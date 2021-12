Toque de percussão

Nada de bicicleta, futebol ou videogame. A música foi o primeiro brinquedo de Kainã do Jêje. Os instrumentos do pai, percussionista, estavam sempre lá, espalhados pelos cômodos, convidando o menino a criar - um verdadeiro parque de diversões em casa. "Minha infância foi maravilhosa. Nasci e cresci no Terreiro do Bogum, que é a minha vida, o meu lar, onde me sinto em paz e protegido. Tenho orgulho em fazer parte dessa religião maravilhosa que é o candomblé". Aos 4 anos, Kainã já sabia tocar. Aos 7, entrou na Kissukilas, projeto que seu pai mantinha em paralelo ao Olodum. Após uma viagem de trabalho com o grupo pelos EUA, trouxe uma bateria para o garoto. "Quando me viu tocando claves do candomblé, meu pai já sabia que eu seria músico. A bateria virou meu objeto de estudo, minha diversão. E é assim até hoje". Da Kissukilas, Kainã foi tocar com Peu Meurray, participou da abertura dos jogos Pan-americanos e entrou para a Orquestra Rumpilezz. "Já me sentia profissional, desde pequeno, mas, quando comecei a tocar com a Rumpilezz, passei a me sentir um profissional de verdade". E não parou mais. Hoje, Kainã toca com Ivete Sangalo, com quem fez uma turnê pelos EUA recentemente. "Na música, o que me inspira são os meus voduns, os meus orixás e as minhas referências. Pretendo me tornar um grande músico, tocar muito por aí, trabalhar como produtor musical, fazer aquilo que gosto.

adblock ativo