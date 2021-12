Tudo em nome do equilíbrio

O sorriso desenhado no semblante sereno não se desfaz enquanto a mestra taoísta Jerusha Chang, 57, executa uma sequência de movimentos do tai chi pai lin, no centro de uma sala no 13º andar de um dos espigões da Avenida Tancredo Neves. A beleza da coreografia, suave e firme, parece hipnotizar a pequena plateia de praticantes reunida no Espaço T’ai, um dos poucos em Salvador reconhecidos pela Associação Tai Chi Pai Lin, dirigida por Jerusha, desde a morte de seu fundador, mestre Liu Pai Lin. Com sede na Vila Madalena, em São Paulo, a instituição dá continuidade ao estilo e aos ensinamentos do mestre chinês que difundiu a prática de base taoísta do tai chi chuan no Brasil. Jerusha foi discípula e tradutora do mestre durante 23 dos 25 anos que ele viveu no País. Curitibana de nascimento, filha de pais chineses, ela teve o primeiro contato com “a prática que harmoniza o homem com a natureza” ainda criança, vendo o pai e o irmão praticando no quintal de casa. “Aquilo me tocou muito”. Anos depois, Jerusha encontraria seu mestre. Para ela, o tai chi pai lin, hoje adotado nas bases de saúde pública de São Paulo, é um aprendizado para uma vida longa, saudável e plena.

O que diferencia o estilo que ficou conhecido como tai chi pai lin de outros estilos de tai chi chuan?

Originalmente, o tai chi chuan é uma prática taoísta. Chang San Feng era um mestre taoísta que colocava o tai chi chuan em primeiro lugar, como uma prática para o despertar da espiritualidade e a busca da saúde. Então, o tai chi chuan que o mestre Pai Lin trouxe para o Brasil mantém essa origem taoísta, dessa prática da serenidade com raiz no movimento. Mas, infelizmente, a maioria das escolas está voltada para o aspecto marcial, o aspecto externo, da forma, da técnica, e se perdeu dessa origem, da prática mais interiorizada que o mestre Liu trouxe.

Essa foi a contribuição do mestre Liu Pai Lin ao tai chi chuan no Brasil.

Sim, trazer o tai chi chuan na sua origem, enquanto uma prática que tem raiz no treino interno; no despertar das suas raízes; no despertar do nosso ser microcósmico para que a gente possa estar em harmonia com o macrocosmo.

Como definiria o mestre Lin?

Ele foi um verdadeiro exemplo da prática taoísta da qual falava. Naturalmente tem uma vida mais longa e depois de velho volta a ser criança. Quando chegou aqui ao Brasil já estava nesse caminho de retorno. Ele falava: “Estou no caminho de volta”. Na verdade, ele já tinha subido a montanha. A gente teve o privilégio de conhecer o mestre numa fase em que ele estava despertando todo o seu potencial. Ele transmitiu para nós beleza e plenitude.

E qual foi o seu grande aprendizado em tantos anos de convivência com Pai Lin?

Aprendi que, antes mais nada, o tai chi está dentro de nós, que representa essa unidade do céu e da Terra e que a gente deve reconhecer e preservar dentro de nós. Essa região ao redor do umbigo representa o nosso tai chi. O mestre falava que o tai chi está fora e dentro de nós.

É como se nós tivéssemos a própria representação do yin e do yang em nós mesmos?

Isso. Reconhecer que você é inteiro quando o seu tai chi está aqui (ela põe as mãos no umbigo). Se você reconhece e abraça esse tai chi, você está unido à natureza. Unido e em harmonia com ela.

É esse reconhecimento que se entende como caminho para a saúde e longevidade?

Sim, é a nossa raiz de energia. No momento em que a gente reconhece essa raiz e está em contato com ela, não só preservamos a nossa energia, como também estamos abertos para captação da energia divina.

Daí vem a força do praticante?

Sim, desse círculo de poder.

Hoje, fala-se que esta prática resulta em um ganho de massa óssea e de flexibilidade muscular, e já existe um reconhecimento de que ela é capaz de atuar na prevenção da osteoporose e do mal de Alzheimer. É verdade?

Sim. Já existem pesquisas médicas científicas comprovando esses resultados. Na medicina tradicional chinesa, considera-se que a osteoporose está diretamente ligada ao enfraquecimento da energia dos rins. E o tai chi fortalece os rins. Através da movimentação suave e circular, ela massageia os rins e, através da respiração interior, ativa a energia dos rins, dando vitalidade ao praticante. Quanto ao Alzheimer, também podemos dizer que a prática do tai chi chuan atua prevenindo a doença, pois ela relaxa os nervos cerebrais, ativa a energia cerebral e equilibra os dois hemisférios cerebrais, mantendo a mente viva e lúcida com o potencial cerebral desperto. O mestre Liu Pai Lin foi um grande exemplo, pois exibiu, até o final da vida, um corpo ágil e flexível e uma mente viva e desperta, com uma memória fantástica e uma percepção extrassensorial desenvolvida.

Vitalidade, saúde e longevidade seriam então os principais benefícios da prática do tai chi chuan?

Sim. A prática do tai chi acessa essa energia, e a força dessa energia é vital para o organismo.

