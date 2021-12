Vai dar praia!

Difícil dizer o que faz um esporte pegar numa área da cidade, mas não em outra. Talvez uma mistura de desbravadores, condições climáticas favoráveis e acaso. Com sua geografia peninsular, Salvador tem zonas esportivas marcadas por praias. No Jardim de Alah é o vôlei. Já na Preguiça, a canoa havaiana desponta como filosofia. No impulso do verão, Muito traça um mapa esportivo do litoral da cidade.

> JARDIM DE ALAH | vôlei

Nenhum esporte se adaptou tão bem a uma praia quanto o vôlei a Jardim de Alah. Ao longo da orla do local estão 12 quadras fixas para a prática do esporte. E a área é ainda a arena oficial da Bahia nas competições e eventos nacionais de vôlei – em março deste ano, por exemplo, recebeu o projeto Super Sacada, inspirado num torneio holandês, e reuniu cinco mil participantes. Antigo reduto para o treinamento de policiais militares, o movimento esportivo nesta praia começou com uma academia, de uso público, montada pela PM. Ninguém sabe quem foram os primeiros a fazer do local o ponto certo para o vôlei, mas o consenso é que o movimento em torno do esporte começou nos anos 1990. “O voleibol era um esporte de pouca valorização até os anos 1980”, diz a educadora física Milena Albuquerque, 45, frequentadora da área. “Esse perfil mudou quando, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, a seleção masculina brasileira conquistou o segundo lugar na competição”. Na Praia de Jardim de Alah, a prática ganha uma vantagem, a extensão de areia – maior do que em outras praias, garante que a bola não caia no mar. Mas, na história da consolidação do esporte neste ponto da cidade, há outro empurrão: associado a uma prática feminina em décadas passadas, o vôlei praticado por marmanjos caía melhor numa praia discreta, como Jardim de Alah.

Para aprender

Há aulas nos centros Gal Campos (71) 99624-5865 e Espanhol (71) 3194-0250

> PRAIA DA PREGUIÇA | canoa havaiana

(Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Três vezes por semana, grupos de diferentes idades e profissões quebram a rotina da manhã e caem nas águas da Praia da Preguiça, no bairro do Comércio, para praticar canoa havaiana. As escolas da cidade adotaram o local pela tranquilidade das águas e pela possibilidade de estender a remada pela baía. Mas a prática pontua todo o litoral da cidade, sobretudo as regiões do Porto da Barra e da Ribeira. A canoa havaiana, explica a treinadora Elisa Pinto, 40, é um exercício milenar entre os polinésios, que começaram a construir as embarcações de bambu para colonizar ilhas. Movidas a remo, eram valorizadas como objetos sagrados. Hoje, os barcos são feitos de fibra de vidro. Manter as tradições, no entanto, faz parte do esporte, e a palavra “aloha” (repetida pelos adeptos) diz bastante sobre a prática. “Significa respeito e afeto recíproco. E para lembrar que cada indivíduo é precioso para o resultado coletivo”, diz a arquiteta Ingrid Tourinho, 45, que rema há três anos.

Para aprender

Há aulas com os professores Frank Faro (71) 99974-8509 e Elisa Pinto (71) 98723-4780 e no centro Canoa Bahia (71) 9282-1680. As escolas disponibilizam os equipamentos (canoa, remos e coletes). Interessados em ter a própria canoa de seis lugares? Elas custam, em média, R$ 15 mil.

> PORTO DA BARRA | stand-up e peteca

(Foto: Joá Souza| Ag. A TARDE)

Em 2012, ao cruzarem os dados do censo britânico, pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, fizeram uma descoberta curiosa, ainda que não exatamente surpreendente: quanto mais próximas do mar as pessoas moram, melhor é a avaliação que fazem da própria saúde. Não quer dizer que as populações do litoral sejam, de fato, mais saudáveis, mas sim que se sentem melhor na própria pele. Uma prosa com adeptos de stand-up paddle, o SUP, é uma tradução da pesquisa. Os praticantes da modalidade falam em “bem-estar”, “filosofia de vida” e “foco”, como professores de academia falam em ganho de músculo. “Uma prancha, um remo e a natureza”, diz o instrutor Carlos Soares, 55, elencando o que é preciso para praticar. Há quase uma década, o Porto da Barra, banhado pelas águas mais calmas da Baía de Todos-os-Santos, tornou-se o ponto ideal para a modalidade. Em qualquer dia, nas manhãs ou fins de tarde, os remadores em cima de pranchões loteiam a área. Nos finais de semana, eles ganham a companhia de outros esportistas tradicionais desta praia: os jogadores de peteca.

Para aprender

Para o stand-up paddle: CTS (71) 98233-0053, Armando Daltro (71) 2137-8190 e Babi Brazil (71) 99147-1195. Existem diversos tipos de prancha para a prática do stand-up. O peso e a altura do praticante entram na conta na hora de escolher. O valor inicial do equipamento é de cerca de R$ 1.500.

