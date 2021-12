Tatue como uma garota!

As cadeiras da sala onde Mallu estudava, ainda no ginásio, viviam completamente rabiscadas. Não eram riscos comuns, eram desenhos elaborados, feitos com a ponta de uma tesoura, impossível de serem apagados. A quantidade de intervenções no mobiliário chamou a atenção da coordenação da escola, que iniciou uma verdadeira investigação para apontar o responsável pelos desenhos. Mallu se viu encurralada quando suspeitaram de uma amiga e ela teve, finalmente, que assumir a autoria.

Apesar do medo de receber algum tipo de punição, ela se entregou à coordenação. E, para sua surpresa, não foi castigada, muito menos expulsa da escola, como imaginava. Ao contrário, foi convidada para colorir os muros do colégio com seus desenhos. Quase três anos se passaram e as gravuras não estão mais lá. A autora da estripulia, no entanto, alçou voos maiores: trocou o lápis e o papel pelos traços na pele. Com apenas 19 anos, Mallu, ou Mallu Ka, como é conhecida, é uma das revelações femininas do cenário da tatuagem da Bahia.

Ela é a caçula de uma história de resistência que começou a ser contada há pelo menos 20 anos e que, hoje, já é uma realidade na maioria dos estúdios de tatuagem de todo o Brasil: a presença de profissionais mulheres. Mas o caminho trilhado, hoje, por Mallu começou a ser construído por outras mulheres no início dos anos 90, quando o cenário da tatuagem no estado era predominantemente masculino.

À época, era inimaginável pensar em uma figura feminina portando uma máquina de tatuagem. “No final dos anos 80, elas começaram a aparecer de forma tímida, acompanhando os namorados ou maridos, ou apenas como apreciadoras da arte. Aos poucos, foram conquistando um espaço e, hoje, posso dizer que são poucos os estúdios de tatuagem no Brasil que não contam com, pelo menos, uma tatuadora. Muitos até buscam por profissionais mulheres como uma forma de atrair mais clientes”, diz o presidente da Associação dos Tatuadores e Perfuradores do Brasil (ATPB), Ronaldo Sampaio.

Autenticidade

Foi nesse mesmo período que Nely Oliveira, 37, começou a se interessar por tatuagem. Na época, ela ainda estudava licenciatura em teatro na Universidade Federal da Bahia (Ufba) e cursava algumas disciplinas na Escola de Belas Artes. Esse contato com o meio artístico, no ambiente universitário, despertou a vontade de se profissionalizar no desenho, hobby que ela mantinha desde jovem. O namorado tatuador também a incentivou bastante a entrar neste universo.

Mas, naquela época, a procura pelas gravuras de catálogo, desenhadas previamente, era grande. A reprodução dessas figuras tornou-se um pesadelo para a jovem artista. “Não conseguia reproduzir com exatidão aqueles desenhos prontos que as pessoas pediam. Sempre fazia algo diferente, deixava escapar algo meu, do meu estilo”, conta. Assim, os tribais, âncoras, beija-flor, desenhos tão comumente procurados nos anos 90, ganhavam nova roupagem nas mãos de Nely. A expressão do estilo da artista incomodou a “concorrência”: “Os colegas diziam que o que eu fazia era muito ‘pra frente’, muito avançado para Salvador. Foi por causa disso que eu parei de desenhar, cheguei até a desistir por um tempo”.

Ela repensou a decisão de abandonar as máquinas quando um tatuador paulista, que considerava como seu grande ídolo, a incentivou a continuar: “Ele disse que o que eu fazia não era errado, que qualquer artista buscava justamente aquilo que eu já possuía, a autenticidade”. Foi aí que Nely resolveu voltar atrás e enfrentar a barra de ser a única profissional mulher do estúdio onde trabalhava. E não foi uma tarefa fácil. “Eu passei dois anos treinando até conseguir atender o meu primeiro cliente. Os colegas sempre se referiam ao meu trabalho no diminutivo, diziam que mulher fazia florzinhas, borboletinhas, coraçõezinhos, sempre na tentativa de diminuir o meu trabalho, de me deixar insegura”.

A presença da tatuadora Milena Correia, 33, também parecia uma ameaça em um ambiente de trabalho masculino no início da carreira, há quase 10 anos. Quando ainda era uma iniciante, mulheres chegaram a recusar ser tatuadas por ela. “As próprias mulheres duvidavam que eu fosse uma profissional. Algumas me perguntavam se eu era a recepcionista do estúdio, ou se era a assistente do tatuador. Para elas, era uma surpresa me ver como tatuadora”.

Foram necessárias algumas respostas duras e muito jogo de cintura para conseguir conquistar o respeito não só dos colegas de trabalho, mas também dos clientes. A profissional só se sentiu confortável e livre, de fato, para trabalhar quando abriu o próprio estúdio. “Fui convidada para um evento de tatuagem, só com mulheres, e ali, cercada apenas por meninas, entendi que aquele era o meu lugar, que ali me sentia bem e estava em casa”.

