"Tomara que chegue a hora", diz Gil em resposta a coro de "Lula livre"

O coro de "Lula livre" dominou a abertura da 11a Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE), que aconteceu na noite desta terça-feira no Teatro Castro Alves. Algumas horas antes, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva havia sido condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pelo caso do Sítio Atibaia. Homenageado do evento, o cantor e compositor Gilberto Gil respondeu aos gritos da plateia com um suave "Tomara que chegue a hora".

Antes de Gil subir ao palco, as atenções voltaram-se a líderes da esquerda presentes no teatro, como o candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, e a candidata à vice-presidência pelo PT, Manuela d'Ávila. Feito celebridades, os políticos foram cercados por estudantes dispostos a tudo para conseguir uma selfie.

A vice-presidente da UNE, Jessy Dayane, deu o tom do evento. "Nós acabamos de ser derrotados nas eleições. Poucos meses depois, na Bahia, terra de muita resistência, a gente reúne uma ruma de mulher, de bicha, de sapa, de trans, de bi, de preto e preta, para dizer: Tirem as mãos da educação. Nós resistiremos".

Gil também ressaltou uma certa singularidade baiana em meio ao atual cenário nacional. "Num momento como esse, com esse conservadorismo e esse reacionarismo todo que a gente respira por aí, intoxicante, o resto do Brasil instintivamente se volta para aquele lugar em que o espírito respira um ar ainda puro. Essa é a Bahia".

O cantor participou de uma espécie de 'talk show' com a pesquisadora Ana de Oliveira, que o apresentou como "o maior de uma geração que melhor sonhou o Brasil". Eles revisitaram o livro "Disposições Amoráveis", publicado em 2015 pela dupla, e lançado ontem em Salvador. No livro, Gil fala sobre espiritualidade, cultura, raça, tropicalismo e sustentabilidade, temas que voltaram a ser abordados ontem.

Pedro Gorki, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), perguntou a Gil sobre como responder ao crescimento de discursos racistas, machistas e homofóbicos, e o cantor preferiu explicar de onde eles nascem. "Esses discursos partem de gente conservadora, reacionária, que não quer permitir ao Brasil a condição de vanguarda. Gente que quer ser os Estados Unidos da América. Mas o destino do Brasil é mais além disso".

Ele também falou de como se sente próximo de Deus quando compõe. "Quando eu fico lá tecendo as palavras com uma agulha de crochê, tecendo as minhas blusinhas, eu estou tentando me aproximar de Deus e, por consequência, dos homens. Deus não é nada sem nós. Deus é a nossa invenção. Os que saem por aí dizendo que falam em nome de Deus... Falam nada".

A conversa teve intervenções musicais do baiano Tiganá Santana, que cantou músicas de Gil. O cantor não se aguentou e acompanhou as canções com uma luxuosa segunda voz. Ao final do evento, Gil fez uma rápida apresentação cantando Tempo Rei e Domingo no Parque.

Programação

Com o tema “Gil, um reencontro com o Brasil”, a Bienal da Une está comemorando 20 anos. A primeira edição também aconteceu em Salvador, em 1999. A programação vai até este domingo, dia 10. A expectativa dos organizadores é que 10 mil estudantes participem de oficinas, debates, conferências e mostras, que acontecem no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Uma das conferências mais aguardadas é a do pensador Boaventura de Souza dos Santos, que irá debater hoje, 7, às 16h30, os desafios para uma educação crítica e emancipadora, em diálogo com o reitor da Ufba, João Carlos Salles.

O outro espaço da Bienal é o Wet n’Wild, onde serão realizados shows, sempre a partir das 23h. Hoje tem Djonga, seguido das cantoras Márcia Castro e Márcia Short, com o projeto Xarás. Na sexta-feira, dia 8, será a vez de OQuadro e Baiana System. No dia 9, tem ÀTTOOXXÁ, Francisco, El Hombre e o Cortejo Afro, que faz homenagem a Gilberto Gil. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

Além dos shows, acontecerá a Caminhada Culturata, reunindo atrações como Filhos de Gandhy, Banda Didá, Ilê Aiyê. A concentração será no Campo Grande, no sábado, dia 9, a partir das 16h.

Na Mostra Convidada, os destaques vão para espetáculos baianos como Medeia Negra, do Grupo Vilavox, às 19h, e Looping: Bahia Overdub, dos artistas Rita Aquino, Felipe Assis e Leonardo França, às 20h, hoje, na Escola de Dança da Ufba.

Outro destaque é a homenagem ao ator Antônio Pitanga, que participará da sessão de exibição do documentário Pitanga, sobre sua trajetória, no dia 8, sexta-feira, às 18h15, no Auditório da Faculdade de Comunicação em Ondina.

O evento conta com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Salvador.

11ª Bienal da UNE – Festival dos Estudantes / 6 a 10 de fevereiro de 2019 / Universidade Federal da Bahia (UFBA), Campus Ondina /Entrada franca

