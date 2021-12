Um olho no jogo, outro na batata frita

Os geeks agora têm um lugar para chamar de seu em Salvador. Logo quando você chega ao São Jogue se depara com uma estante cheia de jogos, dos mais tradicionais, como War e Jogo da Vida, aos menos conhecidos, como Takenoko e Dobble. A luderia tem um ambiente bem cool: as paredes pretas e os móveis de madeira deixam o espaço bem descontraído; as mesas que permitem que os clientes sentem em almofadas dão uma sensação de que se está em casa jogando com os amigos na mesa de centro da sala.

Esse clima era coisa que a proprietária, Karina La Farina, já costumava promover em sua residência, mas ela criou o empreendimento por não encontrar um lugar assim em Salvador. Os que não estão acostumados com jogos não precisam se preocupar: os monitores são muito solícitos para ensinar e até mesmo jogar uma partida com o grupo.

Para quem quer um lugar silencioso para comer, lá pode não ser muito indicado, já que os grupos se animam bastante durante a brincadeira. Mas, assim como os jogos, a comida também não deixa a desejar – os hambúrgueres que no cardápio são apresentados como opções vegetarianas e também são servidos com carne bovina. Custam R$ 25 e são acompanhados por uma porção de batatas fritas.

As batatas rústicas custam R$ 20 e são o carro-chefe, com opções que são servidas com queijo coalho e melaço, guacamole, entre outras. A luderia, que possui cerca de 150 jogos, cobra uma taxa de R$ 10 para as pessoas se divertirem em quantas opções quiserem.

A luderia já trocou os canudinhos de plástico pelos de inox em nome da consciência ambiental

São Jogue Endereço Av. Paulo VI, 1.535 – Pituba. Qua e Qui das 18h às 23h / Sex e Sáb das 18h a 1h / Dom das 16h às 21h

Destaque Os milk-shakes do São Jogue são servidos com canudos de inox. Para Karina, é uma forma de criar consciência ambiental, já que os plásticos geram bastantes resíduos e os de inox são alternativa para reduzi-los.

