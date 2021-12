"Todo ator tem seus pudores", diz atriz Uerla Cardoso

Antes de arrumar as malas para embarcar para Recife, onde apresenta até o dia 9, o espetáculo Propriedade Condenada, na 7ª edição do Festival Palco Giratório de Teatro, a atriz baiana Uerla Cardoso, 19 anos, dá uma pausa nos ensaios da montagem e, pontualmente, chega à entrevista em um cinema na Praça Castro Alves, em Salvador, para falar sobre seu trabalho nos palcos do teatro.

Bastante expressiva e calma, a atriz conta que em Propriedade Condenada — texto do norte-americano Tennessee Williams, adaptado pelo diretor baiano Érico José — ela interpreta Willie, uma personagem que discute questões sociais gritantes, como abuso sexual infantil, o abandono e a desestruturação familiar. Mas, antes de dar vida à personagem, Uerla Cardoso, que cursa o quinto período de interpretação teatral na Universidade Federal da Bahia (Ufba), atuou em várias mostras teatrais de improviso, textos vanguarda, tragédias e comédias.

Única da família até então a se dedicar às artes cênicas, ela diz que a vontade de encenar veio desde a adolescência, por volta dos 14 anos, fase em que já apresentava pequenas peças no colégio, sem nenhuma timidez. "Uerla tem uma compulsão pelo trabalho de atriz, mergulha no processo de cabeça, se entrega completamente. É muito comprometida, responsável, com sede de conhecimento. Ela está sempre em processo de criação, sempre modificando uma coisa aqui e outra ali, dando possibilidade ao diretor de ampliar as variações da personagem. Ela é incansável", diz o diretor Érico José sobre o trabalho da atriz.

Em cena desde outubro do ano passado com Propriedade Condenada, a atriz, cheia de modéstia, revela que se surpreendeu com a escolha do diretor. "Eu fazia a fiscalização do vestibular da Ufba quando ele me chamou em um canto, falou sobre o projeto e me deu tempo para pensar. Eu não esperava aquilo. Nunca havia feito nenhum trabalho com ele. Eu achava que tinha pouco tempo de carreira", lembra Uerla.

No espetáculo, ela divide o palco com o ator Augusto Nascimento, que vive o menino Tom. O tablado se transforma em uma linha de trem, lugar onde o garoto se sente à vontade para empinar pipa, mesmo lugar onde Willie brinca com sua boneca suja e velha. É nesse cenário que os dois se conhecem e logo viram amigos. Willie, aos 13 anos, vive em uma casa abandonada e condenada perto da estação de trem. Largou a escola e passou a se alimentar de restos que encontra na rua.

Durante a narrativa, ela recorda com saudade de Alva, irmã mais velha com quem teve que morar após a fuga da mãe com um homem, e o sumiço do pai alcoólatra. Willie chega a explicar que Alva era desejada por vários homens, entretanto, ela teria sido abusada sexualmente até morrer de tuberculose. Com a morte da irmã, Willie então assume o lugar de cortesã, o que trouxe para ela consequências irreversíveis. O espetáculo é um misto de drama, poesia e, ao mesmo tempo, um alerta à sociedade, trazendo ao público intensa reflexão ainda que em momentos cômicos.

Para encarnar a personagem, Uerla explica que o processo do espetáculo envolveu técnicas pouco vistas no cenário baiano, já que era esperado na montagem um resultado muito mais simbolista ao invés de naturalista. "Érico começou a trabalhar com a biomecânica teatral de Meierhold, criada nos anos 40; e o butô, uma espécie de dança japonesa conhecida como dança da morte. Trouxe as técnicas de respiração e energia. Eu e o Augusto aparecemos no palco com o corpo todo branco, pintado à tinta", relata a atriz.

Embora toda equipe estivesse envolvida no projeto do começo ao fim, num longo processo de ensaios e preparação, como por exemplo fazer leituras de textos de Tennessee para entender o universo do autor, Uerla conta que encontrou dificuldades para chegar ao tom da personagem. "O ator tem mania de querer impostar a voz, dizer logo o que está no papel. Érico não queria isso. Ele dizia o tempo inteiro que gosta que a voz saia do estado de energia que o corpo se encontra. Ele tem essa coisa de trabalhar com a atmosfera do corpo do ator, aí depois vem o texto", frisa a atriz, que ainda detalha o processo de corpo e voz: "Experimentávamos várias sonoridades, várias vocalidades. Brincávamos com as palavras nos ensaios. Não podíamos trazer a voz antes do corpo. Quando vi, a personagem já estava em mim. Não consigo delimitar quando ela ficou pronta", completa.

Ainda assim, até hoje ela enfrenta dificuldades para levar a personagem ao público. Manter a energia do espetáculo a cada apresentação, de acordo com ela, é um exemplo. "Teatro muda a cada apresentação. Nada é repetido. Eu preciso ao mesmo tempo inovar e manter o que acerto", diz. Questionada se encara como um desafio tirar a roupa em uma das cenas, quase no final da montagem, quando tira o vestido para tomar banho em um lago cenográfico, o que a deixa apenas de calcinha e com os seios à mostra, Uerla garante que não teme ficar despida no palco. "Não tive medo de tirar a roupa. Temos respeito no grupo. O público não enxerga a Uerla, enxerga Willie, uma menina. Acho que isso me motivou a não ficar tímida. Todo ator tem seus medos e pudores, esse não é o meu".

"Não tive medo de tirar a roupa.

Temos respeito no grupo"

Uerla Cardoso

Todo o período em que passou estudando o texto da peça fez Uerla refletir sobre o tema discutido. Segundo ela, o espetáculo trouxe grandes mudanças, principalmente na maneira de enxergar a vida. "A peça reflete os problemas dos dias de hoje. Só quando eu vi tudo pronto, eu entendi a dimensão do espetáculo. Me sinto preenchida e incomodada ao mesmo tempo, porque são personagens fortes. Willie é uma das milhares de crianças que se prostituem, sofrem abuso. Daí sempre me pergunto o que será que sentem as pessoas que foram abusadas quando assistem ao espetáculo".

adblock ativo