Rêka, 31, uma das C’ink, passou a tatuar com mais liberdade entre mulheres. Foto: Raul Spinassé / Ag. A Tarde

Após atuar um ano sozinha, em um espaço próprio, Milena foi convidada para se juntar a outras tatuadoras, em um estúdio só para mulheres. Junto com Nely e outras três profissionais – Carolina Idalgo, Gabriela Droguett e Rêka Bittencourt –, ela compõe o time do C’ink Tattoo, inaugurado em dezembro do ano passado. “Não é exagero quando digo que no C’ink me sinto em casa. Juntas, trocamos ideias, falamos sobre nosso trabalho, pedimos sugestões umas às outras, participamos do processo de criação da outra, compartilhamos os problemas e as conquistas. É um ambiente que respira respeito e arte”.

O machismo que já estava enraizado no ambiente de trabalho impediu que Rêka, 31, uma das C’ink, percebesse que recebia tratamento diferenciado nos estúdios onde trabalhou antes de se juntar às meninas. Assim como Milena, ela só se deu conta de que poderia criar com mais liberdade quando se viu rodeada por outras mulheres que também buscavam conquistar um espaço próprio. “Olho para trás e percebo que não tive muitos problemas com os meus colegas de trabalho, mas que precisei sair daquele ambiente para entender que podia ampliar ainda mais o meu conhecimento, mudar minha cabeça. Hoje, tenho uma outra visão do que faço”.

Personalidade

Há alguns anos, a escolha da tatuagem iniciava por um catálogo, uma espécie de álbum com desenhos prontos – os mesmos que Nely, no início da carreira, abominava. Hoje, é possível, claro, escolher por um desenho já pronto, no entanto, a maioria dos trabalhos é desenvolvido a partir de um processo criativo subjetivo, que envolve o cliente e o tatuador. Esta concepção, segundo o presidente da ATPB, Ronaldo Sampaio, foi o maior legado da influência feminina do universo da tatuagem em todo o mundo.

Na opinião deles, partiu delas a preocupação com a criação de um trabalho personalizado, que fugisse dos modelos pré-fabricados, típicos dos antigos catálogos que dominavam o mercado. “As mulheres trouxeram para a tatuagem um aspecto fundamental para que essa arte não parasse no tempo: a criatividade. Foram elas que popularizaram o traço fino e que trouxeram a delicadeza ao desenho. Elas criaram um estilo próprio e abriram o diálogo com o cliente, que é um elemento importante no desenvolvimento de uma arte que precisa de atenção, afinal, ela vai ficar marcada na pele da pessoa por toda a vida”.

Filha de Bingha, Luana Dórea fez faculdade de artes plásticas e começou a tatuar em 2012. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Foi a sutileza dos traços delicados que atraiu a tatuadora Luana Dórea, 28, para trabalhar com a arte na pele. Nascida em um ambiente onde a tatuagem sempre se fez presente – ela é filha de Luís Souza, o Bingha, um dos pioneiros da tatuagem na Bahia –, ela demonstrou interesse pela atividade desde criança. Ainda assim, concluiu o curso de artes plásticas e, somente após a formatura, em 2012, começou a tatuar profissionalmente. Antes disso, Bingha a incentivava para que seguisse a mesma carreira, mas Luana relutava: “Parecia aquela história do pai médico que quer que o filho também seja médico. Quis viver outras experiências para ter certeza de que era aquilo mesmo que eu queria, que não era apenas uma influência da minha família”.

E não foi. Hoje, ela não consegue se imaginar desempenhando outra função: “Tatuar é o que eu gosto de fazer, mas não acredito que seja um dom, não acredito que eu tenha simplesmente nascido com isso e pronto. Meu trabalho é fruto de muita prática, de muito exercício, de muito treino. O dom, na verdade, é a força que te motiva a aprender ainda mais, a praticar aquilo que te desafia, para te levar além”.

Assim como as demais meninas, a maturidade na profissão despertou a vontade de buscar um espaço próprio. Em novembro do ano passado, Luana deixou a sala que ocupava no lendário estúdio do pai, no bairro da Barra, e abriu um outro, só seu, com sua assinatura, com a sua cara. O local, ornamentado com cortinas e almofadas cor-de-rosa, nem de longe lembra o cenário típico que povoa o imaginário. “O estúdio de meu pai era a minha casa, sempre foi, mas eu precisava bater asas e construir um espaço só meu, em que tivesse a minha cara, o meu estilo”.

Já em carreira solo, Luana constatou uma tendência: desde que começou a atender no novo espaço, aumentou o número de mulheres entre seus clientes. “Cerca de 80% dos meus clientes, hoje, são mulheres”, contabiliza. O motivo disso, segundo ela, não mora apenas na delicadeza do trabalho, nem somente no reconhecimento profissional do seu talento.

