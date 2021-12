Tempo em movimento

Já dizia Santo Agostinho: o número oito representa o futuro contido no presente. Para marcar o oitavo aniversário da revista, conversamos sobre a passagem do tempo com oito personalidades baianas que estiveram nas páginas e capas da Muito em seu primeiro ano de existência

Remoçando o pensamento

Mãe Stella de Oxóssi vem passando pelo tempo como se seu destino fosse remoçar o pensamento. Oito anos atrás (Muito #6, de 11 maio de 2008), via beleza nas respostas dos orixás aos pedidos que fazia. Hoje, entende que o belo é assim: "É quando percebo que podemos melhorar muito mais". Aos 91 anos, fala das conquistas com orgulho de infância. Lembra que teve inspiração para escrever seis livros sobre o candomblé. Que a Academia de Letras da Bahia a escolheu - a primeira ialorixá do Brasil - para ocupar a cadeira que foi do poeta Castro Alves. Virou a imortal que já era.

Desde 2014, vem tocando a Animoteca, biblioteca móvel que circula pela cidade com livros e vídeos sobre diversas religiões. É o seu xodó. "Uma prova de que todos podem conviver de forma harmônica, cada um falando de si, mas sem diminuir o outro". A mocidade de quase um século vivido ela dá a projetos como o aplicativo que vai lançar este ano. A ideia, fruto de uma conversa com o professor da Ufba Nelson Pretto, é juntar suas orientações de vida a um instrumento sobre a cultura e a língua yorubá.

A mãe de santo tornou-se articulista de A TARDE, onde escreve sobre o candomblé como se o apresentasse, e mistura às suas referências ancestrais imagens do nosso tempo. Cita Chorão, do Charlie Brown Jr., ou deixa naquele espaço um rap de sua autoria, para que professores ensinem seus alunos a "não engolir o plural das palavras em português". Há oito anos, mãe Stella cultivava independência política. Assim permanece: "A função do juiz é julgar e a do sacerdote, rezar. Peço discernimento para que nossos governantes consigam dar conta do recado com dignidade".



Muito além do Carmo

Foto: Ricardo Fernandes / Divulgação

Há oito anos, Marcia Ganem foi a capa da Muito #1, publicada em 6 de abril de 2008. Na reportagem Além do Carmo, a designer de moda dizia temer que a especulação imobiliária acabasse por destruir completamente a tranquilidade e o clima de interior que ainda reinavam no Santo Antônio Além do Carmo, bairro onde mora desde 2000.

Oito anos depois, ainda é possível ver moradores conversando nas portas das casas e aproveitando a tranquilidade das ruas de pedra e a vista para a Baía de Todos-os-Santos. As temidas previsões felizmente não se concretizaram, pelo menos até o momento, e o bairro vem passando por mudanças que, segundo Marcia, merecem ser comemoradas. "De lá para cá, uma nova geração passou a ocupar os espaços e a realizar eventos culturais muito diversos e bacanas.

É verdade que já existia uma trajetória de arte e música no Santo Antônio, mas ele passou a ser redescoberto e reapropriado". É também com alegria que a designer faz um balanço da vida profissional nesse período. "Ah, tantas coisas boas aconteceram nesses oito anos. Eu comecei a trabalhar com as comunidades tradicionais, fiz inúmeros desfiles, dentro e fora do Brasil, passei a administrar o espaço multicultural Casa de Castro Alves, o que me deixa muito realizada. Enfim, eu só tenho a agradecer".

Um ciclo de conquistas

Foto: Pedro Bonacina / Divulgação

Quando saiu pela primeira vez na revista - foi a capa da Muito #5, de 4 de maio de 2008 -, Márcia Castro ainda colhia os frutos do primeiro álbum, Pecadinho, que a projetou na cena independente nacional. Com ele, venceu três troféus Caymmi, recebeu o Braskem Cultura e Arte e foi indicada ao TIM de Música, na categoria Melhor Cantora de Pop/Rock. Na época, também comemorava a inclusão da música Queda na trilha sonora de Ciranda de Pedra, da Globo, e ainda estava se adaptando à ida para São Paulo.

