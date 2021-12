Prédios com azulejos coloridos. Sacadas com flores que parecem anunciar a primavera. Roupas que secam nas janelas ao sol de inverno. Bondes elétricos que surgem, cortando a paisagem em ruas estreitas. No sobe e desce das ladeiras é fácil se perder diante dos encantos de Lisboa, mas basta se deparar com o Tejo, e o barulhinho bom que o rio faz num fim de tarde, para se encontrar e entender o porquê desta cidade ter atraído tantos turistas nos últimos anos, sobretudo brasileiros.

Chegamos à capital portuguesa no final de uma manhã de março em um voo direto da TAP. Desde julho de 2016, a companhia tem incentivado turistas que vão a qualquer um dos 84 destinos onde ela opera a permanecer de um a três dias em Lisboa ou Porto, por meio do Stopover. O incentivo não tem custo adicional. Se o turista for de Salvador a Roma, por exemplo, compra o voo entre as duas cidades e, antes de chegar ao destino, pode descer em uma das duas cidades e ficar até 72 horas. Em seguida, a TAP o levará à Itália – o terceiro voo fica a cargo da empresa.

Como 70% dos 11 milhões de passageiros transportados por ano pela TAP não ficavam em Portugal, o Stopover tenta reverter a situação. E parece estar conseguindo, pelo menos em parte. Hoje, 50% ainda não fazem uma parada em Lisboa. Mas talvez não o façam porque não saibam o que estão perdendo. É a partir do táxi, fácil de pegar no aeroporto para seguir até o hotel, que Lisboa vai se apresentando ao visitante, num frio agradável de março e uma elegância arquitetônica que impressiona.

Rumo às gambas

Malas deixadas no hotel, é hora de sair e percorrer as ruas do bairro histórico do Chiado. Este pode ser o roteiro do primeiro de três dias na cidade. O visitante pode até ter a sorte de pegar um táxi com uma motorista brasileira que mora em Lisboa e receber dicas valiosas. “Os frutos do mar daqui são maravilhosos. As gambas são camarões grandes que não se come no Brasil por um preço tão barato”, conta. Dica anotada, não se deve hesitar na hora de entrar em um restaurante pequeno em uma das ruas do Chiado e pedir as tais gambas, que vêm banhadas em muito azeite e acompanhadas de uma salada colorida e arroz. É de comer desejando repetir. O custo? Doze euros.

Ainda caminhando pela região, não se espante caso encontre numa loja de perfumes um proprietário com bom humor que, sem parar de rir, espalha o aroma por todo o seu corpo. O riso, contou seu Fernando, dono da loja, era porque uma turista havia lhe confidenciado que não poderia comprar muitos frascos porque o marido era “mão de vaca”. “Sabem o que é mão de vaca?”, repetia às gargalhadas o português que havia conhecido naquele dia a expressão.

O Mosteiro dos Jerónimos é parada obrigatória. Foto: Anderson Sotero / Ag. A TARDE

Pertinho do Chiado está o Mercado da Ribeira, repleto de restaurantes que atraem pelo cheiro de comida boa e pela ornamentação dos pratos. De lá, subir no Arco da Rua Augusta (2,5 euros) é uma das melhores opções. No miradouro em cima dele, há uma vista de 360° da cidade: tem a gigantesca ponte 25 de Abril, semelhante à de São Francisco (EUA) e que nos próximos meses vai ganhar também um miradouro, a Praça do Comércio, o rio Tejo e os telhados cor de cerâmica dos casarões. O Elevador Santa Justa, a poucos metros do arco, também oferece um panorama incrível, ainda mais se o sol já estiver se posto e as luzes da cidade derem um toque especial no cenário.

À noite, há um local onde se pode ir e que oferece mais um miradouro que alcança boa parte do rio e da cidade: o Chapitô, um dos muitos restaurantes de cozinha portuguesa que se pode visitar, fica aos pés do Castelo São Jorge. No local, que já foi um presídio de raparigas (em Portugal significa moça), funciona, ainda, um projeto social por meio de uma escola circense para jovens. Assim como em muitos restaurantes da cidade, a comida servida no local, regada a um bom vinho, é de deixar saudades. A morcela, um embutido de sangue de porco, vem como entrada e abre caminho para o bacalhau à Brás, que leva ovos, batatas crocantes e salsa. Ao final, o sorvete de pastel de nata tem realmente o gostinho da iguaria portuguesa.

