Universalismos interioranos

A influência da atriz e bailarina baiana Ana Paula Bouzas foi decisiva na vida do carioca Thiago Romero, 33. "Os ensinamentos dela e da diretora Ana Kfouri fizeram os pilares do meu entendimento sobre a responsabilidade que é ser artista", diz. Há oito anos, firme na decisão de reinventar radicalmente a carreira, trocou o Rio de Janeiro, talvez a cidade mais midiática do país, pelo interior da Bahia. "Parece que Oxumare me levou até lá".

Do Rio, trouxe na bagagem o projeto do Teatro da Queda e integrou-se ao Núcleo Afro-brasileiro de Teatro de Alagoinhas. "Meu encontro com o teatro não da resistência, mas dos afetos potencializou-se na Bahia".

Formado em história da arte pela Uerj, Thiago tem feito de tudo um pouco - ator, diretor, arte-educador, figurinista e cenógrafo - e tornou-se um dos artistas mais representativos da região. Recentemente, esteve em cartaz em Salvador com Exu, Boca do Universo, resultado de extensa pesquisa sobre os estereótipos que cercam a entidade. "Queríamos trazer para a cena a alegria deste orixá".

Além de circular com a peça até novembro, ele estreia, em outubro, Cru, novo espetáculo do Teatro da Queda, e se prepara para dirigir a versão cinematográfica de Revelo, texto de Daniel Arcades, com Susan Kalik. "Lançaremos em setembro, mês da diversidade, uma campanha para captação de recursos para a produção do filme no Catarse. Estamos apostando nessa forma de captação coletiva para tirá-lo do papel de forma mais rápida".

