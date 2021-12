Um dia sem Deus

O senso comum diz que religião não se discute, mas a julgar pelas últimas semanas - últimos tempos, melhor dizendo, para ser mais exata, sendo mais vaga - parece que não se fala de outra coisa. Mesmo para aqueles que não creem, é difícil negar que Deus seja (ou pelo menos esteja) onipresente. Na arquitetura das cidades despontam templos novíssimos cada vez maiores e mais extravagantes, dentro dos quais se aprisionam os políticos mais poderosos de um Estado laico. Deus é ostentação. Crucifixos e bíblias ocupam paredes e púlpitos dos tribunais e câmaras, no lugar sagrado que deveria se reservar à Constituição brasileira. Deus é lei.

Redes de TV exibem ininterruptamente programas religiosos que, sempre em nome Dele, não cessam de gritar pelo demônio, eleger e perseguir inimigos. Deus é fúria. A revista de moda dá dicas de como se vestir para ir ao templo. Deus é fashion. Um suposto líder religioso afirma que assassinatos e acidentes fatais de figuras públicas foram o resultado de afrontas a Ele. Deus é vingança. Na banca de rua onde se vende uma iguaria da cultura afro-baiana, anuncia-se: "Acarajé de Jesus". Deus é fraude. No caminho para o aeroporto, pregado numa árvore, um cartaz lembra, ameaçador: "Só Jesus salva". Deus é exclusividade.

O jogador de futebol faz um gol e agradece a Ele. Deus é torcida. O time adversário empata e o outro jogador aponta um dedo para o céu: "obrigado, Senhor!". Deus é volúvel. No vidro traseiro do carro está escrito em letras garrafais: "Foi Deus que me deu". Deus é (pa)pai. Num cartaz de metrô, divulga-se um novo aplicativo para smartphone: está sem tempo? Basta fazer o upload do seu pedido e outras pessoas rezam por você. Deus está online. Claro, o aplicativo aceita pagamento por cartão de crédito. Deus é capitalista.

Se somente por um dia pudéssemos todos esquecer a palavra Deus e dar às coisas o nome que elas verdadeiramente têm, talvez evitássemos que o Mistério, a interrogação primeira e última, a mais poderosa ilusão humana, se reduzisse a uma projeção coletiva banal e cruel. Porque, com certeza, se existir, Deus é mais.

