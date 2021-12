Uma quitanda elegante na praça

A Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, é um dos lugares mais gostosos da cidade e o seu entorno parece conspirar para torná-la ainda mais interessante. Um exemplo é este charmoso mix de restaurante e empório, que eleva o orgânico em dois degraus pela elegância com que se impõe e pelo contraste com o comércio da praça, que vai da premiada hamburgueria Bravo às pizzas finas da Rocca Forneria.

O ambiente tem decoração que lembra as simpáticas quitandas de bairro, com seus caixotes convidativos de verduras e frutas. E haja frutas! Aliás, todo dia é de feira por lá. Mas vamos ao que interessa. Uma boa opção é conferir com quanto melaço se faz um açaí orgânico sem xarope (600 ml sai a R$ 17,50). E, claro, não é só isso. Como as refeições e petiscos são leves, vale sair experimentando.

Entre as entradas, sugerimos os dadinhos de tapioca assados e a casquinha de siri. A primeira vem com molho adocicado de abacaxi e pimenta. A segunda, com farofinha de castanha. Perfeitos para preparar o paladar para o prato principal, que tanto pode ser o escondidinho de carne de panela, com purê de abóbora e queijo coalho, quanto o filé de peixe ao molho de moqueca, legumes, farofibra e banana cozida, ou o festejado spaghetti de pupunha com abobrinha ao molho de tomate e cogumelos grelhados. Não saia sem provar a torta de abacate com cacau ou o brownie de batata-doce com cobertura de ganache e chocolate da Amma. A casa oferece ainda sucos naturais e cervejas artesanais, que ninguém é de ferro!

Destaque Experimente o hambúrguer vegano da casa. Leva hambúrguer de quinoa, grão-de-bico e berinjela, requeijão de castanha e cebola caramelizada.

Puro Healthy Food Rua das Hortênsias, 522, em frente à Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. Aberta de terça a sexta, das 11h às 21h, e sábados e domingos, das 9h às 21h – 71 98763-5332