Hoje, após oito anos, está certa de que fez a melhor escolha. "Mudei num momento de efervescência da música independente paulista. E isso modificou tudo, principalmente o curso da minha construção musical". Na cena paulista, conheceu músicos, artistas e produtores e viu milhares de shows. "Isso tudo fez com que eu apurasse meu jeito de fazer música e de cantar. Esse amadurecimento foi determinante para o som que faço hoje", diz. Na época, Tom Zé era um dos principais incentivadores de Márcia. Desde então, a lista só aumenta: Gilberto Gil, Baby do Brasil, Ney Matogrosso, Otto, Luiz Melodia, Zeca Baleiro, Arnaldo Antunes...

O Pipoca Moderna, projeto encabeçado pela cantora e realizado em Salvador pouco antes de cada Carnaval, é um dos principais responsáveis pela conexão entre ela e essa turma. "Foi um evento muito importante em minha carreira. Trazer a Salvador shows com artistas tão maravilhosos é uma realização para mim". Nos últimos oito anos, a cantora também caiu no gosto da teledramaturgia. Após Queda, já teve outras duas canções incluídas na trilha sonora de novelas da Rede Globo: a versão que fez de Preta, Pretinha entrou no álbum de Salve Jorge; e Na menina dos meus olhos fez parte da trilha de Geração Brasil. "Me sinto uma pessoa de sorte".

Aposentadoria dançante

Foto: Lúcio Távora / Ag. A TARDE

Edinho tinha 65 anos quando estampou a capa da Muito#13, em 29 de junho de 2008. Hoje, aos 73, transita com o mesmo sorriso numa Ceasinha com ares de shopping center. Quem o vê deslizar entre as mesas, servindo doses de Gabriela - seu aperitivo secreto -, nem imagina que planeja uma "aposentadoria dançante".

O Bar do Edinho, tradicional espaço de seresta, ainda dedica os sábados ao gênero. A banda é tocada pelo mesmo César Camargo, mas alguns dançarinos já não sacodem a pista. A animada Gildete Ribeiro, por exemplo, foi cliente até o fim da vida. Já Maria de Fátima Brandão, que teve sua história - do suicídio à dança de salão - contada na reportagem, continua viva, mas casou e mudou de cidade.

E como não recordar o professor José Ferreira? Morando hoje em Recife, Ferreirão não deixa de bater ponto no bar quando vem a Salvador. Ao comentar a parada estratégica, planejada para breve, Edinho sorri feito menino. Os filhos vão tocar o negócio. Já estão por lá, mas os clientes exigem a presença do dono. "Tenho que ir de mesa em mesa, senão criam zanga". E quando trocar a seresta pela aposentadoria, Edinho? "Aí danço o resto da vida".

O ator ainda é um cidadão político

Foto: Lúcio Távora / Ag. A TARDE

João Miguel, 46, atende ao telefone numa brecha das gravações de 3%, primeira série brasileira da Netflix na qual fará um vilão. Nesses oito anos, ele conta, ganhou aprofundamento em seu percurso no cinema e cita Xingu (2012), de Cao Hamburguer; A Hora e a Vez de Augusto Matraga (2012), de Vinicius Coimbra; e o experimental Ex-Isto (2010), de Cao Guimarães. Uma expedição nos anos 1940 e textos de Guimarães Rosa e Paulo Leminski são retratos do Brasil que escolhe para ilustrar sua trajetória.

Provocar reflexão é algo que também tem buscado com as séries, tão atuais no audiovisual. "Um cara que comanda uma corporação acaba falando de vários outros da vida real, e isso super me interessa", diz, referindo-se a 3%, que estreia este ano.

