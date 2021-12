Tradição e cerveja

“Cem anos, com corpinho de trinta!”, diz a descrição no Facebook do Velho Espanha Bar e Cultura, inaugurado no mês passado, com festival de música que movimentou o bairro dos Barris. A nova administração do quase centenário Bar do Espanha mudou o nome e a cara do lugar. Foram três meses de reforma para recuo e reconstrução do balcão, colocação de luminárias e descasco das paredes para deixar o adobe exposto. Quadros em homenagem aos antigos fregueses Glauber Rocha e Setaro, e de carnavais passados enfeitam as paredes. Mas, para não apagar as “rugas”, foram mantidos as mesas de carretel, o teto de madeira de lei e o piso de ladrilho hidráulico.

A comida permanece de boteco. O prato mais pedido do novo cardápio, assinado pela chef Ariadne Maceió, é o Buraco Quente (R$ 12,90) – sanduíche sem o miolo do pão e com carne bovina e queijo. Tem os clássicos: pastel (R$ 15 e R$ 16), carne de sol (R$ 35) e batata frita (R$ 12), e as inovações, como a porção de bolinho de berinjela com queijo (R$ 16). Para fazer jus a um dos hobbies favoritos dos atuais donos e antigos clientes, Arthur Daltro e Uiara Araújo, há seis marcas de cerveja (R$ 8 a R$ 11) e sete cachaças de Minas Gerais (R$ 5, as simples, R$ 7, as especiais).

O “Cultura” do novo nome fica por conta dos shows ao vivo, seguindo o perfil intimista, com chorinho, clarinete e samba. Mas nem só de música vive o bar. Segundo Arthur, eles estão em negociação com o Balé Jovem de Salvador, para realizarem espetáculos solo (individuais) no espaço. Mas nada deve passar das 22h, “em respeito à vizinhança”, diz.

Destaque Os elementos tradicionais, preservados durante a reforma, tornam o ambiente mais aconchegante e familiar para os antigos clientes

Velho Espanha Rua General Labatut, 38, Barris. Aberto segunda, quarta, quinta e sexta, das 15h até a meia-noite. Aos sábados e domingos, funciona das 10h até a meia-noite.

