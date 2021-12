Uma casa para carnívoros

O roteiro tornou-se comum nesses tempos. No princípio era um food truck, depois um estande nas feirinhas da cidade, por fim um lugar fixo para chamar de seu. Emanuele Montovani começou vendendo hambúrguer com uma pegada meio “vintage”, como diz, mas queria mesmo era trabalhar com uma “comida mais hardcore”, “carne de verdade”. E, no seu coração, essa carne era o porco. Queria que os soteropolitanos deixassem de fora esse mau sentimento com relação ao bicho.

Em 2015, criou a marca The Butcher House, que há um mês ganhou mesmo uma casa. O lugar fica escondido no fim da praça Ana Lúcia Magalhães e ainda não foi oficialmente inaugurado. Para encontrá-lo, siga as luzinhas coloridas. As pessoas chegam por lá procurando a Porcoxa (R$ 10), feita com uma deliciosa massa de batata e recheada com pernil de porco defumado por 12 horas e cream cheese. Pena que o queijo roube um pouco o protagonismo da carne – coisa que não devia muito acontecer depois das tais 12 horas, não é verdade?

Nossa sugestão é que você experimente a Costelinha BBQ (R$ 38), uma porção com 500 g de costela suína defumada à moda texana, acompanhada por molho barbecue. Macia, suculenta e sem miséria. Vão te oferecer uma luva de plástico, mas não era para ser hardcore? Fica a seu gosto, freguês. O cardápio ainda tem opções de cachorro-quente, linguiça artesanal e torresmo, tudo de porco. Mas também tem hambúrguer de carne de boi. E Emanuele promete para breve bife ancho e pipoca de frango.

