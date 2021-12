Vagão de trem na Estação da Calçada vira câmara escura e laboratório de fotografia

Entre os fluxos de idas e vindas da Estação da Calçada, ponto de partida do trem para o subúrbio ferroviário, a exposição Nós Chegamos Antes da Luz do Sol parece que sempre esteve ali, embora não deixe de chamar a atenção. De manhã, com passos apressados para não perder o horário, passageiros cruzam o salão de entrada do edifício, antes da catraca, com os olhares voltados para as fotografias. Observam e continuam os seus trajetos. Alguns param, perguntam, fazem selfies, mas seguem para os trilhos. As fotografias integram-se à rotina do lugar.

Essa relação decorre do processo de construção do projeto Fototrem, que gerou a exposição e tem sido desenvolvido no próprio local. Começou há cerca de dois anos, quando a fotógrafa Rosa Bunchaft transformou um antigo vagão, em vias de tornar-se ferro-velho, num entremeado de laboratório e câmara escura. Algo que já vem desenvolvendo em seus outros trabalhos e pesquisas na Universidade Federal da Bahia. A exposição, que termina amanhã, não encerra o projeto.

“O meu trabalho é basicamente ocupar espaços da cidade, públicos ou não, e transformar em grandes câmaras escuras. O resultado disso é até maior do que a fotografia, porque envolve toda a vivência, imersão, descobertas de camadas da história do lugar, de significados que existem”, diz a idealizadora da exposição, que, anteriormente, ocupou um quarto do Motel Love in Bahia, nos Barris, e produziu fotos do cotidiano da Estação da Lapa.

Com o ambiente totalmente vedado, exceto por um pequeno orifício, ela projeta e capta imagens do ambiente externo por meio da técnica pinhole – feita artesanalmente com a câmara escura e papel fotossensível (fotográfico). Em Nós Chegamos Antes da Luz do Sol, momentos de interação entre pessoas e objetos no entorno do vagão são expostos. Foram fotografados, no ano passado, pela artista, sua equipe e participantes das oficinas.

A raiz do projeto Fototrem, iniciado em abril do ano passado, surgiu durante uma ocupação de Rosa no Forte São Marcelo. Ela refez a célebre imagem panorâmica de Salvador do fotógrafo e engenheiro inglês Benjamin Mulock, que veio a Salvador no século 19 para registrar a construção da ferrovia. A partir dessa iniciativa, entrou em contato com a sua obra e idealizou o projeto na Estação da Calçada. A frase que dá nome à exposição, referindo-se à Bahia, inclusive, é de Mulock, encontrada em carta durante a pesquisa.

“O que me motivou foi pensar na questão dos arquivos fotográficos. Agora, com o incêndio do Museu Nacional, essa situação vem a público tragicamente. E ficava pensando como uma fotografia (de Mulock) tão amada não existia fisicamente. O acervo dele mais conhecido é o de vistas da cidade, mas pressenti que no acervo técnico também encontraria imagens preciosas. O que, às vezes, é considerado um acervo técnico, pode guardar uma riqueza grande para a própria história da fotografia”.

Em contato com a memória

Rosa Bunchaft foi a Londres para ter acesso às fotografias do inglês fisicamente, legadas ao herdeiro dos construtores da ferrovia, John Vignoles, e que atualmente encontra-se no Instituto de Engenheiros Civis (ICE – Institution of Civil Engineers). Lá encontrou três caixas com centenas de imagens da construção da ferrovia, do entorno e dos trabalhadores. Algumas dessas imagens fazem parte da exposição.

O vínculo da fotógrafa e pesquisadora com a ferrovia também remete a memórias da infância. Filha de brasileiros perseguidos e exilados políticos durante a ditadura militar, Rosa nasceu em Nápoles, na Itália, e viveu durante anos na beira de uma ferrovia. Essas memórias, pouco nítidas, permeiam o seu imaginário sobre a sua própria história. Mas não escolheu o lugar para o projeto Fototrem por conta desses afetos.

A fotógrafa Rosa Bunchaft, idealizadora do projeto Fototrem na Estação da Calçada

“Por acaso passei aqui, peguei o trem, e foi uma experiência muito forte. E comecei a sentir que essa parte da cidade era muito encantadora para mim. Comecei, aos poucos, a lembrar do trilho, do mar, de quando era pequena e minha mãe me levava de trem durante o verão para um lugar que também era de mar”, descreve Rosa, que sempre se considerou brasileira, porém, por conta da situação peculiar, “desenraizada, que nunca tinha conhecido o seu país”.

Ela caminha pela Estação da Calçada, que faz transparecer e renovar tais memórias, numa relação de muita intimidade. Conhece dos vendedores ambulantes do entorno até os seguranças e trabalhadores responsáveis pela limpeza. Os funcionários ajudam, apoiam e, às vezes, relatam as suas experiências para a fotógrafa. Em um momento, a mediadora da exposição, Sol, chamou Rosa entusiasmada para narrar que uma criança circulou pela exposição enquanto tomava sorvete, e estava tão admirada e com tanta atenção que o doce derreteu. Sujou um pouco o chão e a bancada – nada demais diante da experiência.

A porteira Ana da Silva, do setor administrativo da estação, diz que dentro do vagão “parece que existe um mundo diferente. É uma renovação para a gente e para quem passa por aqui. Faz enxergar de um outro jeito as coisas que enxergamos todos os dias”.

O projeto Fototrem integra uma rede de pessoas que inclui moradores do subúrbio, artistas, educadores, além do centro cultural Acervo da Laje e outros. “Fizemos antes oficinas com fotografia na lata, na caixinha de fósforo. E quando o projeto começou, tornamos ainda mais fortes todos esses laços”.

Continuidade

Com o fim da exposição Nós Chegamos Antes da Luz do Sol, Rosa pretende levar para a frente o projeto Fototrem no vagão da Estação da Calçada, e tem alguns sonhos e planos em mente, entre eles uma gestão coletiva envolvendo centros culturais e universidade. O lugar, de fato, permite explorar a linguagem fotográfica de maneira ampla, atravessando e entrelaçando temporalidades, aprofundando técnicas e construindo processos e experiências individuais e coletivas.

Exposição Nós Chegamos Antes da Luz do Sol, parte do projeto Fototrem

“A fotografia é tida muitas vezes como uma invenção que tem uma linha do tempo, mas não é assim. Quando foi criada, havia várias experiências de pioneirismo. E a coisa mais linda que li sobre isso é que quando Daguerre anunciou a fotografia dele como a invenção, vários corações se despedaçaram mundo afora. E esse vagão possibilita uma infinidade de experiências”.

O espaço, segundo ela, pode continuar funcionando como vagão-escola, para a realização de oficinas, câmera fotográfica (“muito da estranha”) e laboratório para quem já está avançado ou começando numa pesquisa. Suscita diferentes experimentações, inclusive com técnicas do século 19, a exemplo de cianotipia, marrom Van Dyke e goma bicromatada. “Parece que foi feito para ser isso”.

