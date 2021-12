Todo mundo quer ser VIP

Noite de terça, 20h30. Na porta de um grande teatro, centenas de pessoas aguardam a abertura dos portões de acesso. Dali a pouco, assistirão a um concerto com estrelas da música baiana e participarão de um coquetel que marcará o aniversário de uma grande empresa local. A festa é privada. Os poucos mais de mil convites distribuídos foram muito disputados. Todos ali, em tese, são convidados. Enquanto aguardam a hora de entrar, os que passaram pela fina peneira dos anfitriões aproveitam para fazer o social.

Na multidão, no entanto, uma senhora vestida a rigor está sozinha. Olha, ansiosa, de um lado para o outro como se esperasse alguém. Vez por outra, aborda um dos convidados. As portas se abrem e o público se encaminha para a sala de espetáculos. A mulher permanece do lado de fora. Agora, tem uma expressão de desespero. A elegância das abordagens iniciais dá lugar a uma atitude mais incisiva.

Ela se aproxima de um casal e dispara sem cerimônia: "Os senhores não teriam um convite sobrando?". Entre surpreso e estupefato, o homem quer saber: mas a senhora não é convidada? "Não, mas vou entrar mesmo assim. Sempre entro. Não perco um evento. Há sempre alguém com um convite a mais", responde.

Sempre dá certo. Pelo menos para ela. Tanto que não tem receio de arriscar. Sabendo do alto nível do evento, a mulher foi ao cabeleireiro, caprichou na maquiagem e escolheu um dos seus melhores vestidos. Longo, como pedia a ocasião. Minutos depois, atravessa a porta de entrada do teatro e se integra aos demais convidados do evento. Agora, também é uma very important person - tradução literal para "pessoa muito importante".

O episódio é real e foi protagonizado pela funcionária pública Maria Soledad*. Não foi e não será o único registrado em seu diário com riqueza de detalhes. Sim, ela tem um. E, nele, narra as peripécias que já fez para tornar-se vip. "Não vou contar numa revista porque, depois que sair, não vão me deixar mais entrar em lugar nenhum", esquiva-se, para, na sequência, propor: "Se não colocar meu nome verdadeiro e não tiver fotos, topo". Acordo feito.

Para um estudioso do comportamento humano, a ligeira mudança de atitude da anônima senhora pode ser analisada como um sintoma do seu desejo constante de sentir-se verdadeiramente importante. Ainda que protegida pelo anonimato. Como aqui. Mas isso é papo para especialistas.

Para ela, o que importa é que o nome fictício seja aquele que escolheu. "Coloque aí Maria Soledad. É sonoro, chique, tem glamour". Coisa de quem sabe ser vip. Aos olhos de muita gente, a história de Soledad (olhe a intimidade!) pode ser vista como absurda. Mas na Bahia, onde a terra treme o ano todo ao som das batidas da axé music, situações como essa são mais comuns do que quebradeira em shows de pagode. "Aqui todo mundo se acha vip mesmo", diz a promoter Rafaela Meccia.

Leia reportagem completa na Muito deste domingo (28)

adblock ativo