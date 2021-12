Um drink no inverno

Bebida com bebida rende drinks ótimos, mas existe algo meio mágico, meio de bruxa ao misturar folhas, raízes e especiarias com álcool. Ah, mas ela vai falar de drink, essa coisa de menina, justo no Dia dos Pais? Vou. E você, leitor, vai me dar uma chance e, pelo menos hoje, dispensar a cerveja e repensar o Clube do Bolinha neste restinho de inverno. Eis os argumentos.

Quando resolveu expandir os horizontes abrindo casa nova, o Pereira repaginou o cardápio e nele incluiu duas roskas que usam tempero de uma forma luxuosa. Ambas são resultado de uma consultoria de São Paulo e nos foram apresentadas assim: o bartender da Barra, Valdinei Gomes, preparou uma, e o do Itaigara, Abel dos Santos, a outra. Fazendo as honras da matriz, Gomes juntou melancia, maracujá e açúcar de pimenta.

Aqui, o doce faz duas parcerias bem-sucedidas, com o azedinho da fruta e com um ardor quase escondido da dedo-de-moça batida sem as sementes. Com a experiência de quem inaugurou, além do Pereira, os bares do Soho e do Zen, Gomes filosofa que o cliente começa a beber com os olhos e que, para drinks delicados, sempre haverá curiosidade.

Ele tem razão. Os meus brilhavam ao ver Abel preparar a roska de limão, lima-da-pérsia e capim-santo, que ele mesmo planta no quintal, em Luís Anselmo. Levinho, o cheiro cítrico se mistura a uma paz verde. Abel, que promove um campeonato baiano de drinks, acha que essas novas misturas têm o mérito de futucar o comodismo, o que é confirmado pelo dono do lugar, Gustavo Baiardi. É ele quem explica que a proposta do Pereira é ser um gastrobar, dando ao público outras opções além da cerveja e do chope.

Também faz toda a diferença não economizar na qualidade da vodca, do rum, do gim, seja a bebida qual for. Para setembro, a novidade são os drinks moleculares, candidatos a modinha da vez na gastronomia do Brasil. Aguardem um espumante com esferas de pêssego e um bloody mary feito com cubos de vodca e de tomate temperado, flor de sal e lasquinhas de limão. Enquanto esse dia não chega, nos despedimos provando um mojito, clássico cubano montado com um cuidado paternal por Gomes. Um bouquet de hortelã que faz verão em qualquer dia de agosto.



Sindicato e picolé

Reza a lenda que, há muitos anos, tinha esse ator no Teatro Vila Velha que dava de beber à sua boemia nos intervalos de uma peça. Era o rapaz ter uma folguinha e ele descia até o Quintal, vestido de príncipe, e pedia ao garçom uma dose de cachaça com uma rodela de limão, açúcar e canela. Tomava de um só gole e voltava ao palco. A cena se repetiu tantas vezes que, um dia, o povo da mesa ao lado reivindicou, cheio de curiosidade, a bebida daquele "príncipe maluco". Estava inventado o drink do Centro da cidade.

Quem conta essa história é José Jorge Queiroz, que assumiu o bar há 12 anos e fez questão de manter cardápio, garçom e até a cozinheira. Boa-praça que só, Jorge ensina que um príncipe maluco deve ser bebido na ordem que a pessoa quiser, mas que o segredo talvez seja o de salvar a canela para o final e manter o hálito doce mesmo quando seu espírito já estiver devidamente relaxado. Esse é um clássico do qual ninguém que senta ali no Quintal deveria fugir. Agora, novas experimentações existem, uma delas se encaixa feito um erê nos drinks propostos para esta matéria.

Não é folha ou especiaria o que tempera a cachaça licorosa desenvolvida pelo casal José Jorge e Graça Novaes. É bala de menta. Um copo verde perfumado já esquenta o coração e deixa a boca geladinha. Nome ainda não tem, está sendo fabulado pelos inventores, que farão uma degustação no dia 13 de setembro, quando a bebida será lançada oficialmente junto com o Sindicato da Cachaça, outro projeto dos donos do Quintal. O associado paga por uma garrafa, que fica guardada a sua espera entre os 80 títulos da casa, e ainda ganha uma carteirinha exaltando sua nova condição etílica. A ideia, explicam, é fortalecer em Salvador uma cultura que já domina os bares do interior, onde a branquinha quase sempre desbanca a loira gelada. Quando for ao Quintal, permita-se o devaneio com o príncipe, a bala e, quem sabe, uma infusão de erva-doce ou de plantas que carregam sabedoria antiga, como o pau-de-resposta.

E nosso roteiro termina do jeito que começou, com vodca, mas acrescentando a ela um elemento que fará todo pai lembrar que também é filho. Isso porque as roskas especiais da Confraria Mediterrâneo vêm com um picolé dentro. Fosse só o gelo e o tempo se encarregaria de deixar a bebida mais diluída, afundando as frutas pesadinhas de álcool. Acontece que, quando o picolé derrete, ele vai encorpando a roska, deixando-a ainda mais gostosa do que estava, assim, querendo ser frapê.

Foram mais de 30 frutas em estudo até chegar às cinco escolhidas, contou o sócio Felipe Colares. Cada roska leva o nome de um país mediterrâneo, e o difícil é escolher uma só. Me dê razão: a Itália é feita de limão-siciliano, uva verde, hortelã e picolé de cupuaçu. A França é amora, framboesa, tangerina e picolé de uva. A Espanha tem lichia, blueberry, manjericão, tangerina e picolé de limão. No Marrocos, pimenta dedo-de-moça com tangerina e picolé de mangaba. A Grécia também tem esse picolé, mas com gengibre, hortelã e lima-da-pérsia. O barman Adenilton do Carmo entregou que a Itália é a mais pedida, e dessa ele chega a fazer umas 15 por noite, a maioria para mulheres. Tem maridão que dispensa o uísque e vai na roska também, com o detalhe de pedir a Adenilton que, por favor, tire a frescurite do picolé.

Dou risada lembrando de um quadro do TV Pirata, o TV Macho, no qual homem que é homem cospe, coça o saco, enche a cara de pinga e dá uns tapas na mulher. Depois lembro de Brad Pitt, que adora piña colada, abacaxi com leite condensado, se duvidar, num copo com guarda-chuvinha de papel crepom. Tudo uma questão de atitude. Tento fugir de outro clichê, o de que mulher é bicho indeciso, e vou de Espanha. Taí uma roska que não tem a menor crise ao se apropriar de frutas de outros países para forjar sua identidade e, cá para nós, ser uma delícia. Dica: apesar de não estar no cardápio, o barman prepara clássicos temperados. É só pedir

