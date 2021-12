Trazido ao Brasil por uma baiana, programa de emagrecimento contabiliza perdas de até 100 quilos

Evitar comprar sapatos com cadarços por não conseguir amarrá-los ou não alcançar algum objeto que caiu no chão. Na hora de estacionar, um processo: é preciso desengrenar o veículo e empurrá-lo até a vaga. Tudo isso por ser impossível abrir a porta e passar pelo espaço entre o seu carro e o carro do lado. Roupas? Não são aquelas que se deseja e sim as disponíveis no tamanho. Essas eram apenas algumas das dificuldades que o professor universitário Marcelo Gantois, 58, enfrentava em 2013, quando pesava 144 quilos com 1,78 metro de altura.

Marcelo nasceu com cinco quilos e sempre esteve acima do peso. Quando criança, foi diagnosticado com obesidade infantil. Aos 53, sua mulher descobriu um câncer de mama, o que o fez finalmente repensar a saúde. Depois de tentar inúmeras dietas, a única solução parecia ser a bariátrica. Mas, buscando outros caminhos para o emagrecimento, em outubro de 2013, ele conheceu o método criado pelo médico argentino Máximo Ravenna.

Criado em 1993, o primeiro Centro Terapêutico Máximo Ravenna foi implantando em Buenos Aires, capital argentina. Desde então, a clínica já atendeu mais de 100 mil pacientes. A primeira clínica especializada nesse método no Brasil foi aberta em Salvador em 2009, pela empresária baiana Moema Soares – que abriria outras duas, em São Paulo, em 2010, e em Brasília, em 2012. Paciente em manutenção, ela perdeu 47 quilos em sete meses em 2007.

O resultado não apenas a deixou satisfeita, mas fez com que decidisse trabalhar com o método. “Mudou tanto a minha vida que falei ao Dr. Máximo Ravenna que precisávamos levar o conceito ao Brasil”. E a expansão segue. “Quando ampliamos, pensamos logo em São Paulo e Rio de janeiro, porém o número de pedidos era grande, antes mesmo de abrir, em Brasilia. Já tinhamos 32 pacientes a distância. Com certeza, o próximo passo será o Rio de Janeiro”.

Localizado na Avenida Tancredo Neves, com uma infraestrutura que inclui auditórios, salas de atividades físicas, espaço nutricional, restaurante e consultórios médicos, em oito anos, o centro terapêutico já atendeu mais de 10 mil pessoas e passou por três grandes reformas. Hoje, conta com cerca de 500 clientes ativos apenas na capital baiana. Em todo o país, mais de 20 mil.

Perda por etapas

O programa proposto por Ravenna se divide em etapas, a primeira delas é o emagrecimento. Quando Marcelo Gantois resolveu tentar, ainda em outubro de 2013, pesando 144 quilos, o primeiro passo foi se inteirar de como funcionaria o tratamento. Sandra Geã Brito, gerente administrativa da unidade Salvador, explica que o comprometimento do paciente é mesmo a base de tudo. “O paciente precisa estar ciente do funcionamento e estar decidido a seguir com disciplina os passos”.

Após a palestra, Marcelo fez a matrícula e levou 11 meses na fase inicial – de emagrecimento –, perdeu nada menos que 60 quilos. “Mudei toda minha alimentação, seguia à risca a dieta da nutricionista, deixei de ir a muitos aniversários para me afastar daquilo que eu sabia que iria me tirar do foco, visitava diariamente os grupos terapêuticos para me identificar e fortalecer minha mente a se manter no processo”, explica. E o processo inclui um rigoroso controle, que é feito por uma equipe multidisciplinar que inclui médico, nutricionista, psicólogo e educador físico.

Durante o plano de emagrecimento, como o foco do paciente é perder peso, ele precisa seguir a dieta, realizar as consultas de acompanhamento mensais com os quatro especialistas e ingressar em algumas das atividades oferecidas no espaço – adaptadas de acordo com a necessidade de cada um –, como alongamento, dança, ioga, pilates, muay thay, musculação, grupos de corrida, entre outros. Além disso, há as reuniões dos grupos terapêuticos.

Alcançando o peso ideal, é hora então de partir para a segunda etapa: a transição. Nessa fase, é ajustado gradualmente o programa alimentar e o paciente passa a frequentar o grupo de manutenção, além do acompanhamento nos grupos operacionais terapêuticos. Na transição, as atividades físicas devem ser ampliadas. “ A tríade para manutenção de peso baseia-se em aprender como se alimentar, praticar atividade física regularmente e cuidar da saúde mental”, explica a nutricionista Thaís Rosa.

Ravenna Plus

Marcelo hoje está na fase final do Clube Ravenna Plus – programa que inclui consulta mensal com nutricionista, consulta médica a cada seis meses, acompanhamento nos grupos terapêuticos e programa semanal de atividades físicas –, mantendo os 85 quilos conquistados. Assim como ele, a terapeuta Ester Lima Pires, 58, mantém há quatro anos os 65 quilos.

