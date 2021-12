Tereza Paim: culinária baiana reinventada

A matéria é de gastronomia, mas em vez de descrever cores, ingredientes e sabores, serei obrigada a começar falando sobre as mesas, paredes e espelhos que enfeitam a Casa de Tereza, o novo restaurante de Tereza Paim, inaugurado há pouco mais de um mês em Salvador. Afinal, não teríamos a comida da consagrada chef baiana se não fosse por aquele casarão abandonado no Rio Vermelho e todas as histórias passadas, presentes e futuras que ali estão abrigadas.

"O arquiteto dessa obra toda foi Deus", conta Tereza. Há tempos que a chef e proprietária do restaurante Terreiro Bahia, na Praia do Forte, procurava um lugar na capital baiana para abrir uma segunda casa, sem sucesso. Foi seu motorista que, num belo dia, viu a placa de vende-se no casarão localizado no coração do Rio Vermelho, não muito distante de onde ela mora. "Eu sempre passava por ali, mas nunca havia reparado naquele lugar", conta a chef. Foi amor à primeira vista.

O belíssimo casarão histórico, que costumava abrigar um restaurante italiano, estava abandonado há dez anos. Seguiu-se uma reforma que durou quase dois anos, enquanto o serviço de catering continuou funcionando a todo vapor nos fundos. Tereza contou com a ajuda do arquiteto Décio Vianna, mas diz que o projeto foi abraçado por muita gente, entre amigos, funcionários e artistas. Cada uma das mesas do salão principal, por exemplo, tem a assinatura exclusiva de um artista visual baiano.