E quem é o público do tai chi?

O público é muito diversificado, porque o tai chi atende às necessidades das pessoas em todas as faixas etárias. Muitas pessoas procuram, porque o tai chi deixa a sua inteligência mais desperta e, para preservar a sua naturalidade, é uma prática ótima. Para o jovem, funciona também como um freio, porque ele tem um ritmo, às vezes, nessa velocidade. O mestre falava: ‘O jovem é uma flor em botão’. Desabrocha muito rápido, mas às vezes murcha mais rápido. No momento em que murcha, envelhece precocemente.

Então, a prática traz equilíbrio para as pessoas seja qual for a faixa etária?

Sim. Na minha idade, é uma prática que tem um público muito grande. Porque é quando a pessoa começa a se sentir mais vulnerável às doenças, a baixar a imunidade, então muitos procuram o tai chi para ter essa recuperação de energia. E, atualmente, em São Paulo, a gente vê muitos médicos indicando o tai chi pai lin, porque é uma prática de equilíbrio físico-emocional. Agora mesmo, teve um congresso internacional onde funcionárias da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo apresentaram trabalho de pesquisa sobre a diminuição significativa no uso de medicamentos a partir da prática de tai chi pai lin para problemas crônicos e de ordem psicossomática. Por isso, muitos médicos da rede de saúde pública de São Paulo recomendam o tai chi pai lin para usuários das Unidades Básicas de Saúde.

Como funciona isso e como impulsionou o número de praticantes?

É um trabalho pioneiro. São 150 unidades básicas de saúde nas cinco regiões de São Paulo com a prática de tai chi oferecida como saúde pública. O número de praticantes cresceu muito, principalmente a partir da adesão do serviço público. Em 2002, demos formação em tai chi pai lin para 200 funcionários da secretaria da saúde, com o compromisso de eles implementarem a prática em seus locais de trabalho. Na Associação Tai Chi Pai Lin, há um aumento de praticantes, e também de interessados em receber uma formação como multiplicadores para levar às suas cidades. Assim, estamos continuando o trabalho do nosso mestre, que veio aqui para a Bahia também, onde formou muita gente, além de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, Argentina e México.

Onde é possível aprender e praticar o tai chi pai lin?

A partir de 1990, o mestre Liu Pai Lin deu cursos de formação no Brasil, em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador, onde deixou representantes do tai chi pai lin. Em Salvador, há o Espaço T’ai, que é conduzido por Flávia Cirne, e também o professor Ernani Franklin, que dá aulas em parques públicos.

A senhora falou de resultados em congressos, do trabalho que está sendo realizado pelo serviço de saúde pública em São Paulo e do número crescente de praticantes. Isso demonstra a popularidade do tai chi?

Sim. Podemos dizer que, hoje, o tai chi chuan já é reconhecido mundialmente como uma prática que dá saúde e equilíbrio às pessoas, garantindo uma vida mais plena.

O equilíbrio leva à saúde e à paz?

Equilíbrio, saúde e paz são sinônimos. O equilíbrio é a serenidade interior, mas, ao mesmo tempo, ele é também a vitalidade para lidar com as questões externas, do mundo.

A senhora já praticava, antes do encontro com o mestre Liu. Como o conheceu?

Conheci o mestre em 1977, no Brasil há pouco, dando palestras para a colônia chinesa. Já praticava tai chi chuan há dois anos, mas reconheci no mestre Liu meu mestre, que foi me respondendo todas questões existenciais, me dando uma formação de vida e autoconhecimento, permitindo a manifestação plena de meu ser microcósmico. E ele era uma pessoa simples, que nem deixava os discípulos o mistificarem. Era muito humano e participava de nossa vida comum, gostava de comer, beber e viver com alegria. Foi exemplo do caminho taoísta do retorno, pois viveu no Brasil uma segunda primavera com plenitude, saúde e espírito desperto. Tive o privilégio de aprender com o mestre em convivência diária por 23 anos, por isso tenho a responsabilidade de seguir transmitindo seu precioso legado com fidelidade na forma e no coração.

Mas, independentemente da presença e da convivência com um mestre, como o tai chi chuan é capaz de nos transformar?

Você fica muito mais tranquilo. A sua relação com as pessoas melhora e a mente também. Além disso, você ganha o despertar da espiritualidade.

Muita gente ainda acha a paz interior um abstracionismo e acaba preferindo a companhia do estresse. Por que acha que ainda acontece tanto isso?

Infelizmente, a maioria das pessoas desconhece o próprio potencial de vida, a sua natureza cósmica e divina, e, por isso, vive na ilusão do material e do aparente, vive para o exterior, em detrimento do interior. Daí a importância de divulgar o tai chi pai lin como um legado deixado pelo nosso mestre para o brasileiro se reconhecer, despertar seu potencial e realizar plenamente a sua vida e espírito, fazendo jus à sua condição de ser humano.

Onde praticar

Tai chi pai lin

Espaço T’ai: Avenida Tancredo Neves, 620, sala 1309. Tel.: 71 9956-4166;

Grupo Tai Chi Pai Lin: vários locais. Tel.: 71 3264-5875

