vinho brasileiro é o preconceito. Se vamos exagerar no preço, seremos mais rejeitados ainda.

O senhor acredita que o tinto do Brasil pode ser representado pela Merlot?

Sim. Quando sentamos com os pesquisadores para avaliar, foi unanimidade a Merlot (hoje, a Denominação de Origem do Vale dos Vinhedos tem como base essa uva). Se fôssemos pela comercialização, seria a Cabernet Sauvignon, mas a Merlot tem mais de 50 anos de plantio e a Embrapa chegou à conclusão de que esta é melhor variedade adaptada.

Há quem defenda que o Brasil deveria apostar nos espumantes e não nos tintos tranquilos. Como você responde a essas provocações?

Como provocações. Cada um fala o que pensa. O jornalista pode dizer o que quiser, mas ele não é o dono da verdade. Eu discordo, e estou há 38 anos elaborando vinhos e mostrando ao Brasil e ao mundo que nossa região também é excelente para tintos e de guarda. O forte da Don Laurindo não é o espumante, é o tinto, enogastronômico, com capacidade de guarda. O problema é que, no Brasil, queremos continuar atirando para todos os lados e não conseguimos acertar nenhum alvo. Imagine que o consumidor leia na garrafa: vinho tinto fino seco. Ele não vai saber o que é fino, por exemplo. Se ler: vinho tinto de mesa seco, ou suave. Vai saber a diferença? Normalmente, provoco os turistas na vinícola, para ver se sabem. Mas, afinal, cabe ao setor definir Isso? Sim, e eu já defini isso em reuniões. O Adriano Miolo também pensa assim. Mas, fomos, os dois, quase enforcados por dizer que a uva americana, que é excelente para suco, não deveria mais ser usada para vinho. Seria o momento certo, dando um prazo de adaptação, para proibir a feitura de vinho com uvas americanas.



Mas ainda é o vinho de mesa que paga a conta de boa parte das vinícolas...

Sim, mas se nós começarmos a focar... hoje se teria condições de fazer um vinho fino honesto, simples, com uvas viníferas, com quase o mesmo preço dos de mesa. Daí alguém vai dizer que o consumidor só quer esse tipo de vinho de mesa [as últimas estatísticas de 2015 mostram que dos 227 milhões de litros comercializados no Brasil, somente 77 milhões são finos]. Daí eu digo: o consumidor gosta de beber esse vinho porque só se deu essa opção a ele. Tira o arroz e feijão e põe churrasco de picanha para ver se ele não vai gostar, e com o mesmo preço quase. Falta informação ao consumidor.

O que é um bom vinho?

É aquele que dá prazer, satisfação e bem-estar, dentro de regras básicas, mínimas e necessárias. Mas se a pessoa diz que só gosta de vinho doce, fica complicado explicar o que é um bom vinho, o açúcar mascara tudo.

E para o seu padrão pessoal?

É aquele sem defeito - a primeira coisa que o enólogo procura é o defeito. Tem que ter aroma, elegância. Se for mais evoluído, como eu gosto, que tenha especiarias. E, na boca, que tenha uma certa acidez, refrescância e estrutura. Permanência. Isso, para mim, é bom vinho. Um problema que me ocorre agora é que o brasileiro quer beber vinho na mesma proporção em que bebe cerveja. Sem pensar que aquela é uma bebida elaborada e tem um processo.

Muita gente ainda vê o vinho como uma bebida elitizada.

Sim. Mas a mercadoria vale o que o consumidor está disposto a pagar. Há vinhos de R$ 1 mil. Se está vendendo é porque tem quem pode comprar. Mas há vinhos de R$ 8 (no Sul). Se você for comparar a elaboração, o trabalho, o tempo... é bem mais barato do que cerveja. Há algo que faz com que as pessoas enxerguem que vinho é só para momento especial, para o frio ou para quem tem dinheiro. Tem gente que deixa de tomar vinho por medo de estar bebendo de modo errado. A culpa é nossa (do setor), mas também do sommelier, que comunica daquela forma ao consumidor. Vamos ter prazer e tomar vinho sem frescura.

À exceção dos vinhos da Don Laurindo, quais vinhos você gosta de beber?

O vinho é algo muito particular. Se você pegar vinhos de cinco países diferentes, de cada região, cada vinho terá suas peculiaridades. Gosto de espanhóis, franceses, italianos...

E os do Vale do São Francisco?

Conheço bem aquela região. Foi o primeiro lugar onde trabalhei. Santa Maria da Boa Vista, onde tem hoje a Boticelli. Viemos em quatro gaúchos. O Garziero, que montou vinícola lá, está morando em Salvador. Ele produz o Carrancas. Dá para produzir uvas, elaborar vinhos, mas com as características da região, que é bem diferente do Vale dos Vinhedos. É difícil elaborar vinho mais encorpado, mais estruturado, com longevidade, em função do solo e do clima. Mas dá para fazer. Um vinho que me surpreendeu foi o Testardi, da Miolo, que é feito aqui. Cada região tem sua particularidade.

adblock ativo