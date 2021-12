Tempos modernos

O palco é democrático. A banda, eclética. Os músicos têm múltiplas formações. Há engenheiros- guitarristas, advogados-bateristas, cientistas de computação-tecladistas, programadores-baixistas... Enquanto aguardam a vez de tocar seus instrumentos, bebem uma cerveja gelada. A animação cresce. O consumo da bebida também. Culpa do serviço open bar. No salão envidraçado, outros componentes da banda disputam uma partida de bilhar. No lounge, um grupo diverte-se em frente à TV. É a galera dos videogames. No bar, entre um gole e outro, pausa para um snack.

Do outro lado do paredão de vidro, outra turma está concentrada diante do computador. Parece estar trabalhando. E está. A média de idade oscila entre 25 e 30 anos. A maioria veste bermuda e camiseta. Alguns usam sandália. Outros caminham descalços. O visual é descolado. O clima, de total dedicação. Quando desejarem, podem abandonar o trampo e se juntar aos demais. Cada um é dono do seu tempo e sabedor da sua responsabilidade.

As cenas descritas acima poderiam ter sido captadas numa das centenas de startups que povoam o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Afinal, foi lá que empresas como Microsoft e Google inauguraram e exportaram para o mundo esse modelo de negócio nada convencional. Mas elas acontecem aqui mesmo. No terceiro andar de um prédio comercial da agitada Avenida Tancredo Neves, centro financeiro da capital baiana. A empresa? Tão brasileira que carrega até o nome do país de origem na marca: JusBrasil. Um site de buscas especializado em informações jurídicas.



Made in Bahia



Criada há pouco mais de seis anos pelo bacharel em direito Rafael Costa (31) e os engenheiros civis Rodrigo Barreto (32) e Daniel Murta (31), todos baianos de Salvador, a empresa é um case de sucesso no rentável mercado da internet. Genuinamente baiana, contabiliza uma média de 10 milhões de usuários por mês e cerca de 800 mil acessos/dia.

Para chegar a esses números, o trio "pivotou" (para usar a linguagem das startups) muito. "Inicialmente, queríamos um buscador de informações profundas, que abrangesse todas as áreas do conhecimento, mas começamos a perceber que precisávamos reduzir o escopo", conta Rafael. Quase que por acaso, foi Daniel quem acabou encurtando o caminho. "Eu estava buscando um modelo de contrato de sigilo entre empresas e que, por razões técnicas, não era encontrado nos buscadores convencionais. Ficamos pensando sobre a quantidade de informações disponibilizadas pelas instituições públicas e que ficavam invisíveis nos buscadores tradicionais", conta Daniel. Foi então que a ficha (para usar uma linguagem vintage) caiu. Era naquilo que deveriam se concentrar. "Decidimos focar naquele nicho".

Como nerds modernos, eles fizeram uma imersão nas versões eletrônicas dos diários oficiais - estaduais e federal - dos três poderes e perceberam que havia ali muitas informações úteis, mas que eram difíceis de acessar. "As informações já estavam lá, mas aquele não era um conteúdo concentrado. Uma portaria, uma resolução e vários expedientes específicos e importantes para os cidadãos e fundamentais para os advogados".

A pouca experiência em dominar as tecnologias, já que o trio vinha de áreas distintas, impediu o negócio de engatar de primeira. "Inicialmente, nós investimos R$ 10 mil. Não existia ainda aqui o conceito de incubadora, mas tivemos apoios que foram fundamentais na época, como o do professor Grinaldo Lopes (da Unijorge) e das fundações Fapesb e Fapex".

Justiça seja feita, não descobriram a pólvora. "O que fizemos foi recorrer às bases de dados judiciais que estavam ali e desenvolver uma tecnologia para torná-los acessíveis", explica Rafael. Modéstia às favas, fizeram mais. Unificaram e concentraram todas as informações, tornando-as "buscáveis" na rede. Isso, aliado a um design moderno e um conteúdo atraente.

