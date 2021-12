Um café no bairro boêmio

Depois de solicitar um pedaço de torta no balcão, uma cliente se dirigiu a uma mesa em que repousava uma mochila e perguntou a uma pessoa da mesa ao lado se o lugar estava vazio. Como não recebeu resposta, veio sentar-se ao meu lado. Ao final do seu lanche, levantou-se e chamou a atenção da atendente com um aceno de mão. Tinha dificuldades para falar, ficou claro, e expressou com os dedos perto da boca o melhor elogio que poderia fazer sobre a generosa fatia de ouro branco (R$ 13,90). Vou ter que voltar outro dia para provar.

Escolhi um crepe de fraldinha com molho barbecue (R$ 21,90), uma soda italiana (R$ 9) e depois um cappuccino a la creme (R$ 8,50), que vem com a borda da xícara rodeada de nutella, numa versão não alcoólica da tequila, em que os sabores se misturam no momento em que se encostam os lábios no recipiente.

A soda tem receita universal, misturada a um xarope de frutas à escolha do cliente, e o crepe estava bom, mas o destaque foi essa mistura de café com um dos mais famosos produtos à base de chocolate. O café serve também caldos, como o de sururu (R$ 12), e a partir das 17h serve sopas, de frango e de legumes (R$ 8). Dá também para tomar cerveja long neck (R$ 7). Mas, sem dúvida, o ponto forte são as guloseimas expostas na vitrine.

O ambiente é agradável com atendentes solícitas. O ambiente, pequeno, é propício para quem vai só ou com no máximo dois acompanhantes. Além das mesas internas, cada uma com duas cadeiras, há uma mesa alta que fica na varanda.

La Creme cafeteria Praça Brg. Faria Rocha, s/n, Loja 6 – Rio Vermelho. Telefone 3052-6006. De segunda a sexta, das 8h às 20h. Sexta a domingo, das 8h às 22h.

Destaque O café oferece seis combos para café da manhã, com valores entre R$ 14 e R$ 16. As combinações podem incluir jarra de suco, café com leite, iogurte, salada de frutas e baguete, entre outros itens.

adblock ativo