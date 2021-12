"Vacinar ainda é o melhor caminho"

Talvez não seja exagero dizer que a infectologista Jacy Andrade, 56, tenha sido irremediavelmente contagiada pela medicina. Menina, chegou a morar na Santa Casa de João Pessoa, onde o pai, o Dr. Humberto Freire, atendia seus pacientes. Depois que eles se mudaram para Euclides da Cunha, sertão baiano, "outros médicos surgiram na família". Ela vestiu o jaleco com 23 anos. Doutora em Medicina Interna e professora de Infectologia da Ufba, onde também coordena o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, especializou-se em doenças infecciosas e investiu na formação em vacina e epidemiologia fora do País. A clínica que abriu há 22 anos para ampliar o serviço de vacinação em Salvador é um traço do seu perfil "clínico, assistencial". O direito à vacina, "um privilégio" que não deve se restringir à infância, Jacy defende com argumentos reais. "Doenças como a coqueluche e a meningite preocupam muito".

Que tipos de doenças já podem ser evitadas com vacinas?

São muitas. O Programa Nacional de Imunizações, na década de 80, trabalhava contra tuberculose, difteria, tétano, coqueluche e poliomielite. E hoje nós temos o calendário básico, composto por cerca de 12 vacinas. Foi um progresso e isso foi superimportante porque o Brasil tem uma política interessante de produzir vacina em uma calendário básico. Faz o que a gente chama de autossuficiência. O País importa tecnologia, garante a produção e então introduz no calendário para que não falte para a população, para que não sofra descontinuidade. O programa é muito conhecido e reconhecido internacionalmente, serve de referência para outros países e é considerado avançado na América Latina.

O que indica esse avanço?

Essa disponibilidade. No serviço público a gente assistiu a um avanço importantíssimo. Além disso, o governo criou os Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais - Crie. A Ufba tem o Crie (e eu ajudei a implantar em 2001) e o Hospital Couto Maia também tem um. O Crie é uma forma que o governo tem de dar todas as vacinas para pessoas que têm condições clínicas especiais. Ele não dá tudo para todos, mas dá tudo para alguns que precisam mais. Tem uma variedade maior ainda de vacinas que a gente não dispõe no calendário básico e que só são oferecidas a pessoas que tenham alguma condição de base. Por exemplo, um adulto com anemia falciforme. Podem se vacinar contra varicela (catapora), por exemplo, que não é uma vacina que faz parte do calendário vacinal. Claro que o que a gente quer é que todo mundo tenha acesso e isso ainda vai acontecer, porque há planos de introduzir essas vacinas no calendário-base, mas enquanto isso não acontece, as pessoas que têm um risco maior estão sendo contempladas. Também podem utilizar o serviço pessoas que têm HIV, diabetes, doenças pulmonares crônicas, cardiopatias.

Quem orienta esses pacientes são os profissionais de saúde?

Teoricamente, os profissionais de saúde que assistem pacientes com essas doenças teriam que encaminhá-los, mas, a gente vê na prática que o boca-a-boca entre essas pessoas com condições especiais funciona de uma forma fantástica e eles acabam pedindo a seus médicos.

Tem uma polêmica em torno das vacinas. Há uma corrente de médicos que não incentiva a vacinação - a não ser que seja realmente necessária, no caso de epidemias. Como a senhora vê isso?

Esse é um ponto importante. Só para você entender o que acontece vou dar o exemplo de um médico na Inglaterra, que produziu um trabalho afirmando que a vacina tríplice viral (sarampo-cachumba-rubéola) desenvolvia autismo. Esse trabalho causou um impacto no meio médico e a partir daí houve uma diminuição importante na cobertura dessa vacina. No ano passado ainda foi bem gritante, e ainda acontece, um aumento do número de casos de sarampo na Europa. Então, veja como é: um indivíduo que sai do Brasil e também não tomou a vacina chega lá e pega sarampo. Esse médico teve sua licença cassada, porque, na verdade, estava trabalhando com alguns laboratórios e havia um interesse comercial, dados foram forjados. Então, à luz do que se tem hoje, não há evidências científicas de que as vacinas provocam autismo, esclerose-múltipla.... O que há é uma manipulação de informação para que as pessoas não se vacinem.

Interessante é que esses grupos antivacina argumentam o mesmo, que há uma manipulação da informação para que se vacine em massa a população...

Uma coisa é você ter evidências científicas com trabalhos bem elaborados com metodologias rígidas e adequadas e você tirar conclusões de um trabalho desses. Outra coisa é pegar dados soltos, manipulados.

Quando há necessidade da população ser imunizada?

Temos um exemplo, que é a vacinação contra a gripe. Todo ano o governo estimula uma campanha nacional contra grupos específicos. Ele não vacina todo mundo, embora a vacina contra a gripe deva ser para todos, o governo estimula alguns grupos de risco: gestantes, idosos, pessoas que tenham alguma doença crônica, como HIV e cardiopatia, porque nesses grupos a repercussão da gripe é maior. A mortalidade por gripe em gestante, por exemplo, é de cerca de 50%, é muito alta.