Não há como falar com João Miguel e não falar de Bispo, que ele traz de volta a Salvador em agosto, depois de uma temporada de ensaios abertos no Espaço Cultural da Barroquinha. "Sempre quis estar ali, mas na época era uma igreja em ruínas. Aquele lugar carregado de memórias tem um significado enorme para mim". Desdobramentos do espetáculo podem ir parar no cinema. Por enquanto, é uma ideia.

O que estão certas são as oficinas que fará em comunidades locais antes da estreia. "Retomar essa educação livre", resume. Assim como, um dia, voltar a seu outro personagem-base, o palhaço Magal. Em 2008, na Muito#19, publicada em 10 de agosto, João se sentia um cidadão político como artista. Ainda é. Hoje, em tempos de intolerância, ele defende a reforma e que qualquer mudança se dê pela democracia, não pelo golpe. "A mídia aberta está muito tendenciosa. Isso prejudica o país".

Rumo ao norte do planeta

Foto: Raul Spinassé / Ag. A TARDE

Quando conversou com a Muito pela primeira vez, para a edição #9, de 31 de maio de 2008, o engenheiro civil e navegador Aleixo Belov gestava uma contradição. Queria passar adiante, na prática, tudo que aprendeu nas três voltas ao mundo que empreendeu sozinho, mas estava enciumado pensando como a tripulação iria interferir no seu amor com o mar. O desejo de ensinar o ofício acabou prevalecendo. Em 2010, o Veleiro Escola Fraternidade saiu de Salvador com 12 pessoas a bordo. A viagem durou 21 meses e passou por lugares paradisíacos, como a Polinésia Francesa, e outros amedrontadores, como as águas apinhadas de piratas da Somália.

Aleixo diz que, para ele, pessoalmente, não foi uma grande viagem, porque não pôde aproveitar o tanto que queria, ocupado em tomar conta para que nada desse errado. Felizmente, voltaram todos sãos, salvos e mudados. Pela iniciativa, bancada inteiramente por ele, Aleixo foi reconhecido com a Ordem do Mérito Naval - Grau Cavaleiro, concedido pela Presidência da República. A viagem também rendeu um livro (o sexto de sua autoria) e um filme. Em 2013, antes que faltasse coragem, ele rumou de novo ao mar, acompanhado desta vez por nove tripulantes, em direção à perigosa Antártida. "Não é uma viagem difícil. A pessoa só tem que estar preparada", minimiza.

Na volta, mais um livro, mais um filme, como se essas fossem, de fato, as últimas etapas da viagem. Aos 73 anos, ele segue trabalhando na sua empresa, a Belov Engenharia, e ralha com o desavisado que sugerir que aposente. Já pensa em ganhar de novo o mar no final deste ano, com destino ao norte do planeta. "Tô solteiro, na estrada de novo... Velho e cansado, mas ainda rendendo muito", ri.

Pitadas de amor e humor

Foto: Lúcio Távora / Ag. A TARDE

Quando foi entrevistado para a Muito #27, publicada em 5 de outubro de 2008, Beto Pimentel andava zangado com a Bahia, que só dava valor a "quem vem de fora". O chef, que acabara de chegar da França, onde foi aclamado como uma espécie de "Ronaldinho da gastronomia brasileira", também criticava a qualidade do dendê usado na cidade, responsável pela fama injusta de algumas iguarias consideradas "pesadas". Orgulhoso de seu pomar, preparava surpresas para o Laboratório Paladar e a Semana Mesa SP, como a moqueca de talharim.

"É a melhor terra do mundo", diz ele, sobre a zanga. "Mas precisa perder a mania de ser papel carbono, de apostar só na cópia. É preciso que haja amor próprio", diz e emenda: "Olhe, eu não estava zangado com a Bahia, mas com a mídia brasileira, que só valoriza quem vem de fora". De lá para cá, a coisa mudou um pouco, mas não o suficiente, na opinião do chef, que continua honrando a comparação com o "Fenômeno".