Em agosto de 2013, quando decidiu procurar a clínica e arriscar um tratamento mais sério, ela pesava 138 quilos. Com histórico familiar de obesidade – seus sete irmãos fizeram bariátrica –, ela não aceitava passar pelo processo cirúrgico. “Comecei a engordar depois do primeiro filho. Engordei 40 quilos, mas depois consegui perder. Aos 33 anos engravidei novamente e engordei 45 quilos, um ano depois fiquei viúva e nunca mais emagreci”.

Quando entrou na menopausa, a ginecologista alertou que a única chance para Ester não sofrer com problemas de saúde, já que não podia fazer reposição hormonal, seria perder peso. Foi quando conheceu o método Ravenna. “Eu passei a frequentar a clínica diariamente, seguia todas as orientações dos médicos e não faltava aos grupos terapêuticos, cheguei a ir lá três vezes ao dia”. Tanto rigor acabou dando certo. Em 12 meses, Ester perdeu 73 quilos.

Para Vítor Carvalho da Fonseca, 22, além da dieta, da mudança de hábitos e do acompanhamento do nutricionista, o grande diferencial é tratar a mente. “Você percebe que existem pessoas que passam as mesmas dificuldades que você, e a comida deixa de se tornar uma compulsão e passa a ser uma necessidade, você muda seu estilo de vida e o modo como enxerga a comida”, diz.

Ele entrou na clínica pela primeira vez encaminhado pelos pais, aos 14 anos, quando pesava 144 quilos. Durante o processo, frequentou o grupo terapêutico de crianças e jovens e perdeu 38 quilos, mas abandonou o tratamento e voltou a engordar. Só em 2015, com 17 anos, voltou ao Ravenna e perdeu 40 quilos em oito meses. “Além da dieta e da atividade física, o grupo terapêutico ajudou muito”.

A terapia psicológica, individual e em grupo não garante ao paciente a cura para a obesidade, como explica o psicólogo Ricardo Gueudeville. Mas o fato de o tratamento associar a dieta a um acompanhamento terapêutico aumenta as chances. “O paciente aprende a se responsabilizar pela sua história e a construir um novo projeto para si. Significa aceitar as suas fragilidades e, ouvindo histórias similares de tantas outras pessoas, nos grupos terapêuticos, reinventar-se como um novo sujeito, adotando um novo estilo de vida mais pertinente à sua singularidade”.

Novas vidas

Para a enfermeira Milena Marcelino, 28, emagrecer foi bem mais que resolver apenas uma singularidade. Durante toda a vida ela tentou fazer dietas, mas sempre voltava a engordar e nunca chegava ao peso ideal. Em 2014, casou e queria realizar o sonho de ser mãe. “Fui a uma endocrinologista e falei sobre meu desejo de ser mãe. Ela falou que não seria possível, pois com 100 quilos ou eu iria morrer de eclâmpsia ou poderia desenvolver uma diabete gestacional e o bebê morreria após o parto”. Depois disso, ela decidiu que faria de tudo para emagrecer e realizar o sonho de ser mãe. Em maio de 2015, começou o tratamento em Ravenna.

Durante o processo de emagrecimento, ela fraturou o pé e, mesmo andando com cadeira de rodas e afastada do trabalho, conseguiu manter-se firme no tratamento, com visitas regulares à clínica e exercícios adaptados. Em maio de 2016, já estava pesando 40 quilos a menos. Em junho deste ano, engravidou e está com seis meses de gestação da filha. “Continuo frequentando três vezes na semana os grupos terapêuticos e não pretendo sair nunca”, conclui.

Desafio paulista

Em São Paulo o método Ravenna chegou há sete anos. A unidade paulistana abriu as portas em 2010, numa data muito especial, 11 de outubro, Dia Mundial de Combate à Obesidade. Para dar um suporte ainda maior aos pacientes e melhorar o atendimento, em 2016, uma nova unidade foi construída, ampliando toda a estrutura. A unidade 2 da Clínica de São Paulo oferece espaço jovem, salas para atividade física e para grupos terapêuticos de jovens e crianças.

Estima-se que o centro terapêutico já tenha atendido, nas duas unidades paulistas, cerca 10 mil pacientes desde a sua inauguração. O consultor de tecnologia da informação Flávio Sacramento, 37, e a analista de banco de dados Teresa Martins, 57, são dois destes e tiveram extremo êxito com seus objetivos.

Flávio está na clínica há quatro anos e, nesse período, conseguiu eliminar cerca de 70 quilos. No momento, encontra-se em uma fase mais elevada, a de manutenção do peso. Já Teresa conheceu o método há pouco tempo, apenas quatro meses. Só este período já foi o suficiente para que ela eliminasse mais de 30 quilos. Em comum, ambos já haviam tentado outras opções antes de conhecerem o método, mas nenhuma foi tão bem-sucedida quanto.

