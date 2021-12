Trabalho de dia, música de noite: espaço no Rio Vermelho promove conexões criativas

Durante o dia, espaço de coworking, encontros e reuniões de artistas e empreendedores no epicentro do Rio Vermelho. No avançar da noite, a música vai preenchendo o ambiente do Mercadão.CC (ou Mercadão Criativo e Colaborativo), hub de cultura – espaço de conexões e trocas de informação – inaugurado no início do ano passado e localizado no térreo do casarão onde funcionou, durante anos, a lendária casa de show alternativa Idearium.

Na atual programação do espaço, aconchegante e alto-astral, a quinta é dia de jam (com o grupo Jazz in a Box), sexta e sábado DJs de música eletrônica, house e/ou afrobeat, domingo da cumbia do grupo Sonora Amaralina, e samba (Sandra Simões e Samba das Minas) na terça.

Shows de artistas locais e de outros estados também acontecem por lá, assim como o bazar quinzenal, regado a rock, de CD, vinil e livros. Tudo isso é divulgado nas redes sociais do Mercadão.CC. O horário de fechamento é 1h, mas não é muito rígido e, quando o movimento é intenso, a festa segue madrugada adentro. No bar, cervejas de diversos tipos, destilados, cachaça envelhecida e drinques, além de petiscos e lanches de empreendedores locais, como empanadas argentinas.

Para o verão, os sócios Messias Bandeira e Naymare Azevedo estão elaborando uma agenda, diurna e noturna, que inclui oficina de lambe-lambe, de arte visual com a VJ Ane Raze, projetos com tecnologia para a crianças e ensaios de bloquinhos de Carnaval.

O Mercadão.CC também deve entrar no roteiro da Festa de Iemanjá, no 2 de fevereiro. A ideia é apresentar um conjunto de atrações dentro da casa e, paralelamente, no Palco Raul Seixas, do outro lado da rua, conectando diferentes cenas musicais.

MERCADÃO.CC Rua Guedes Cabral, 20 – Rio Vermelho. De domingo a quarta, das 14h à 1h, e quinta, sexta e sábado, das 14h à 1h.

Destaque Livros de música e cultura pop estão à venda numa estante dentro do espaço – parceria com a LDM. Entre os títulos, The Beatles, de Steve Turner, e a autobiografia de Rita Lee.

adblock ativo