É comum ouvir pessoas se recusando a tomar essa vacina, alegando que todas as vezes que tomam ficam gripadas.

Já ouvi muito isso (risos). Diziam que as vacinas contra a gripe eram para exterminar os velhinhos, para o governo não pagar suas aposentadorias (risos). Mas, não tem nada a ver. Veja só: o tipo de vacina contra a gripe é constituída por um vírus que é inativado; ele é todo quebrado, por isso não tem como causar a gripe. É diferente, por exemplo, de uma vacina contra rubéola, sarampo, cachumba e febre amarela, onde o vírus é atenuado. Mas, a vacina contra a da gripe não leva ao estado gripal. O que acontece é que você tem uma grande quantidade de vírus respiratórios circulando e a transmissividade desse vírus é muito grande. Esse vírus ainda tem uma característica que é a da mutação. O que acontece é que você tem um quadro respiratório agora e daqui a 20 dias você entra em contato com outro vírus respiratório e se não está protegido pega. Aí, quando há uma coincidência do indivíduo que tomou a vacina, ele atribui a ela.

Existem condições e momento certo para vacinar?

Quando a gente fala em vacina é preciso dizer que para a proteção adequada através das vacinas, é preciso muito mais do ato de dar a vacina. É preciso que o indivíduo faça uma triagem com o profissional de saúde para que as indicações e contraindicações sejam avaliadas. Há muitas situações clínicas nas quais a vacinação não deve ser realizada. Ou deve ser postergada ou até contraindicada. Outro cuidado é com relação à conservação da vacina. Ela deve ser monitorada com rigor para assegurar que o ato da vacinação funcione como estímulo para o sistema imunológico.

Quais as doenças que mais preocupam os infectologistas baianos?

Tem duas importantíssimas: a doença meningocócica, que se manifesta em forma de meningite ou de uma infecção generalizada. Este ano, Salvador registrou 26 casos de doença meningocócica com 9 (35%) óbitos. Depois da introdução da vacina no calendário básico, houve uma diminuição, mas as pessoas precisam ficar atentas, sobretudo adultos e adolescentes, que funcionam como disseminadores. Eles devem se vacinar. Outra doença importante é a coqueluche, que vem aumentando. Ano passado a Bahia registrou 147 casos de coqueluche e houve um surto em Feira de Santana.

Por que isso está acontecendo?

A criança recebe o último reforço da vacina contra coqueluche entre quatro e seis anos e, depois dessa faixa etária, entre seis e dez anos, você tem uma diminuição progressiva. Então, quando essa adolescente se torna adulta em idade fértil, e ganha neném, ela não tem proteção para passar para a criança. E a criança só começa a se vacinar contra a coqueluche a partir dos dois meses, então entre os nascimento e até os dois meses, fica vulnerável. E aí, a mãe que não tem proteção é também uma grande fonte de transmissão.

E a Aids, a senhora acha que a Aids está sendo bem assistida no Brasil?

Acho que é um momento muito crítico, porque você consegue ter um controle da sintomatologia. A gente tem o HIV doença, então o indivíduo fica assintomático e não aparenta estar doente. Por conta disso, a população mais jovem, que está iniciando sua atividade sexual, não valoriza a prevenção, não consegue ver o outro como possível transmissor do HIV, porque ele está bem. A gente ainda pega, em consultório, jovens com doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, que também tem aumentado. Isso significa que as pessoas não estão fazendo prevenção.

Esse público preocupa? É preciso reforçar as campanhas para essa faixa etária?

Essas campanhas precisam entrar nas escolas de maneira precoce. Só para se ter ideia, hoje a gente sabe que um adolescente inicia a vida sexual muito precocemente. A vacina contra HPV, o papiloma vírus, é indicada a partir dos 9 anos, para meninas e meninos, para que quando iniciem sua vida sexual, muitas vezes, com 11, 12 anos, tenham proteção.

Como está o Brasil no cenário mundial com relação a pesquisa das doenças infecto-contagiosas?

O Brasil tem uma produção de grande qualidade e ocupa uma posição importante em nível internacional. Temos aqui referências importantíssimas, desde pesquisas de anos atrás, em áreas como a da esquistosomose, até o período atual. Estamos num local que é o berço dessas doenças endêmicas, então as pesquisas se desenvolveram muito pela origem da Escola Tropicalista da Bahia, que era um polo atuante e produtivo.

A infecção hospitalar atormenta pacientes e profissionais de saúde. Como o problema poderia ser resolvido?

Há algumas medidas. Em 2011, a Anvisa proibiu a venda de antibióticos sem receita. Nos hospitais, as medidas que estão instauradas tentam conter o uso de antimicrobianos e incentivar a lavagem das mãos pelos profissionais de saúde e pessoas que lidam com pacientes. Esse simples ato já ajuda a conter a disseminação das bactérias.