Dentre os restaurantes e agências de passeio de Lisboa, cerca de 150 deles são parceiros do programa, o que inclui descontos em hotéis como o Vila Ópera, garrafas de vinho de brinde, experiências gratuitas como passeios de tuk-tuk e observação de golfinhos. “O que se faz com o Stopover é não introduzir na passagem taxa adicional por interrupção da viagem”, explica Fernando Pinto, presidente da TAP. A parada pode ser feita na ida ou na volta. Desde a criação da estratégia, 40 mil passageiros optaram por dar uma paradinha em Portugal. Destes, 16 mil saíram do Brasil. O país é o que mais aderiu ao programa.

Destinos intermediários

O Stopover passou a valer, ainda, para três regiões portuguesas como destino final: Madeira, Açores a Algarve. Os destinos intermediários permanecem sendo Lisboa ou Porto. Se pelo menos a gastronomia destas cidades for parecida com a de Lisboa, já é motivo suficiente para conferir. No Tasca da Esquina, dos chefs Hugo Nascimento, Luís Espadana e Vítor Sobral – este último consultor do cardápio oferecido nas aeronaves da TAP –, o menu-degustação, por exemplo, fica a cargo do chef que estiver presente. Se for a época do Skrei, bacalhau que passa o inverno em migração até a Noruega, onde é capturado mais carnudo que o normal, levante as mãos para o céu.

No segundo dia em Portugal, pode-se ir a Sintra, onde há um “microclima especial”. “Não é muito frio no inverno. Nem muito quente no verão”, alertou o guia. De um mirante local pode-se contemplar a Vila Histórica, considerada patrimônio mundial da ONU, e o Castelo dos Mouros, um dos atrativos mais procurados. Assim como Lisboa, Sintra é uma vila que pede que se caminhe sem pressa.

Na ida ou na volta, pode-se experimentar ou comer mais uma vez as famosas Queijadas da Sapa, que são produzidas por uma casa local desde o século 18 e que levam leite fresco, açúcar, farinha, gema de ovo e canela. Na Rua das Padarias, a principal da cidade, vale comer um delicioso Travesseiro da Periquita – doce feito de massa folhada recheado com creme de amêndoas – e tomar a tradicional ginja, espécie de licor.

O oceanário de Lisboa tem 500 espécies diferentes. Foto: Anderson Sotero / Ag. A TARDE

Para o terceiro dia, uma boa opção nesta cidade portuguesa é ir até a freguesia de Belém de manhã bem cedinho para degustar os tradicionais pasteis, porque lota durante o resto do dia. Para surpresa dos turistas de primeira viagem, ele são bem menos doces que os vendidos em padarias da cidade e são servidos quentinhos porque são guardados em estufas.

De lá, o Mosteiro dos Jerónimos é a parada obrigatória mais próxima. Apesar das grandes filas, a beleza vale a paciência. Tem fila também na Torre de Belém, construída para defender o país dos ataques dos piratas. É bom reservar umas horinhas só para esse passeio. Foi dali que partiram as expedições de Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Fernão Magalhães.

De Belém, pode-se ir ao outro extremo – de metrô é fácil e barato – e conhecer a parte mais moderna da cidade. O oceanário de Lisboa desponta nessa região (custa em média 18 euros). Entrar e dar de cara com um aquário gigante, contendo mais de oito mil organismos de 500 espécies diferentes ,é de deixar qualquer adulto tão encantado quanto uma criança. Há peixe-lua, tubarões, lontras-marinhas, arraias, peixes de todas as cores e até alguns que se camuflam na areia.

A tarde pode ser dedicada a descobrir as ruínas (bem conservadas) do Castelo de São Jorge (em média 8,50 euros), que ainda preserva 11 torres e vestígios da antiga residência real medieval que resistiram ao histórico terremoto de 1755 em Lisboa. A fortificação foi construída no século 11 e até hoje permanece no topo de uma colina, onde há um mirante com uma vista que, até onde os olhos alcançam, só se vê a beleza da capital portuguesa. E haja beleza!

adblock ativo