“Uma maioria subordinada pode ter menos direitos de viver”, diz filósofo

No mesmo momento em que cientistas e profissionais da saúde trabalham para lidar com a crise sanitária causada pela pandemia do coronavírus, o trabalho do pensamento envolveu o filósofo Laurenio Sombra, professor doutor da Universidade Estadual de Feira de Santana. No artigo A pandemia, o ideal e o material, por exemplo, ele reflete sobre os problemas brasileiros e condições do capitalismo, disponível no site uefs.academia.edu. “Digo que não há questões novas, mas a chegada da pandemia colocou essas questões numa lente de aumento”. Ele também é autor do livro Nas Fronteiras de Wittgenstein: Diálogos Com o Pragmatismo e a Hermenêutica Filosófica e nesta entrevista fala sobre negacionismo, individualismo, desigualdade e a importância da filosofia.

Um meme circulou recentemente nas redes sociais dizendo que, se for preciso ficar 41 dias sem beber depois que tomar a vacina produzida na Rússia (Sputnik), o brasileiro vai recusá-la. O que, a seu ver, isso revela sobre como nós vivemos este momento?

Tem uma série de questões associadas a isso. Vi uma pesquisa no DataFolha dizendo que metade da população não tomaria a vacina da China. O que me parece mais revelador dessas questões não é apenas a veiculação de notícias falsas, mas como já existe uma construção prévia no afeto das pessoas que faz com que elas aceitem, com muita facilidade, determinadas notícias falsas. Existe uma construção política que a gente tem vivido nos últimos anos. Já vivemos isso de maneiras diferentes, mas agora está voltado para determinadas questões que as pessoas estão muito suscetíveis a acreditar sem checagem.

Embora o negacionismo exista antes da pandemia, como o senhor aponta no artigo, o senhor afirma que se tornou mais chocante porque parte das classes mais abastadas da sociedade defendem a volta à “normalidade”. Mas há muitos que, de fato, precisam trabalhar para comer. O que se dá nessa concordância forçada?

Eu vejo isso em várias dimensões. Eu cito um artigo de Pascal Diethelm e Martin Mckee que conta a história do negacionismo, particularmente em relação ao tabaco e aos efeitos do petróleo e da indústria baseada em carbono. Sob um primeiro aspecto, é uma contradição funda que existe no sistema capitalista que é a multiplicação de valor e não de algo que seja valoroso. Toda vez que algo se depara com isso há uma estrutura que tende a negar essa realidade. Quando temos essas situações, a gente vive esse paradoxo, porque do ponto de vista das coisas que nos são mais valorosas, temos que entender que nem todos podem ficar em casa, mas poderíamos fazer escolhas que fossem muito importantes para o que humanamente é mais valoroso. Mas o sistema capitalista trava, porque o crescimento econômico, supostamente, é afetado pela pandemia. No momento que a gente vive, em alguns países isso gerou apenas um conflito de posições: ‘Bem, vamos ter que administrar as duas coisas’. Mas a gente vive uma situação de que quem está no governo só considera uma delas, ou seja, o valor da vida ou de certos cuidados deixou de ser importante, então, a máquina do negacionismo atuou com toda voracidade.

No início da pandemia, muitos disseram que ela impunha uma crise ao capitalismo e implicaria em mais solidariedade entre os povos e os sujeitos. Mas não é bem isso que se vê. Pensa que há uma forma de reverter o individualismo?

Esse me parece uma questão central e muito difícil da minha investigação. Temos que ter cuidado com a palavra conscientização quando falamos que falta conscientização, porque é sempre à dos outros que nos referimos. Mas esse processo é muito mais forte e estrutural, o que não quer dizer que não seja reversível. Existe uma estrutura afetiva que vai sendo construída em todos nós, e estou falando de mim também, em vários momentos eu sou individualista, e quando falo eu não é só um exemplo, estou afirmando isso. O capitalismo frequentemente constrói uma serie de mecanismos que nos incentiva a ser individualistas e, no caso de um pais periférico como o Brasil, um país colonizado, a gente tem uma segunda camada para além dessa que existe em países desenvolvidos, que é um tipo de individualismo muito segmentador, que faz com que consideremos afetivamente – não é só uma questão de consciência –, que determinados grupos sociais podem ser mais afetados do que nós, que tem uma faixa da população que pode sofrer mais. O presidente da XP Investimentos declarou em maio de 2020 que a pandemia estava ‘começando a melhorar pelo menos na classe média’. Não conseguimos unificar leitos hospitalares porque nós, beneficiários de planos privados, não queríamos entrar em concorrência com o restante da população. Mesmo nós, pessoas conscientizadas, podemos ser abaladas por isso. E quando você pergunta sobre a reversão disso, da mesma forma que as estruturas afetivas são construídas por muitas insistências práticas – afinal, é um processo prático que constrói uma divisão individualista e segmentadora – a reversão disso também não é só mera conscientização, mas tem a ver com ações práticas. Enquanto a gente não constrói e insiste em formas um pouco mais comunitárias, que podem ser dadas em caminhos práticos, em formas educativas, em lutas políticas, a gente não reverte isso. Por isso que é tão difícil.

O fato de termos uma divisão social etnicamente marcada torna a situação mais complexa?

Eu até cito Wallerstein, ele fala de divisões étnicas, usando o conceito de forma muito larga, como cada local no sistema capitalista divide um determinado grupo social e o coloca em uma posição subalterna e de menor valor. No Brasil, o que talvez torne isso ainda mais assustador, mas é uma característica de países colonizados como o nosso, principalmente na América Latina, é que essa população é a maioria. Não é nem sequer uma minoria, o que já seria muito ruim, mas uma maioria subordinada que pode ter menos direitos de viver e respirar.

