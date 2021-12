Um país versalhesco

O Brasil está de desesperançar Pollyanna. Os fins de séculos, que costumam consolidar avanços significativos para os humanos, aqui retrocederam, e a mentalidade do País, que não deslancha e involui, é tão forte que é possível encontrar ex-humanos transformados em mongas. O antidarwinismo. Os políticos quase todos mongaram por dinheiro ou poder. Deputados que um dia orgulharam o País, como Jandira Feghali (PCdoB-RJ), foram flagrados em ações articuladas para proteger a escória política do Congresso. Jandira estava na Câmara, mas não votou a cassação do deputado presidiário da família Donadon, que desfalca o erário desde os anos 1980.

Versalhesco, o país político aparece nos jornais com o governador do Ceará, Cid Gomes, queixando-se da falta de dinheiro para realizar empreendimentos e, na mesma semana, contratando banquetes milionários para o palácio, com bombinhas de escargot entre outros mimos. E quase todos os republicanos usam palácios para morar e trabalhar em grande estilo. Versalhesco, o prefeito de Niterói, de codinome Washington Quaquá (PT-RJ), contrata para si e seu vice segurança de dois milhões de reais, cancelada sob pressão. Os integrantes do PSDB, ex-pedaço saudável do MDB, mais extenso representante da oposição no País, briga entre si, pública e risivelmente, pela possibilidade de aumentar o poder. E quando as ruas rugem, zumbis políticos de todas as matizes perguntam, como Maria Antonieta (1755-1793): "Mas, se não têm pão, por que não comem brioches?".

Os projetos não se movem. Verbas federais voltam ao erário por falta de planos do governo estadual. As entrevistas sobre eles dizem o mesmo de três, cinco anos atrás. E a cidade condenada a não fazer. Por quê? Por quem? São muitos os responsáveis. E ninguém suporta mais falar do metrô ou dos desvios de João Henrique. Ninguém suporta mais o trânsito, a sujeira e a falta de perspectivas, mas nem o metrô fica pronto, 15 anos depois de começado, nem João Henrique é punido por sua gestão desastrosa. E, breve, é capaz de migrar para uma cidade menos esburacada e suja que Salvador. Dinheiro para isso ele tem.

