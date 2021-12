Um novo cinema

Antes de ser filme, essa alegoria era só uma imagem - a palhaça no cemitério. Era também a vontade de o cinema encontrar o clown, um feito de duas metades que, aliás, já estavam juntas. Da parceria entre o diretor Matheus Vianna, 29, e a atriz Naia Pratta, 27, nasceu Alegoria da Dor, curta baiano premiado no 8º Los Angeles Brazilian Film Festival, nos Estados Unidos.

O LABRFF é um dos mais prestigiados festivais de produções brasileiras realizado fora do país. Em 2010, Matheus esteve lá com os curtas Pares e Berço Esplêndido, mas precisou esperar cinco anos para trazer para casa o aguardado troféu com contornos de estrela. De volta à capital baiana, a dupla somou uma boa notícia à outra: o filme foi selecionado para a competitiva baiana no 11º Panorama Internacional Coisa de Cinema, que começa no dia 28 deste mês.

O público verá uma história construída a partir de duas intensidades. Foi com Naia que Matheus entendeu que nem tudo precisa ser feliz sempre e que o palhaço era "um transbordamento de humanidade". Começaram o projeto, apesar "dessa agonia de viver de arte em Salvador", ter que inventar outros jeitos de pagar as contas. Ela, com aulas para crianças. Ele, com publicidade e marketing político. Num almoço de domingo, tudo se redefiniu.

A mãe da atriz deu aos dois os negativos em super-8 feitos pelo avô de Naia, que ela não chegou a conhecer. A caixa, guardada por 40 anos, tinha as memórias que a dupla buscava sem saber. Com esse tempo real, o cinema inventou uma palhaça errante pelas ruas noturnas da Carlos Gomes e pelas ruas solares do Campo Grande.

E, antes de chegar à primeira imagem (aquela do cemitério), a catarse acontece num casarão do Dois de Julho. Foi em cena que Naia viu pela primeira vez os negativos revelados e deu a eles sua espontaneidade de choro, raiva e ternura. "Quando perguntam se é ficção ou documentário, a gente brinca que é filme e terapia", conta Matheus, e Naia completa: "Filmoterapia".

A terapia, na verdade, é parte de um ciclo criativo que envolve outros quatro projetos. No curta Fundo do Céu, cujas filmagens começam em 2016, Naia divide as cenas com outros atores para contar a história barra-pesada ao redor de um hotel de beira de estrada. Seus textos sobre morte inspiraram Matheus a escrever o roteiro.

O longa O mar que mora em mim parte de experiências pessoais de Matheus e da jornada do jovem guineense Mohamed Camara, que chegou a Salvador escondido num navio com a ideia fixa de se tornar um grande jogador de futebol. Em setembro, o filme foi contemplado pela Ancine para desenvolvimento do roteiro com consultoria de Sérgio Machado e Aleksei Abib.

Xorume, outro longa, é resultado da imersão no Coletivo Inconsequências. Capitaneado por Matheus e por Daniel Lisboa, da Cavalo do Cão Filmes, o filme faz uma dura crítica aos redesenhos de Salvador através de um cinema livre. A estreia está prevista para 2016. Matheus e Naia ainda guardam fôlego para Catástrofe de gotas, performance com tecido e projeção. Parece tanto. Para eles, é só o começo.

