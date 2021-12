Traga-me um bode, por favor!

Muita gente ainda torce o nariz para paladares, digamos, exóticos. É o caso do bode, cujo sabor meio travoso e o aroma característico tendem a ser rechaçados por comensais de primeira viagem. Costuma-se dizer que a carne do pequeno mamífero exala uma espécie de azedume um tanto enjoativo. No Bar Xique-Xique, nos Barris, tais características não existem qualquer que seja a especiaria servida à base da carne de bode. “Esse ranço de que o povo tanto fala é exalado por uma glândula que precisa ser retirada na hora do abate. É comum em bodes velhos. Por isso, só trabalhamos com bode novo”, explica Sandro Rocha, 45, que comanda o estabelecimento há sete anos.

Carro-chefe da casa, o bode figura no cardápio em versões de entrada, a exemplo do espetinho (R$ 11), como tira-gosto (R$ 29, para uma pessoa), servido com farofa de manteiga e salada vinagrete, ou na pegada mais robusta (R$ 52, duas pessoas), na qual é adicionado o feijão tropeiro. Há também a deliciosa carne de sol de bode (R$ 36), com aipim ou fritas, e a suculenta costelinha de bode (R$ 29), com salada e farofa.

Mas a menina dos olhos do lugar, acredite, é outro: eis o escondidinho de carne de sol de bode (R$ 36, uma pessoa; e R$ 49, duas), envolto num purê de aipim de fazer aguar quem está ao redor. Vai uma dica: para os apreciadores, antes de o garçom despontar com o pedido, peça uma dose de Assuá (R$ 6), cachaça artesanal produzida na homônima Xique-Xique, cidade do sertão baiano que batiza o espaço. Uma pequena rodela de limão com pouco sal caem bem ao apreciar esse tipo de linhagem. Prato servido, agora é só pedir uma cerveja puro malte (entre R$ 6,50 e R$ 11) e cair pra dentro. Bom apetite!

Xique-Xique | Rua Rockfeller, 39 – Barris. Tel. (71) 3343-6098

Destaque | O cardápio da casa também dispõe de frutos do mar, como lambreta, moquecas de peixe e caranguejo. Aos sábados, a partir das 14h, a pedida é curtir as apresentações em formato voz e violão ou apenas instrumental