Relatório divulgado no dia 15 de dezembro pelo Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD), mostrou que o Brasil perdeu cinco posições no ranking mundial do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e passou do 79º para o 84º lugar. Em 2019, um relatório informava que os 10% mais ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total. Filosoficamente, há algo que justifique a desigualdade no país?

Essa pergunta é a que tenho me feito nos últimos 20 anos e tentado formular filosoficamente. A grande pergunta, para mim, é como que nós aceitamos tão facilmente. Socialmente, na nossa produção de sentidos, a gente se identifica, vai produzindo identificações separadas. Para simplificar bastante, as pessoas que são mais ricas, as pessoas de classe média e as de classes mais populares vão construindo mecanismos de identificação muito diferentes entre si e, no caso das pessoas de classe média – e não estou falando de uma faixa de renda, mas pessoas que já tiveram um histórico, uma educação favorável, uma certa tranquilidade de transferência desse legado, pelo menos educacional e de conhecimento para seus filhos – esse conjunto da população tem uma carga valorativa muito mais voltada para certos valores europeizantes. Uma certa vontade de ser como o mundo europeu, muito mais do que para a população interna, como se essa população tivesse um valor inferior, como se a própria constituição de humanidade dela não se colocasse. E, particularmente, a história brasileira faz com que para uma boa parte da população, o Estado como algo que a gente luta para também nos defender, pareça abstrato. É por isso que quando tem eleição para boa parte da população tanto faz. Mas quando temos uma situação como a que a população rica paga menos impostos e tal, a população que poderia ficar muito indignada com isso, como ela não luta pelo Estado, ela já cristalizou essa injustiça. O político que faz alguma coisa, mesmo que seja pouco, vai virar o pai dos pobres, aquele que vai nos salvar. Então, filosoficamente, para mim, isso tem a ver com uma estrutura valorativa a partir de um processo de identificação, de como você se constrói numa prática. Não é um fatalismo, ou algo que precise ser assim, é algo que se transforma em alguma medida, mas que tem alguma estabilidade também, às vezes, em algumas gerações. Vejo isso no Brasil, boa parte da população não sente que as injustiças que podiam ser corrigidas por meio da sua discussão, pensa, ao contrário, que política é algo detestável que têm que se afastar.

O capitalismo, entre nós, coloca a democracia em xeque?

Antes mesmo da pandemia essa questão tem sido tensionada em seu limite quase máximo. Eu estava relendo um livro dos anos 70, do Eduardo Galeano, As veias abertas da América Latina, e ele mostra essa lógica de que basicamente nossa produção é parara fora. Isso tem repercussão no nosso modo de funcionamento porque a gente também pensa, assim, para fora. Então, todas as vezes que o pais tentou criar mecanismos de um pouco mais de autonomia em relação a isso, os governos que estavam associados a essa autonomia foram derrubados. É impressionante como isso é sistemático. Isso cria uma situação que faz com que nossa construção de um processo democrático seja sempre fragilizado, como se existisse um mecanismo de poder que diz que nosso leque de possibilidades de escolha é limitado e não podemos ir além disso. Isso se dá antes da pandemia. Mas não acho, por exemplo, que os poderes econômicos do país gostem ou simpatizem com o governo atual, eles prefeririam um governo um pouco mais aparentemente civilizado. E quando as coisas se exarcebam, esses poderes econômicos preferem essa alternativa. A pandemia colocou, em questão de meses, esse desvalor à vida de forma tão cristalina. Quantas pessoas já ouvimos dizerem que são contra a legalização do aborto porque defendem o direito à vida como valor absoluto, e exatamente algumas delas não tiveram nenhuma vergonha de dizer que a vida não é tão absoluta assim porque temos que voltar a trabalhar.

É como o senhor fala, sobre como o capitalismo afeta a sensibilidade de todos...

E vamos continuar assim? Porque de maneira assustadora uma parte considerável da população não vê problema nenhum nisso, mas isso pode estar afetando outra parte. O que vai resultar dessa confluência de forças é difícil saber. Uma comparação que acho importante e positiva, se a gente puder ter uma esperança, é o que significou a sensibilidade das pessoas no fim da ditadura militar no Brasil. A Constituição de 88 tem muitas contradições, mas é surpreendentemente positiva em vários aspectos sociais, e não é à toa que tem sido atacada constantemente. Mas ela só foi possível porque a própria classe média brasileira, quase como um fiel da balança, estava muito afetada negativamente pela ditadura. A classe média brasileira estava com horror daquele arbítrio e violência. Quando chegou a Constituição, isso favoreceu uma base de apoio a uma forma social mais cuidadosa. Fico com esperança que esse horror que vivemos hoje traga isso, não dá para ter a esperança que seja para toda população, mas traga para uma parte, inclusive aquela que não entendeu direito o que estava acontecendo nos últimos anos, uma preocupação diferenciada, que a pandemia e todo esse processo sejam um pouco pedagógicos nesse aspecto.

Antes do Natal, a Alemanha determinou o fechamento do comércio, exceto atividades essenciais, como supermercados, farmácias e bancos até 10 de janeiro. A filosofia é essencial?

A filosofia tem um papel que costuma passar ao largo porque ela se propõe a fazer perguntas muito básicas. Perguntar se a filosofia é essencial é perguntar se essas perguntas básicas são essenciais. De certa forma, o que tentei fazer no artigo A pandemia, o ideal e o material foi perguntar: o que é mesmo o capitalismo? O que é o capitalismo parece uma pergunta ociosa, a gente já falou tanto, qual sentido de voltar a fazer essa pergunta? Então, para mim, respondendo à pergunta, é essencial que a gente volte a fazer perguntas fundamentais daquelas que, às vezes, só as crianças conseguem e descobrir que a gente ainda não sabe.

