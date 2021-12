Valter Hugo Mãe: "Por natureza, a oportunidade de viver acontece pela condição de amar e de ser amado"

O livro O Paraíso são os Outros, do português Valter Hugo Mãe, passou quase dois anos esgotado no Brasil. Nesse tempo, a edição da Cosac Naify, que publicava os livros do autor no país, chegou a custar R$ 480* em sebos online – antes de se tornar raridade, já foi vendida a R$ 16 numa livraria de Salvador. A nova edição da Biblioteca Azul (selo da Globo Livros) foi lançada em junho e, finalmente, trouxe a obra de volta às livrarias. N'O Paraíso são os Outros, Valter esmiúça o amor do ponto de vista de uma menina: os relacionamentos dos casais, dos bichos selvagens e das famílias. Mesmo que enxergue semelhanças entre ele e a protagonista, o escritor conta que, diferente dela, não chegou, nos tempos de criança, a sonhar com um dia amar alguém. “Eu sou o avesso. Meus sonhos foram todos acerca da humanidade como um todo e, por vezes, procurava acudir alguém em especial. Sonhei com terminar as guerras, a fome em África, o desabrigo. Isso e tentar voar, correr muito, ver através das paredes, como todos os meninos”. À Muito, Valter, autor também de Homens Imprudentemente Poéticos, A Máquina de Fazer Espanhóis, O Filho de Mil Homens, entre outros, fala sobre infância, literatura e revisita algumas das próprias memórias dos tempos de menino.

A narradora de O Paraíso são os Outros é uma menina bastante observadora. Acha que, com todas as tecnologias dos dias de hoje – como celulares, tablets e videogames –, estamos gerando crianças menos atentas ao mundo e mais solitárias?

Vamos sempre duvidar das novas gerações, tanto quanto ser surpreendidos por elas. As crianças, por natureza, tendem a criar seu próprio mundo, numa defesa contra o aborrecido do mundo dos adultos, em defesa contra o constrangimento que o mundo dos adultos propõe. Não prevejo nada senão o que a História mostra, que os mais velhos vão achar assustador o mundo dos mais novos, e os mais novos vão achar primário o mundo dos mais velhos. Julgo que tenho alguma esperança. As crianças cuja identidade profunda necessitar de profundidade e conhecimento haverão de trabalhar pela profundidade e pelo conhecimento. As outras serão tão medianas quanto são medianas tantas pessoas, inclusive de quem gostamos e achamos maravilhosas.

O quanto tem de você na narradora do livro?

Alguma coisa. A mesma desassombrada forma de declarar a ignorância e a inocência. Não costumo temer não saber algo. Temo não querer saber algo. Sou curioso, e acredito verdadeiramente que crescer é corrigir. Quem não corrige fica raquítico por dentro.

Quando escreveu O Paraíso são os Outros foi com a intenção de que fosse um livro para crianças? Aliás, podemos dizer que o livro é para crianças?

Quis que pudesse ser bom o suficiente para dizer respeito a toda a gente. Alguns livros são assim, para toda a gente. Precisam ser bons.

Há autores que dizem que não existem livros infantis, apenas livros que, por sorte, as crianças também podem gostar de ler. Para você, há diferença entre escrever para crianças e para adultos?

Há. As crianças não entendem Platão e física quântica, não sabem o valor de todas as coisas, abreviam tudo o que possam para sobrar mais tempo para o lúdico. Escrever para alguém tão específico demanda uma adequação. Podemos pretender apenas dividir entre livros bons e livros maus, mas é verdade que criança não entende a maior parte das obras primas. Entende algumas obras primas, as que são adequadas à sua idade e maturidade.

Em livros como O Nosso Reino, A Desumanização, Contos de Cães e Maus Lobos e O Paraíso são os Outros, os narradores das histórias são crianças. Como é escrever sob essa perspectiva? Seria como uma viagem de volta à forma como você sentia o mundo na infância?

Sim. Talvez. Deveria implicar um esforço considerável, mas é verdade que não. Há qualquer coisa em mim que se relaciona, certamente até excentricamente, com uma nostalgia alegre pela infância. Não esqueci nunca de o ter sido, isso pode fazer com que não tenha nunca, em absoluto, deixado de o ser.

Você lembra qual foi o primeiro livro que já leu?

Foi um de Alfred Hitchcock chamado “O segredo do Castelo do Terror”. Adorei. Tinha dez anos. Comprei-o com meu dinheiro. Foi meu primeiro livro na vida.

Ao Observador, você contou que a memória mais antiga que tem da infância é a do dia da Revolução dos Cravos. E a lembrança mais acolhedora, que mais gosta de relembrar, qual é?

Tenho muitas lembranças gratas. Lembro do regresso do meu irmão do hospital, depois de se ter curado de uma meningite. A família necessitava dele para estar tão inteira quanto possível. Necessitava dele.

Do que mais sente saudades dos seus tempos de criança?

De haver o meu pai. De a minha mãe ser jovem. De estarmos em família e tudo ser explicado com muita simplicidade. Brincar era tudo. Estudar era bom.

Você acha que os outros podem ser sempre paraíso? Para você, quando as pessoas, mesmo as que amamos, deixam de ser paraíso e se tornam inferno?

Muita gente é um inferno, não tenho dúvida. Mas o sentido da vida não é esse. É mais verdade que a maioria das pessoas com quem lidamos justificam a nossa vida, mais do que haver alguém que nos faça dano. Por natureza, a oportunidade de viver acontece pela condição de amar e de ser amado. O ódio é uma corrupção do humano.

O Paraíso são os Outros

Autor e ilustrador: Valter Hugo Mãe

Biblioteca Azul

R$ 44,90