Aos 82 anos, ele participa, no mês que vem, de um Festival de Gastronomia Brasileira em Pequim, China. E esse é apenas um dos itens da sua agitada agenda, que inclui uma pá de gravações de programas de televisão, em canais abertos e fechados, palestras em Curitiba e em outros estados e a edição 2016 da Semana Mesa BA, para onde pretende levar uma surpreendente moqueca de jaca. Há também a participação no júri de um famoso reality show gastronômico -, mas ele pede sigilo.

Com a agilidade de sempre, descendo e subindo várias vezes as escadas de acesso ao seu pomar, no bairro do Cabula, Beto comemora a chegada de uma fruta rara ao seu raro espaço, o sapoti-negro, do México, e sonha em finalmente abrir um segundo restaurante, não exatamente uma filial do famoso Paraíso Tropical, em sociedade com um dos jovens chefs que confessadamente mais admira, Fabrício Lemos.

"Estamos em negociação. Ele é um verdadeiro craque, seja em gestão ou na cozinha", diz, referindo-se ao quase sócio. Fabrício, para Beto, representa o espírito de uma nova geração, que está empenhada em renovar a gastronomia no estado. "Vem chegando um time que promete, são empreendedores, cheios de ideias e de energia", diz, citando Caco Marinho, Andreia Torres e Claudio Bottino como exemplos. Mas e o dendê, melhorou? "Continua uma bomba, mas há exceções". Aquele que ele faz, por exemplo, "pilado e com aroma de néctar". E traz um vidrinho realmente perfumado para provar o que diz. "Poesia pura".

Das passarelas aos ringues

Foto: Ruiva MuayThai/Divulgação

Do outro lado da linha, no Rio de Janeiro, onde mora, Rojane Fradique ri quando lembramos que seu sonho era tornar-se anjinho da Victoria's Secret, aquelas mulheres estonteantes que desfilam para a famosa marca norte-americana de lingeries. "Tanta coisa aconteceu... Não fico triste nem aborrecida por não ter conseguido isso. Fiz muitos outros trabalhos legais". A modelo baiana, que cresceu no Engenho Velho da Federação, foi a capa da Muito #29, publicada em 19 de outubro de 2008, usando justamente, e apenas, uma lingerie.

Rojane fotografou um editorial de moda exclusivo para a revista, depois de ter sido um dos destaques da São Paulo Fashion Week daquele ano. Ao longo da carreira, também participou de novela na Globo, desfilou para o estilista Alexandre Herchcovitch em Paris, fez campanha para a Adidas na Alemanha, morou um tempo na Grécia.

Ela agora está escrevendo um livro, DeGrAu por DeGrAu, para contar em detalhes todas essas histórias. Seu sonho atualizado é vê-lo lançado até o final do ano. "Quero mostrar tudo que passei até hoje, todas as dificuldades...". Na prática, a vida de modelo não é assim tão glamourosa, especialmente se você for negra. "Tem quem nasça virada para a lua, uma Gisele da vida. Todas as outras têm que lutar muito, correr atrás. Chega um momento que não dá mais".

Quando não deu mais para ela, Rojane voltou a estudar. Terminou o ensino médio, começou a faculdade de fisioterapia. E aí nasceu Zaion Vinícius, seu filho, que hoje está com 5 anos. As passarelas foram se distanciando. Volta e meia, ela ainda trabalha como modelo, dá cursos de passarela, mas a maior parte do seu tempo é dedicada ao hostel que mantém com o marido e aos cuidados com Zaion.

Nas horas vagas, ela pratica kickboxing e participa de torneios. Uma ou duas vezes por ano vem a Salvador visitar a família e se espanta quando as pessoas a reconhecem na rua, mesmo agora que não é mais careca, sua antiga marca registrada.