> JAGUARIBE | kitesurfe

O dia prometia chuva, mas Adrianno Azevedo, 45, antecipou que formação pela manhã não vinga. E assim foi: o céu abriu azul e pranchas pregadas a pipas caíram na água. Acostumado a “conversar com o vento”, como diz, Azevedo é proprietário da maior loja e escola dedicada ao kitesurfe em Salvador. O apreço pelo esporte é tamanho que ele se mudou para um apartamento com vista privilegiada para a praia de Jaguaribe, o “kit point” da cidade. “Neste reduto, ora calmo, ora frenético, a prática fica perfeita”, diz. Trata-se de um esporte que utiliza uma pipa (em formato de paraquedas) e uma prancha com uma estrutura de suporte para prender os pés (uma peça facultativa para os mais experientes). O praticante, com a pipa presa à cintura e em cima da prancha, se vê impulsionado pelo vento. “O segredo está em controlar a pipa através da barra segurada pelas mãos. Assim, é possível escolher o trajeto e realizar saltos”, ensina Diego Andrade, 30, que depois de três anos de prática passa a lição como tarefa corriqueira. O tempo de aprendizagem do esporte – de seis meses a um ano – indica o contrário. Mas o prazo para assimilar a técnica e o alto preço dos equipamentos não têm desestimulado a prática. O número de adeptos cresceu tanto nos últimos anos que a prefeitura já estuda regulamentar a prática do kitesurfe.

Para aprender

Há a escola Winddance (71) 3367-5477. No mercado, existem dois modelos de kit: o modelo C (próprio para a estilo freestyle) e o Bow (menos “arisco”). Os preços variam entre R$ 3 mil e R$ 6 mil

> PIATÃ | surfe e futebol

(Foto: Adilson Venegeroles | Ag. A TARDE)

Não precisa de tempo nem estação certa. Eles estão ali durante o ano todo. Sol e vento, claro, ajudam. Mas ninguém está atrás da onda perfeita (essa dificilmente aparece na cidade). “As praias de Salvador são boas para aprender e exercitar”, diz André Tavares, 28, que pratica surfe há dez anos. Aprendeu numa das escolinhas que funcionam em Piatã e que remontam à década de 1960, quando surgiram as primeiras fábricas de pranchas na Bahia e o surfe vingou. Havia a turma da Pituba e a do Rio Vermelho. Poucos se atreviam a bandeirar pelo norte. Mais de meio século depois, é Piatã que recebe a maior parte dos praticantes. O período das ondas (o intervalo de tempo entre uma onda e outra) não é tão curto na região, o que favorece a formação de boas séries. Embora predominem, nas praias locais, os amadores, o surfe baiano já é um esporte organizado, com a sua federação funcionando em harmonia com as associações e promovendo competições nacionais – em 2000, o baiano Armando Daltro (Mandinho) foi campeão mundial. Nas areias de Piatã, o surfe ainda ganha uma moldura: o futebol de praia, o baba, que também é tradição na área.

Para aprender

Para o surfe há as escolas CTS (71) 99148-5817, Armando Daltro (71) 2137-8190 e Maresia (71) 3302-0200. Uma prancha de surfe, em média, tem o

valor inicial de R$ 700, podendo chegar a R$ 4 mil ou mais.

> ITAPUÃ | windsurfe

(Foto: Max Interaminense / Divulgação)

No primeiro final de semana de dezembro, a praia em frente à Rua K, em Itapuã, estava pontilhada por velas. O Campeonato Nacional de Windsurfe trouxe gente de todo o Brasil. E trouxe, também, Evandro Santos, 65, um dos responsáveis por fincar o esporte em Salvador. No retorno de uma viagem às praias do Caribe, há 15 anos, ele montou uma pequena escola para ensinar seus alunos a planar sobre a água utilizando a força do vento. Agora morador do Rio de Janeiro, Santos regressou para ver o filho, Tiago, ficar em quinto lugar na disputa nacional. “Os equipamentos para praticar windsurfe estão mais modernos. Duro era fazer um aerojibe na força”, diz Santos, referindo-se à manobra que consiste em projetar a prancha para cima e, aproveitando a força do vento, virá-la para o lado oposto. Prancha e vela são, basicamente, os equipamentos do esporte. A modernidade, no caso, vem com leveza dos novos materiais. A modalidade é organizada pela Confederação Brasileira de Vela e Motor, mas existe também a Associação Brasileira de Windsurfe, que atua na regulação e promoção do esporte no Brasil. Um conselho para principiantes, logo passado como mandamento por qualquer escola: nunca navegue offshore, ou seja, com ventos na direção do mar – ficará impossível retornar à praia.

Para aprender

Há as escolas Winddance (71) 3367-5477 e Freewind (71) 3458-9889. As escolas costumam disponibilizar os equipamentos durante as primeiras aulas. Depois, é preciso desembolsar, em média, R$ 5 mil pelo conjunto (vela e prancha)