“Já passei por endocrinologistas e nutricionistas, isso depois já ter penado bastante tentando sozinho. De início, tudo ia muito bem, mas à medida que o tempo passava, as energias se esvaíam e a motivação ia junto. Foram inúmeras tentativas frustradas. Em cada uma delas, pouco tempo depois começava a engordar novamente, sempre voltando todos os quilos perdidos além de outros como brinde”, diz Flávio, que antes de iniciar o tratamento chegou aos 147 quilos.

Teresa não apenas tentou outras opções como chegou a realizar uma cirurgia bariátrica por recomendação médica. “Em 2009, cheguei a pesar 160 kg e, como consequência, desenvolvi diabetes. Conforme as orientações dos médicos, eu precisava emagrecer de forma rápida para reverter o quadro. Na época, a única solução foi a bariátrica”.

Mas, embora seja uma opção buscada pela maioria dos pacientes que querem um emagrecimento rápido, não é a única solução. Caso não haja um acompanhamento posterior, os riscos de ganhar todo o peso perdido são grandes. Uma pesquisa realizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) constatou que boa parte dos pacientes que perdem peso após este procedimento o ganha novamente devido à mudança na produção de um hormônio produzido pelo intestino. E este foi o caso de Teresa, que, após a cirurgia seu peso caiu de 144 para 99 quilos, porém foi algo que se manteve por apenas seis meses.

“Em Ravenna, além da avaliação médica, orientação nutricional e atividade física, existem grupos terapêuticos e consultas psicológicas como ferramentas importantes para o controle da compulsão alimentar. Vamos nos fortalecendo dia após dia para não recorrermos à comida em situações difíceis da vida”, disse a analista. Para ela, este apoio psicológico durante o processo tem sido primordial.

De acordo com Flávio, os grupos terapêuticos fizeram – e ainda fazem – total diferença em sua caminhada para a perda de peso. “Lá nos sentimos acompanhados e compreendidos. Não há qualquer tipo de discriminação ou exclusão, por exemplo. É possível formar alianças de compromisso com a alegria, o bem-estar e a resiliência. Ter relações para uma vida. Lá se formam novas identidades e histórias de superação que vão muito além da relação com a maneira de se alimentar e relacionar-se com o corpo”.

Camila Avilelis, coordenadora da equipe de nutrição da unidade de São Paulo há cinco anos, afirma que, com a ajuda destes grupos, a ansiedade já diminui nas primeiras 24 horas. “Em 72 horas, o paciente já não sente tanta fome. As mulheres perdem em média de 5% a 7% do seu peso por mês, e os homens, de 7% a 10% neste mesmo período”.

Cem quilos

O professor Antônio Neto, 51, que mora em Brasília, conviveu com a obesidade a vida toda. Tentou diversos métodos para emagrecer, mas nenhum deu certo. Quando alcançava alguma meta, rendia-se ao final da dieta e voltava a engordar. Aos 35, ao observar que nada dava certo, entregou-se de vez e chegou aos 200 quilos. “Comecei a ter vários problemas de saúde, minha imunidade ficou muito baixa e tive uma infecção muito séria. Foi aí que tentei emagrecer novamente. Mas todos os médicos que me atendiam diziam que deveria fazer bariátrica”.

Resistente a essa ideia, Antônio diz que saiu em busca de outra opção. “Nunca quis fazer essa cirurgia, sempre me pareceu muita mutilação. Além disso, meu irmão mais novo tinha feito, emagreceu bastante, mas engordou novamente”, conta.

A procura por uma nova fórmula para emagrecimento chegou ao fim quando a acupunturista de Neto, que também trabalhava com a área de nutrição, indicou um método pouco conhecido ainda chamado de Ravenna. Para o professor, foi de grande impacto saber sobre o tempo em que ele poderia alcançar a meta, que era chegar ao 80 quilos. Na época, com pouco mais de 180 quilos, ele imaginava que chegar ao peso ideal demoraria dois, três anos. Quando descobriu que as contas indicariam muito menos, resolveu se aventurar.

“Aí eu comecei a fazer. Resolvi não pensar, não julgar, não analisar o que estava fazendo, mas simplesmente seguir o que estavam me dizendo. Eu passei mais de um ano da minha vida dedicando quase toda a minha energia para fazer isso. O esforço valeu a pena, perdi mais de 100 quilos em 13 meses”, explica, com o sorriso no rosto de quem chegou aos seus objetivos.

Investimento

Quem não conhece o método pode até achar que a mensalidade seja um pouco salgada. Hoje o tratamento completo pode chegar a custar até R$ 2 mil por mês. Contudo, a clínica oferece no período de emagrecimento serviços que, procurados separadamente, ultrapassariam com facilidade este preço, como explica Camila Avilelis. “É um investimento que é muito justo. Se o paciente não busca o Ravenna, mas vai atrás de tudo que oferecemos, de todos os serviços, separadamente, ele vai pagar o triplo. No mercado de Brasília, por exemplo, há endocrinologistas que cobram R$ 2 mil por apenas uma consulta. Comparado a eles, o preço é superbarato”. Quem chegou lá garante que vale.

adblock ativo