“Eu percebi, nesses meses, que, com uma tatuadora, as mulheres sentem-se mais confortáveis em se despir, em mostrar o corpo sem pudores, em conversar com mais liberdade sobre a arte que pretendem tatuar. Entre mulheres, elas ficam muito mais confortáveis, mais soltas, estão em casa”, diz. Ela diz ter notado, ainda, um aumento da presença do público gay: “Assim como as mulheres, eles se sentem melhores em um ambiente em que a demonstração da masculinidade não é tão importante”.

Gabriela Droguett, idealizadora do C’ink Tattoo, especializou-se em caligrafia. Foto: Raul Spinassé / Ag. A TARDE

A figura forte da mulher sempre foi uma inspiração para a tatuadora Gabriela Droguett, 30, idealizadora do C’ink Tattoo. Ela decidiu seguir na profissão aos 18, quando fez sua primeira tatuagem com uma mulher. Na época, sequer sabia desenhar. Também não tinha a menor ideia do que faria no futuro. Mas, ao ter contato com aquele universo, decidiu que seria o seu. A primeira cliente, não por acaso, também foi uma mulher. No corpo, ela tem tatuado o rosto de duas figuras femininas. “Queria oferecer aos clientes e aos profissionais um ambiente onde o que predomina é a equidade”. Apesar disso, o público do estúdio é bastante variado. “Isto é um sinal de que todos gostam de receber um tratamento diferenciado”.

Desde que inauguraram o C’ink, em dezembro do ano passado, Gabriela e a trupe decidiram que se dedicariam ao trabalho de forma diferente: elas atenderiam menos pessoas por dia para que o processo de concepção fosse realizado em um troca conjunta, sem pressa. “Atualmente, atendemos menos gente que quando atendíamos sozinhas. Em compensação, a qualidade do nosso trabalho aumentou de forma significativa. Aqui, o cliente senta, conversa, mostra o que quer e nós o ouvimos, pensamos juntos, sem estarmos preocupadas, por exemplo, com o horário do cliente seguinte”. E a nova forma de atender tem dado certo. Encontrar um horário na agendas das cinco moças é tarefa complicada. Apesar de trabalharem juntas, cada uma cuida de sua agenda de forma individual, no entanto, a espera média é de, pelo menos, duas semanas para conseguir tatuar com uma delas.

Nova geração

Carolina Idalgo, 22, é caçula na geração de mulheres tatuadoras. Ela cursou engenharia civil, no entanto, o gosto pelo desenho falou mais alto. Quando decidiu ser tatuadora, ela não tinha nenhum contato com a arte de gravar no corpo. No máximo, tinha amigos tatuados. Ao contrário das colegas de C’ink, que tiveram que bater de estúdio em estúdio em busca da profissionalização, ela contatou tatuadores profissionais pelas redes sociais e apresentou a eles os desenhos que tinha desenvolvido.

No YouTube, buscou cursos online e informações sobre materiais para tatuagem. Seu primeiro kit de tatuagem foi comprado com um amigo, que trouxe da Alemanha. “Em dezembro de 2015, fiz a primeira tatuagem da minha vida, em meu irmão”. Em seguida, o resultado das inserções nas redes sociais começaram a aparecer e ela foi convidada para iniciar o trabalho em um estúdio, profissionalmente. “Lá, aprendi tudo que eu precisava”.

Assim como Carol, Mallu tem a internet como grande aliada não só no aprendizado, mas também na divulgação do seu trabalho. Por meio das redes sociais, ela já foi convidada a tatuar em um famoso estúdio de Nova Iorque. Lá, ela permaneceu por duas semanas trabalhando e aprendendo novas técnicas. “Foi uma experiência maravilhosa. Passei duas semanas lá e pude fazer contato com clientes, profissionais. Foi enriquecedor”.

A experiência internacional acendeu em Mallu a vontade de conhecer novas paragens. Este ano, ela pretende se organizar para passar uma temporada tatuando na França. A intenção, segundo conta, não é apenas ganhar dinheiro no exterior, mas levar o trabalho, a que tanto se dedica, para além das fronteiras do país. “ Tatuar é de uma beleza que não consigo nem mesmo descrever. Quero expandir meu trabalho e aprender cada dia mais”.

Enquanto não parte para novas aventuras, a jovem do cabelo azul pretende se aventurar por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. No momento em que essa revista for às bancas, Mallu Ka provavelmente estará deixando sua marca em peles cariocas. Se é isso que quer fazer para o resto da vida? Ela responde, sem titubear, que sim. Para o mundo, ela e Carolina, que fazem parte desta nova geração de tatuadoras, levam o ensinamento deixado por Nely, que representa as manas que abriram o caminho da profissão na Bahia: “Ser uma mulher e tatuadora é um ato político”.

